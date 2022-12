A Goldman Sachs közgazdászai által elemzett mobilitási adatok alapján Kína valószínűleg gyengébb növekedési lendületet tapasztal majd a zéró tolerancia politikájának váratlan felszámolása után a koronavírus-fertőzések felfutása, az átmeneti munkaerőhiány és az ellátási lánc megnövekedett zavarai miatt.

Az ellátási láncokban eleinte lesznek zavarok

Fotó: AFP



„A gyors újranyitás közepette a kínai egészségügyi rendszer elé állított kihívások jelentősen fokozódhattak, különösen a kevésbé fejlett területeken – figyelmeztettek jegyzetükben. – Ez rávilágít arra, hogy sürgősen több és gyorsabb politikai erőfeszítésre van szükség az idősek oltásának gyorsítására, valamint az intenzív osztályos ágyak, a szájon át szedhető gyógyszerek és az orvosi személyzet biztosításának fokozására.”

Vang Liseng és San Huj csapata arra számít, hogy a Kínai Népköztársaságban a napi új fertőzéses esetek száma december végén vagy január elején éri el a csúcsot.



A zavarok máris látszanak, hiszen szombaton le kellett állítani a Tesla sanghaji gyárát, mivel olyan sok munkás betegedett meg az új járványhullámban. A cég részvényeinek értéke több mint tíz százalékkal zuhant kedden, és változatlanul az idei legalacsonyabb szintje körül mozog. A Tesla ázsiai beszállítói közül a dél-koreai LG Chem és a japán Panasonic is gyengült, emlékeztetett a jegyzetről beszámoló CNBC.

A Reuters közgazdászok körében végzett felmérésének eredménye szerint a visszaesést mutat majd decemberi gyáripari aktivitásban a kínai nemzeti statisztikai feldolgozóipar menedszerbeszerzési-index (BMI) is, amelyet szombaton hoznak nyilvánosságra. A közgazdászok várakozásai szerint az adat marad a zsugorodást jelző ötven pont alatt, a novemberi 48 ponton.

A sok beteg miatt leállt a Tesla sanghaji gyára

Fotó: AFP



A rövid távú nehézségek ellenére a közgazdászok szerint hosszú távon jók a kínai gazdaság növekedési kilátásai. „A 2023-as javuló növekedési várakozások ellensúlyozhatják a kedvezőtlen tényezőket, például az áruk és a szolgáltatások kereskedelmi mérlegének romlását” – vélik a Goldman Sachs szakértői. Szerintük a legutóbbi fejlemények alátámasztják korábbi prognózisukat, amely szerint

az idei negyedik negyedévi 1,7 százalék után 2023-ban évesített bázison 5,2-del bővül a kínai GDP.

Ezt az előrejelzést december közepén javították, 4,5 százalékról. Akkori jegyzetükben úgy fogalmaztak, hogy bár bíznak abban, hogy a növekedésnek az újranyitáskor érdemben fel kell gyorsulnia, továbbra is jelentős bizonytalanságok vannak a járvány alakulását, a fogyasztói magatartást és a politikai döntéshozók reakcióit illetően, amelyek meghatározzák a kínai gazdaság jövő évi fellendülésének ütemét és nagyságrendjét. Valamivel alacsonyabb, 4,7 százalékos növekedést prognosztizál jövőre a Nikkei is.

A héten bejelentett könnyítéseknek köszönhetően a Goldman Sachs közgazdászai szerint a környező országok gazdasági növekedése is felgyorsulhat, amint normalizálódik az utazási helyzet. Már a hónap elején is azzal számoltak, hogy Hongkong és Szingapúr nyeri majd a legtöbbet, a GDP-jük 2,7, illetve egy százalékkal nő a Kína újranyitásából eredő hatásnak köszönhetően, amely 5 százalékponttal növeli a saját belföldi keresletet. Ennél valamivel kisebb, 0,4 százalékpont körüli növekedésre számíthat Tajvan, Ausztrália és Malajzia.

Iris Pang, az ING vezető kínai közgazdásza arra számít, hogy a húsvéti ünnepek környékén újraindulnak a szabadidős utazások Kínába. Az enyhítő intézkedések kedvező hatása ráadásul túlmutat a külföldi látogatókon, mert a nemzetközi utazási forgalom általános növekedése fellendíti a kapcsolódó iparágakat, például a légitársaságokat, a szállodaipart és a vendéglátást. „A korlátozások enyhítése emellett a lakosság körében is csökkentheti a koronavírussal kapcsolatos aggodalmakat, mivel egyre kevésbé érzékelik majd komoly veszélyként azt. Ez pedig 2023 első negyedévétől növelheti a mobilitást az országon belül, ezzel együtt a fogyasztást is” – vélekedett.

Üresen konganak a plázák, sok bolt még ki sem nyitott

Fotó: AFP



Egyelőre azonban a kínaiak többsége nem akarja elhagyni az otthonát. Az Oliver Wyman a hétvégén, 4500 ember megkérdezésével végzett felmérésének eredménye szerint a válaszolók több mint kilencven százaléka ha teheti, kerüli a nyilvános helyeket, majdnem hatvan százalékuk pedig legalább pár hónapig kényelmetlenül érzi magát azokon. Csupán nyolc százalék mondta, hogy számára nem okoz gondot közösségbe menni. Bár a hétvégén Pekingben sokkal több ember kereste fel a bevásárlóközpontokat és egyéb szórakozási lehetőségeket, mint korábban, messze nem volt akkora tömeg, amilyet a járvány előtt megszoktak a 22 milliós városban. Sok bolt ki sem nyitott, mert a dolgozók jó része elkapta a vírust.

Egy másik, a kínai jegybank által végzett felmérésből az is kiderült, hogy

költekezés helyett inkább spórolnak az emberek, rekordszintre ugrottak a lakossági megtakarítások.

A válaszadók majdnem 62 százaléka teszi el inkább a pénzét, ahelyett, hogy elköltené vagy befektetné; az év elején még 58 százalék volt ez az arány. Akik pedig költeni terveznek, azok egészségügyre és oktatásra adnak ki pénzt.

Bár a karantén eltörlése miatt megugrott az internetes szállás- és repülőjegy-foglalások száma, a többség az utazás terén is óvatos. Az Oliver Wyman felmérése szerint a válaszadók nem egészen egyötöde tervez utazás a holdújévi ünnepek alatt, nem meglepő módon inkább a módosabbak érdeklődnek ez iránt. Igaz, ezt a közvélemény-kutatást még a könnyítések bevezetése előtt készítették.