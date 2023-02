A tajvani TSMC egy második csipgyár építését tervezi Japánban, 2025 után 5-10 nanométeres félvezetőket gyártanak majd ott. A beruházás költsége 7,4 milliárd dollár.

Fotó: AFP

Ázsia legértékesebb vállalata Japánban, Kjúsú szigetén építi első gyárát, amely a tervek szerint jövőre kezdi meg a gyártást 12-16 nanométeres félvezetők előállításával. Erre a távol-keleti ország kormánya 476 milliárd jen támogatást ajánlott fel a tajvani cégnek, valamint a Sony és a Denso is befektetett. A két üzem építése segíti a felkelő nap országát abban a törekvésében, hogy újjáélessze a csipgyártást, méghozzá a modernebb technológiával. Tokió az iparágat a gazdasági növekedés fontos részeként képzeli el – írja a Reuters.

A csipek kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek. Minél kevesebb nanométeres egy félvezető, annál fejlettebbnek számít, tehát nagyobb a teljesítménye és kisebb az energiafogyasztása. Ez azt is jelenti, hogy bonyolultabb és drágább elkészíteni.

A TSMC üzleti modellje azon alapul, hogy más vállalatok által tervezett csipeket gyárt magas színvonalon.

A cég például az Apple, az Nvidia és a Qualcomm beszállítója. Az International Business Strategies számításai szerint a vállalat 64 százalékot birtokol a piacból, míg a legfejlettebb, az öt nanométeres vagy annál kisebb félvezetők esetén a tajvani cég piaci részesedése 90 százalék körül alakul. Tavaly megkezdte a 3 nanométeres csipek előállítását is. Jelenleg termelésének nagy része Tajvanon zajlik, de sorra jelenti be külföldi befektetéseit: több tíz milliárd dollárért épít üzemeket az Egyesült Államokban és Németországban, de más országokban is terjeszkedik.

Ez az amerikai–kínai szembenállással van összefüggésben, ugyanis Washington egyre inkább igyekszik a csúcstechnológiához szükséges gyártókapacitásokat hazai földön létrehozni, miközben próbálja megakadályozni Pekinget, hogy hozzáférjen a legmodernebb technológiákhoz.