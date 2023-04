A koronavírus-járvány jelentősen felborította a nemzetközi logisztikát, amiben jelenleg is óriási az átrendeződés – derült ki a Külügyi és Külgazdasági Intézet rendezvényén, amelyen Goreczky Péter, az intézet vezető elemzője, Bíró Koppány Ajtonyt, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) főtitkárát, és Kossuth Józsefet, a Budapest Airport Zrt. áruszállítási igazgatóját, egyben az MLSZKSZ vezetőségi tagját kérdezte.

A szakértők szerint mára helyreállt a tengeri szállítás körforgalma.

Fotó: Getty Images

A Covid-19 sokként érte a logisztikai ágazatot

A koronavírus-járvány kezdetével a beszállítói és a logisztikai láncok is felborultak. Utóbbiban a hangsúly a légiszállításra került, amelyben egyrészt megnövekedett rá az igény, másrészt csökkent a kapacitás, mivel a lezárások és a vírustól való félelem miatt a járatok nagy részét törölték. A légiszállításról Kossuth József elmondta, hogy a Covid idején az egyetlen lehetőség volt az országok gyors és biztonságos ellátásának olyan alapvető árukból, mint a szájmaszk.

Békeidőben a légiszállítás a világ logisztikai volumenének 1 százalékát, értékének pedig 35 százalékát adja, mivel nagy értékű árucikkeket szállítanak így.

Bíró Koppány Ajtony arról is említést tett, hogy a felborult beszállítói láncok miatt egyes cégek raktározni kezdtek. A készletezés hirtelen megugrása miatt sosem látott forgalom keletkezett a tengeri kikötőkben.

A járvány lecsengésével újabb kihívások érték a logisztikai ágazatot

Az újranyitás utáni hirtelen árudömpingben nem volt elegendő kikötői munkás, később pedig konténerekből is hiány alakult ki, amelyek miatt a tengeri fuvardíjak megemelkedtek. Bíró Koppány Ajtony elmondta, hogy habár ezek a költségek már visszaálltak a 2019-es szintekre, azóta a szárazáruk és a tankerek fuvardíjai szöktek az egekbe.

Van olyan hajós cég, amelynek a tavalyi nyeresége akkora volt, mint a teljes magyar GDP.

- szemléltette a jövedelmezőség mértékét a szakember.

Újraindult a rendszer, de átrendeződésekkel

Korábban a nagy cégek a „just in time” módszerét használták, ami azt jelentette, hogy nem tartottak készleteket, az összetevőket akkorra rendelték, amikor éppen szükség volt rájuk. A járvány azonban rámutatott a hosszú ellátási útvonalak sérülékenységére, aminek következtében Magyarországon idén év végére egymillió négyzetméter raktár épül. A vállalatok duzzasztani kezdték a készleteiket, ami viszont az árszínvonal emelkedésével megtorpanhat. A fogyasztás csökkenése a logisztikára is kihat. Mivel lanyhult a kereslet, a készletek is kevésbé fogynak.

Kossuth József szerint a kérdés az, hogy a vállalatok visszatérnek-e a régi készletezési szokásokhoz.

Az orosz-ukrán háborúra hatásaira rátérve, Bíró Koppány Ajtony elmondta, hogy a nagy szállítmányozók az Ázsiából Európába tartó útvonalakból kivonultak, helyüket pedig a kisebb szereplők vették át. Ez olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a 2022-es volumen 10 százalékkal haladta meg a 2021-est.

Miben erősít Magyarország?

Mivel több ország is erősen fejleszti logisztikai képességeit, nem alakulhat ki egy közép-kelet-európai központ Kossuth József szerint.

Magyarországnak arra kell törekednie, hogy nőjön a súlya a nemzetközi logisztikában. A lengyelek és az osztrákok is erősen fejlesztenek, így nekünk is ezt kell tennünk a versenyben maradásért. Magyarország Záhonyt és a budapesti légikikötőt erősíti.

Bíró Koppány Ajtony szerint a záhonyi térség szállítmányozói sokat kerestek az ukrán gabona kimenekítésén. Hazánk érdeke, hogy a záhonyi központon keresztül haladjanak át az ukrán termékek, a háború után pedig azon keresztül küldjék az árukat az újjáépítéshez a szétbombázott országba.

Most kell felkészülnünk, különben nem tudjuk kihasználni a kedvező gazdasági környezetet a jövőben

- figyelmeztetett az MLSZKSZ főtitkára.

Budapest már Bécs nyakán liheg a teherforgalom mértékében.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kossuth József elmondta, hogy a budapesti légikötő kezd felzárkózni a régió legnagyobb, bécsi kikötőjéhez: míg nyolc éve a budapesti reptéren 90 ezer, a bécsin pedig 270 ezer tonna áru haladt át, addig idén ez az arány már 200/240. Élen járunk, mivel Prágának és Varsónak összesen nincs akkora forgalma, mint Budapestnek.

Kossuth szerint Magyarország politikai stratégiája az, hogy nem kötelezi el magát egy helyre és a különböző országokkal próbál jó kapcsolatot fenntartani.

Ez a külpolitika kiemelkedően jó a befektetéseknek, az üzletnek, a kereskedelemnek és a logisztikának. Ez a hozzáállás üzleti lehetőségeket és munkahelyeket teremt a magyaroknak

- hangsúlyozta a szakember. Így sikerült több kínai beruházást hazánkba csábítani. A kínai áruknak a budapesti reptéren is fontos szerep jut azáltal, hogy a Budapest Airport Zrt. szorosan együttműködik a kínai digitális kereskedelmi óriásvállalat Alibabával. Ennek köszönhetően az Európába érkező termékeket nálunk vámkezelik és továbbítják az európai címekre.

Az elmúlt három évben a magyar logisztikai cégek is erős profittal zártak. Voltak olyan vállalatok, amelyeknek akkora nyereségük volt, mint még sosem.

- mondta az MLSZKSZ főtitkára. Ehhez azonban nagyon fontos a rugalmas ellenállóképesség, azaz a helyzethez való gyors alkalmazkodás képessége. Bíró Koppány szerint azok a cégek tudták könnyen venni a Covid jelentette akadályokat, amelyek a digitalizációt már a járvány előtt elkezdték, például bevezették a home office-t.

A szakember az eddig beérkezett adatokból azt látta, hogy idén év elején nem csökkent a szállítás volumene, habár az év ezen szakaszában az lenne a jellemző.

A megújuló energia használása és a fosszilis tüzelőanyagok csökkentése a fuvarozásban

Az Európai Unió széndioxid-kibocsátásának 67 százalékát a közúti közlekedés adja, azaz a zöldítésnél erre a területre érdemes összpontosítani – jegyezte meg Kossuth József.

Elektromos kamionokat csak rövid távon érdemes használni.

Fotó: AFP

Az elektromossággal, illetve a hidrogénekkel működő járműveket közúton legfeljebb 50-70, illetve 150 kilométeres távolságban érdemes használni a szakemberek szerint, mivel ezek a technológiák csak így költséghatékonyak. Mivel közúton a belsőégésű motorral működő gépjárművek nagy távolságban nem kiválthatók, célszerű áttérni a vasútra. Ehhez kapcsolódik a sofőrök igénye is, hogy ne kelljen napokat távolt tölteniük a családjuktól. A kamionvezetőkből idén akár millió fővel is kevesebb lehet a szükségesnél Európában, így fontos a kedvükre tenni - derült ki a beszélgetésből.

Ezer kilométeres távolságoknál jó megoldás lehet, ha a sofőrök az árut csak a helyi vasútállomáshoz fuvarozzák, majd a vasút az utánfutót elszállítja nagy távolságba, a célállomástól pedig a helyi kamionosnak ugyancsak kisebb, néhány tíz kilométeres távolságra kell fuvarozniuk a rakományt. Ez a folyamat kisebb szén-dioxid-kibocsátással jár, valamint a munkát is több sofőrt vállalná be.