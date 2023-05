Ketyeg az óra, közeledik a precedens nélküli amerikai fizetésképtelenség, és ez komoly aggodalommal tölti el a világ második és harmadik legnagyobb gazdaságát, mert számukra is nagy a tét.

Kína és Japán az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője.

Fotó: Shutterstock



Kína és Japán az amerikai adósságállomány két legnagyobb befektetője, a két ország tulajdonában van az amerikai pénzügyminisztérium külföldi kézben lévő értékpapírjainak több mint a negyede.

Ez kétezermilliárd dollárt jelent a 7600 milliárdból.

Peking 2000-ben kezdte el vásárolni az amerikai kötvényeket, mihelyt Washington beleegyezett, hogy az országot felvegyék a Világkereskedelmi Szervezetbe, ami felpörgette a kínai exportot. A kivitelből származó hatalmas dollármennyiséget biztonságos helyen kellett tárolni, adta magát az – eddig – híresen megbízható amerikai államkötvény.

A csúcsot jelentő 2013-ban 1300 milliárd dollárnyi ilyen papír volt kínai tulajdonban, és Peking több mint egy évtizedig volt az Egyesült Államok legnagyobb külföldi hitelezője – emlékeztetett összeállításában a CNN internetes oldala. Donald Trump elnöksége alatt azonban eszkalálódott a két ország közötti feszültség, és Japán 2019-ben átvette az első helyet Pekingtől.

Joe Biden a jelentések szerint közelebb jutott a megegyezéshez az adósságplafon emeléséről a képviselőház elnökével.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP



Tokió jelenleg 1100 milliárd dollárnyi amerikai hitelállományt birtokol, Kína 870 milliárd dollárnyit. Ez a hatalmas kitettség azt jelenti, hogy mindkét ország számára súlyos problémát okozna az esetleges amerikai fizetésképtelenség, bár a legfrissebb kiszivárgott hírek szerint Joe Biden elnök és Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus elnöke közelebb jutott a megegyezéshez az adósságplafon emeléséről.

Az amerikai kötvények értékének zuhanása azt jelentené, hogy csökkenne Japán és Kína külföldi devizatartaléka, vagyis kevesebb pénzük lenne a létfontosságú importra, saját adósságaik finanszírozására és a devizájuk értékének megtámasztására. A valódi kockázatot azonban a két ország vezetői és Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerint is a világgazdaságra gyakorolt katasztrofális hatás jelentené. Az amerikai kormányzat fizetésképtelensége borítaná a részvénypiacokat és az államkötvényeket, recessziót és milliós munkanélküliséget okozna.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter folyamatosan hangoztatja, milyen katasztrofális következményekkel járna a fizetésképtelenség.

Fotó: Shuji Kajiyama

Ez minden ország számára komoly aggodalom, de különösen nagy veszélyt jelent Kína törékeny gazdasági talpra állása szempontjából

– állítja Josh Lipsky és Phillip Meng, az Atlanti Tanács GeoEconomics Központjának elemzője. A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása után ugyan nagy volt a lendület a világ második legnagyobb gazdaságában, azóta azonban a fogyasztás, a befektetések és az ipari termelés is a lassulás jeleit mutatja. Japán közben az első jelek szerint éppen kezd kilábalni az ország gazdaságát évtizedekig kísértő stagnálásból és deflációból.

Kedvező azonban a két ország számára, hogy még az esetleges fizetésképtelenség esetén is hozzájuthatnak a pénzükhöz, az amerikai törvényhozók egy része legalábbis azt szeretné, hogy rangsorolják a kamatfizetéseket, és a legnagyobb hitelezők prioritást élvezzenek. Ez azt is jelenti, hogy a szükséges összeget máshonnan, például a szövetségi nyugdíjak és bérek finanszírozásától kellene átcsoportosítani.

Egyértelmű alternatíva nélkül pedig a növekvő piaci volatilitásra reagálva a befektetők a rövidebb lejáratú kötvényeket hosszabb lejáratúakra cserélhetik.

Az Atlantic Council elemzői szerint ez előnyös lehet Kínának és Japánnak, mivel állományuk hosszabb lejáratú amerikai állampapírokban koncentrálódik.

A fizetésképtelenség miatt bekövetkező szinte biztos amerikai recesszió azonban ebben az esetben is súlyos csapást jelentene Kína és Japán számára, mivel az előbbi GDP-jének az ötödét az export adja, a kétoldalú kereskedelem értéke tavaly rekordot jelentő 691 milliárd dollárra ugrott. Az Egyesült Államokba irányuló japán export is 10 százalékkal emelkedett 2022-ben.

A kínai gazdaságnak szüksége van az Egyesült Államokra, az export adja az ország GDP-jének ötödét.

Fotó: Jade Gao



Peking és Tokió azonban semmit sem tud tenni azon kívül, hogy vár és a legjobbakban reménykedik. Alex Capri, a szingapúri NUS Business School adjunktusa szerint

öngyilkosság lenne elhamarkodottan piacra dobniuk a tulajdonukban lévő amerikai államkötvényeket, mivel egy ilyen lépés jelentősen felértékelné a japán jent vagy a kínai jüant a dollárral szemben, ami miatt az exportköltségeik „az egekbe szöknének”.

Hosszabb távon viszont elemzők szerint egy potenciális amerikai fizetésképtelenség arra ösztönözheti Pekinget, hogy gyorsítsa egy kevésbé dollárfüggő globális pénzügyi rendszer létrehozását. Kína már megállapodott Oroszországgal, Szaúd-Arábiával, Brazíliával és Franciaországgal abban, hogy erősítik a jüanelszámolást a nemzetközi kereskedelemben és befektetésben. A BRICS-országok – Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság – szintén fontolgatja közös valuta létrehozását a belső kereskedelemben.

Ez minden bizonnyal katalizátorként fog szolgálni Kína számára, hogy folytassa a jüan nemzetközivé tételét, és hogy Peking megduplázza arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kereskedelmi partnereit bevonja a BRICS-kezdeményezésbe

– vélekedett Capri.

Kína előtt azonban tetemes akadályok is állnak, például az önmaga számára felállított korlátozás arról, hogy mennyi pénz enged beáramoltatni a gazdaságába, illetve kifelé. Elemzők szerint Peking kevés hajlandóságot mutatott eddig a globális pénzügyi piacokkal való teljes integrációra. „A dollármentesítés komoly erőltetése… sokkal volatilisabbá tenné a jüankereskedelmet” – emlékeztetett Derek Scissors, az American Enterprise Institute vezető munkatársa.

A dollár túlsúlyát támasztják alá a számok is:

a SWIFT nemzetközi fizetési rendszer friss adatai szerint márciusban a jüan részesedése a globális kereskedelem finanszírozásában 4,5 százalék volt, míg a dolláré 83,7 százalék.

„Még hosszú az út odáig, amíg megjelenik az amerikai dollár hiteles alternatívája” – hangsúlyozták az Atlanti Tanács GeoEconomics Központjának elemzői.