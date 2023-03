Orosz-ukrán háború 385. nap – friss hírek

Az Egyesült Államok külügyi tárcája bekérette az orosz nagykövetet, miután egy katonai drónja lezuhant a Fekete-tenger fölött. A tárgyalás mintegy fél órán át tartott. Anatolij Antonov orosz nagykövet később a megbeszélésről azt mondta, hogy számára konstruktív volt.

Egy MQ–9 Reaper típúsú amerikai drón lezuhant.

Fotó: Michael Fitzsimmons

Anatolij az amerikai külügyi tárca európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkárának, Karen Donfriednek elmondta, hogy

Oroszország nem akar konfrontációt az Egyesült Államokkal. Hangsúlyozta, hogy nem akarnak olyan helyzetet teremteni, ami nem szándékolt összeütközéseket és incidenseket okoz. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország azt az övezetet, ahol az incidens történt, különleges katonai műveleti zónává minősítette, így kérte annak elkerülését.

Az egyeztetés előzménye, hogy kedden egy amerikai katonai drón a Fekete-tengerbe zuhant, amelyről az Egyesült Államok úgy véli, hogy orosz vadászgép lőtt le. Az orosz védelmi minisztérium ezt azonnal tagadta. Azt elismerték, hogy két vadászgép feltartóztatott egy amerikai drónt a Fekete-tenger felett, de állításuk szerint nem nyitottak rá tüzet, és nem kerültek érintkezésbe vele.

"Egy heves manőver következtében az MQ-9 típusú drón szabadesésbe kezdett, veszített magasságából, és a vízfelszínnek ütközött" - közölte az orosz védelmi minisztérium, amely szerint az orosz harci gépeknek nem volt közük a zuhanáshoz. Az orosz minisztérium szerint a drónt a Krím félsziget övezetében fedezték fel, és az az Oroszoroszági Föderáció határai felé haladt.

A Fehér Ház szerint a közelmúltban többször is előfordult, hogy az orosz légierő amerikai légieszközt fogott be, kedden ugyanakkor első alkalommal történt fizikai ütközés. A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora keddi tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a Fekete-tenger fölött történt incidenshez hasonlók történtek az elmúlt hetekben is, a mostani eset ugyanakkor a "veszélyessége és szakszerűtlen végrehajtása miatt" említésre érdemes.

John Kirby hozzátette, hogy a művelet orosz részről meggondolatlan volt, ami egy amerikai pilóta nélküli repülő elvesztéséhez vezetett. Hangsúlyozta, hogy az amerikai drón nemzetközi vizek fölött rutinrepülést hajtott végre és senkire nem jelentett kockázatot.

Patrick Ryder dandártábornok, a Pentagon szóvivője közölte, hogy

az MQ-9 drón felderítő missziót végzett a Fekete-tenger felett a nemzetközi légtérben.

Mint elmondta, az ilyen típusú repülő eszközök már az ukrajnai háború előtt is megfigyelő missziót végeztek a Fekete-tenger felett.

Előzőleg kedden az amerikai hadsereg azt közölte, hogy két Szu-27 típusú orosz harci repülőgép elfogott egy Reaper típusú amerikai megfigyelő drónt a Fekete-tenger felett, és egyikük megütötte a drón légcsavarját, ami miatt az a tengerbe zuhant és megsemmisült.

Az MQ-9-esünk rutinműveletet végzett nemzetközi légtérben, amikor egy orosz repülőgép elfogta és eltalálta, ami miatt a drón lezuhant és odaveszett

- tudatta közleményében James Hecker, az amerikai légierő térségbeli műveletekért felelős tábornoka. Hozzátette, hogy a felelőtlen eljárás kis híján mindkét légi jármű vesztét okozta - írta meg az MTI.

