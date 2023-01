A dél-ázsiai ország most az IMF követelései és a kínai érdekellentétek között őrlődik. Az adósságok átütemezése némi megkönnyebbülést jelenthet, de kinél telik be először a pohár? Kínánál, amely maga is gazdasági problémákkal küzd, vagy a nemzetközi pénzügyi szervezeteknél, amelyeknek Pakisztán 41 milliárd dollárral tartozik?