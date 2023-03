Az Európai Bizottság csütörtökön lazított a szabályokon annak érdekében, hogy a felvegye a versenyt az amerikai inflációcsökkentési törvénnyel (Inflation Reduction Act – IRA) és a kontinensen tartsa a zöldberuházásokat.

Fotó: Bloomberg



Ez azt jelenti, hogy az európai cégek ugyanannyi kormányzati támogatást kaphatnak, mint amennyit a 369 milliárd dolláros amerikai csomag ajánl. Az új szabályok a megújuló energiába, az ipar szén-dioxid-mentesítésébe, a hidrogén- vagy nulla károsanyag-kibocsátású járművekbe való beruházásokat célozzák.



Ez az EU újabb lépése annak érdekében, hogy csökkentse a függőségét az amerikai és kínai termékektől, technológiáktól.

A javasolt nettó nulla ipari törvény felgyorsítja az engedélyezést a zöldtermékek számára, a kritikus alapanyagtörvény pedig, amelyet március 14-én hoznak nyilvánosságra, az újrahasznosítást és a beszerzési források diverzifikálását célozza.

A bizottság szerint a kormányok által nyújtott kiegészítő támogatás akkor léphet életbe, ha fennáll a valós veszélye annak, hogy a beruházások Európából elvándorolnak.

A tagállamok annyi támogatást nyújthatnak, amennyit a kedvezményezett az adott alternatív helyszínen való egyenértékű beruházáshoz kaphatna (az úgynevezett megfelelő támogatás)

– idézte a Reuters az uniós végrehajtó testület közleményét.

A tagállamok nyújthatnak olyan finanszírozást is, amely ahhoz szükséges, hogy a vállalatot arra ösztönözzék, hogy a beruházást Európába telepítse.

Annak érdekében, hogy a támogatás valóban arra sarkallja a vállalatot, hogy Európában maradjon, a határokon átnyúló beruházásoknak legalább három uniós országban megvalósuló projekteket kell magukban foglalniuk. A vállalatoknak továbbá a legkorszerűbb termelési technológiát kell alkalmazniuk a környezeti kibocsátások csökkentése érdekében.

A bizottság szerint az uniós országoknak 2025 végéig van idejük arra, hogy megújuló energiát és megújulóenergia-tárolást, valamint szén-dioxid-mentesítést célzó projekteket hozzanak létre, hogy a könnyített finanszírozási szabályok alapján támogathatók legyenek.



A javaslat fordulatot jelent, pár hete ugyanis egy németországi vezető pénzügyi tisztviselő azt mondta, hogy az EU nem képes és nem is hajlandó egyre többet költeni a zöldítési támogatások versenyében, hogy szembeszálljon az amerikai lépésekkel. Egyes uniós vezetők, például Emmanuel Macron francia elnök azonban sürgette Brüsszelt, hogy adjon erőteljes választ az amerikai csomagra, és közös finanszírozással tegye versenyképessé a régió gazdaságát.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évindítóján Orbán Viktor miniszterelnök is arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig az európai uniós szabályok tiltották az állami támogatásokat, az európai uniós szabályok úgy néztek ki, hogy a kevésbé fejlett országoknak megengedték, hogy a beruházások megszerzése érdekében költségvetési támogatást adjanak a beruházóknak, akik idejönnek, valamilyen támogatást adjanak különböző jogcímeken. Ebből a legfejlettebbek ki voltak zárva vagy csak kisebb értékben vehettek részt. Miután most baj van Nyugaton, ezt megváltoztatják. Visszaengedik a franciákat, visszaengedik a németeket, az osztrákokat, hogy állami eszközökkel ők is beszálljanak a beruházásokért folyó versenybe. Tehát - tette hozzá - nagyon meg kell becsülni azokat a beruházásokat, amiket sikerül idehozni.