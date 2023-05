A washingtoni pénzügyminisztérium kasszájában mindössze 38,8 milliárd dollár maradt a múlt hét végére az egy hónappal ezelőtti több mint kétszázmilliárdból, ami veszélyesen közelíti a minimálisan szükséges harmincmilliárdos szintet.

Kevin McCrathy és Joe Biden is optimista az adósságplafon emelését illetően.

Fotó: Saul Loeb

A Bloomberg indexe szerint

31 milliárdos van jelenleg, aki gazdagabb az amerikai kincstárnál.

Néhányan, például a divatmogul Bernard Arnault, a luxuscikkeket gyártó LVHM elnöke sokkal gazdagabb, a nettó vagyonát ugyanis 193 milliárd dollárra becsülik. Nem sokkal marad le tőle Elon Musk a maga 185 milliárd dollárjával, ahogyan Jeff Bezos, az Amazon alapítója sem, akinek a nettó vagyona 144 milliárd dollárra rúg.

A CNN összeállítása szerint az Uncle Samnél jelenleg anyagilag jobban állók közé tartozik még többek között Michael Saul Dell, a világ egyik legnagyobb technológiai infrastrukturális vállalatának, a Dell Technologiesnak az alapítója, elnöke és vezérigazgatója, Warren Buffett, a legendás befektető, Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, de még olyan, kevésbé híres gazdagok is, mint Francois Pinault francia milliárdos és Alain Wertheimer, a Chanel elnöke.

Bernard Arnault vagyona messze meghaladja az amerikai kincstár jelenlegi pénzállományát.

Fotó: AFP

A megállapodás ugyan megszületett Joe Biden elnök és Kevin MacCarthy, a képviselőház elnöke között az adósságplafon emeléséről, addig azonban még nehéz út vezet. Az amerikai kongresszus tagjai ma tértek vissza Washingtonba, és összeül a képviselőház házbizottsága, hogy döntsön a menetrendről.

Bár McCarthy állítása szerint a republikánus kollégái elégedettek a jelenlegi tervezettel, így minden esély megvan a megállapodás elfogadására, az ABC News emlékeztetett, hogy a házbizottság kilenc republikánus tagja közül ketten nyilvánosan bírálták a végeredményt, és egy harmadik meggyőzése is kemény diónak bizonyulhat, mert mindhárman keveslik a kicsikart kiadáscsökkenést.

Ennek ellenére Biden és McCarthy is optimista, mindketten rengeteg emberrel beszéltek a hétvégén, hogy megszerezzék a támogatásukat.

Bár az AP amerikai hírügynökség szerint valószínűleg kevés törvényhozó lesz teljesen elégedett a 99 oldalas tervezettel, Biden és McCarthy arra számít, hogy megszerzi a politikai centrum többségi támogatását a katasztrofális szövetségi fizetésképtelenség megakadályozásához – ami igazi ritkaság lenne a megosztott Washingtonban. Az előzetes várakozások szerint a képviselőház szerda este szavazhat a törvénytervezetről, amelynek elfogadásához 218 szavazat szükséges, ha mind a 435 tag jelen van. Ha a képviselőházban elfogadják a tervezetet, akkor azonnal megkezdi a vitát a szenátus is.

Warren Buffett is gazdagabb a kincstárnál.

Fotó: AFP

Időhúzásra kevés mód maradt, mert a pénzügyminisztérium múlt héten június 5-re módosította az úgynevezett X-napot, azt az időpontot, amikor a kincstár kifogy a pénzből, és képtelenné válik a pénzügyi kötelezettségei teljesítésére. Janet Yellen pénzügyminiszter szerint ez katasztrofális hatással lenne nemcsak az országra, hanem az egész világgazdaságra is. Aggódva figyeli a fejleményeket Japán és Kína, az amerikai adósságállomány két legnagyobb befektetője is.

A befektetők azonban, úgy tűnik, áldásukat adták Biden és McCarthy megállapodására, a New York-i tőzsdeindexek határidős jegyzései erősödtek kedden, bár nem jelentősen: a Dow Jones 0,16, az S&P 500 0,3, a Nasdaq 0,5 százalékkal emelkedett.