Bár ennek kevés jele van, csökkenhet idén az orosz olajtermelés

Csökkenhet Oroszország olajtermelése idén Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes pénteki szavai szerint, az Európai Unió embargója és a G7 ársapkája miatt – jelentik az orosz hírügynökségek.

Fotó: Sergey Anisimov

Az orosz olajtermelés visszaesésének egyelőre kevés jele van, sőt, tavaly rácáfolt a visszaesésről szóló jóslatokra,

és 2 százalékos növekedés után 535 millió tonnát – napi 10,7 millió hordót – tett ki, főként a kínai és indiai eladások növekedése miatt.

Azonban a legújabb, a nyersanyag áramlását korlátozó intézkedések következtében kihívás lehet a jelenlegi termelési szint fenntartása. Ennek a veszélyét kérdésre válaszolva Novak is elismerte, különösen a tavaly decemberben bevezetett, hordónkénti 60 dolláros ársapka és a február 5-én életbe lépett, finomított termékekre vonatkozó korlátozások tükrében.

Ezen intézkedések célja

megtalálni azt az egyensúlyi helyzetet, amely egyszerre csökkenti az orosz olajbevételeket és tartja szinten a termelést, megakadályozva ezzel a piac túlzott szűkösségét és az árak felrobbanását.

A Reuters összefoglalója rámutat, hogy február első hetében a korlátozások ellenére a termelés még 1 százalékkal emelkedett is januárhoz képest a Kommerszant csütörtöki közlése szerint. Novak egyébként nem először jelezte az orosz olajtermelés lehetséges csökkentését, ám erről szóló jóslatai eddig nem váltak valóra. Az orosz kitermelés visszaesését nemcsak az oroszok, de nyugati szakértők is többször megjósolták. Novak egyúttal márciustól a termelés napi 500 ezer hordós csökkentését is bejelentette, ami mintegy 2 százalékkal tolta feljebb a nyersanyag hordónkénti árát péntek délelőtt.