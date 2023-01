Az olajársapka napi 172 millió dollárnyi (160 millió eurós) veszteséget okoz Oroszországnak – állította a Bloombernek az energetikai és légszennyezési kutatásokkal foglalkozó független finn intézet, a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) vezető elemzője, Lauri Myllyvirta. (Egy dollár 371,6 forint.) A kiesés összege napi 280 millió dollárra ugorhat február 5-től, ha elfogadják a legfejlettebb ipari államok, a G7 újabb tervét, amely szerint az ársapka a feldolgozott orosz olajtermékekre is vonatkozna – tette hozzá az elemző.

Január elején 0,1 százalékkal nőtt az orosz olajkitermelés.

Fotó: EPA



Ez az adat igazolja, hogy a legfejlettebb ipari államokat tömörítő G7 által kikényszerített maximált ár és az uniós szankciók működnek, és jelentős károkat okoznak Moszkvának, amely a nemzetközi benchmark olajtípusokhoz képest már így is fél áron kínálja az Ural alaptípust. A CREA szerint azonban még tovább lehetne fokozni a nyomást azzal, ha az ársapkát a jelenlegi hordónként hatvan dollárról 25-35 dollárra csökkentenék. Ez még mindig magasabb lenne a kitermelési és szállítási költségeknél, de naponta legalább százmillió dollárral visszavetné az orosz exportbevételeket. „Lényeges, hogy az árplafont olyan szintre csökkentsük, amely megfosztja a Kremlt az olajprofitból származó adóbevételtől, és korlátozzuk a még meglévő orosz olaj- és gázimportot– – mondta Myllyvirta.

Moszkva előre közölte, hogy csökkentheti a kitermelést, mert leállítja a szállítást az árplafont elfogadó országoknak, így vált a két legfőbb piacává Kína és India. Ehhez képest a CREA azt állítja, hogy Moszkva eddig 3,1 milliárd euró értékben szállított nyersolajat olyan hajókon, amelyekre már vonatkoznak az árplafonhoz kapcsolódó egyéb, például biztosítási szabályok. Az intézet szerint más intézkedésekkel, például a szabályok be nem tartása esetén kiszabható büntetések szigorításával és a tartályhajók eladására kivetendő újabb szankciókkal napi további 200 millió euróval csökkenthetik a fosszilis tüzelőanyagokból származó orosz bevételeket.

A Kreml nem látja az árplafon jelét.

Fotó: AFP

A Reuters friss jelentése szerint azonban több elemző is úgy véli, hogy az orosz olajbevételekre egyelőre csekély hatása van az olajársapkának, és ezt állítja Vlagyimir Putyin elnök szóvivője is.

„Ami a kiesést illeti, egyelőre senki sem látja az árplafon jelét” – mondta újságíróknak szokásos napi sajtótájékoztatóján Dmitrij Peszkov.

A Vedomosztyi című orosz gazdasági napilap szerint egyébként az év első napjaiban 0,1 százalékkal, napi 10,9 millió hordóra bővült az olajkitermelés a december végihez képest. A kivitel 1,2 százalékkal, napi 634 400 hordóra emelkedett, a feldolgozott termékek exportja pedig 1,4 százalékkal, napi 808 400 hordóra, ismertette a két megbízható forrásra hivatkozó jelentést a Reuters.

A hírügynökség szerint az orosz olajtermelés egyelőre ellenállónak bizonyul a nyugati szankciók és az ársapka ellenére. Tavaly a kibocsátás két százalékkal, 535 millió tonnára nőtt, ami napi 10,7 millió hordónak felel meg, míg az export 7,5 százalékkal ugrott meg. Az árplafon miatt azonban a kitermelés az év korai szakaszában várhatóan 5-7 százalékkal visszaesik.