Akár az első parázs vita is kialakulhat az új olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni és az Európai Bizottságot vezető Ursula Von der Leyen között csütörtökön, amikor Brüsszelben egyeztetnek – ez lesz Meloni első Olaszországon kívüli útja a választások óta.

Fotó: Szerb elnöki hivatal sajtószolgálata

A bizottság szóvivője megerősítette, az olasz politikus Von der Leyen mellett találkozik Charles Michel Európai Tanács-elnökkel és Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével. Olasz sajtóhírek szerint nem lesz egyszerű a megbeszélés, ugyanis

Meloni célja, hogy betartsa választási ígéretét, vagyis újra akarja tárgyalni a helyreállítási alapból az országnak járó 750 milliárd euró sorsát – ez egyébként a legmagasabb összeg, amelyet bármelyik tagállamnak megítéltek az EU-ban.

A miniszterelnök szerint azért szükséges mindez, mert a megállapodás óta radikálisan nőttek a nyersanyagárak, illetve kampányában többször arról beszélt, hogy az előző kormány túl nagy árat fizetett a források kiharcolásáért, és olyan kötelezettségeket vállalt, amelyek ártanak az országnak. Példaként az olaszok leggyakrabban azt emlegetik, hogy az EU szabadpiaci trendjéhez alkalmazkodva megnyitnának bizonyos szektorokat az uniós versenytársak előtt, például a taxik esetében.

Az új olasz miniszterelnök az első napján már üzent Orbán Viktornak Giorgia Meloni közös és hatékony megoldásokat sürgetett Európa gazdasági, energetikai és biztonsági kihívásaira.

Uniós szakértők szerint Meloni lehetetlen küldetésre vállalkozik, ugyanis a helyreállítási terv végrehajtásának egy része már javában zajlik, és a dokumentum komplexitása miatt egyes elemeket csak akkor lehet újratárgyalni, ha a teljes csomagról egyeztetnek. Az első megállapodás tavaly júniusban köttetett, két részletben már meg is kaptak az olaszok 46 milliárd eurót, és bár a reformokat és a beruházásokat 2026 augusztusáig kell végrehajtani, nem tűnik valószínűnek, hogy az Európai Bizottság rugalmas lesz. Meloni amúgy egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy lehívja a forrásokat, amelyekre a kedvező harmadik negyedéves adatok ellenére szüksége van az olasz gazdaságnak.

Nagy kérdés, hogyan áll a csütörtöki megbeszélésekhez Von der Leyen, aki a választások előtt még Magyarország és Lengyelország példájával fenyegette az új olasz kormányt, mondván, megvannak az eszközeik arra, ha nem lesz kellően együttműködő.

Meloni korábban éles hangvételben kritizálta az Európai Bizottságot, amiért politikai okokból tartja vissza a Magyarországnak és Lengyelországnak járó forrásokat.

Az olasz kormányfő nyilatkozataiból úgy tűnik, egyebek között arra is felkészült, hogy Von der Leyenék velük is megteszik azt, amit például Magyarországgal, azaz – Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter szavait idézve – nemcsak utánkövetésre lehet számítani, hanem jöhetnek egyéb uniós követelések. Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt német újságíróknak, hogy a kormány teljesíti az Európai Bizottság követeléseit, de abból kell kiindulni, hogy mindig újabb és újabb kérések érkeznek majd.