Tartós kamatemelésre szólította fel az Európai Központi Bankot (EKB) Christine Lagarde, az EKB elnöke, hogy letörjék az inflációt. Lagarde szerint az euróövezetet a világjárvány óta sújtja az áremelkedés, az eddigi lépések ugyan segítették a pénzromlás elleni küzdelmet, de az EKB még nem győzött, így további emelésekre lesz szükség.

Fotó: Boris Roessler / AFP

Lagarde úgy véli, hogy az infláció kezdeti szakasza, amelyben az energia- és más nyersanyagok áremelkedését a vállalatok áthárították a fogyasztókra, kezd elhalványulni, azonban a munkaerőköltségek növekedése miatt kialakult a második szakasz. A szakképzett munkavállalók fokozódó hiánya miatt egyre több cég halmozza fel a munkaerőt, ami Lagarde szerint csökkenti a termelékenységet. A bérek gyorsabban emelkednek, mint a kibocsátás, ami felfelé irányuló nyomást gyakorol a pénzromlásra – írja a Financial Times.

Az eurózóna éves inflációja júniusban várhatóan 5,6 százalékra csökken, ami még mindig jóval az EKB 2 százalékos célértéke felett van, de jelentős visszaesésnek számít az októberi 10,6 százalékos csúcshoz képest, mivel az energia- és élelmiszerárak drágulása hónapok óta lassul. Lagarde közölte: az EKB arra számít, hogy a vállalatok haszonkulcsa csökken a növekvő munkaerőköltségek miatt.

Gita Gopinath, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója szintén azt nyilatkozta, hogy az Európai Központi Banknak és a világ többi jegybankjának is folytatnia kell az infláció elleni küzdelmet, még akkor is, ha ezzel nő a recesszió kockázata. A jelek arra utalnak, hogy a központi bankok is ehhez tartják magukat. Az EKB már korábban jelezte, hogy júliusban ismét kamatot növel, amit Lagarde szavai csak megerősítenek. A Bank of England a vártnál nagyobb, 50 bázispontos kamatemelést szállított, noha jelzálogpiaci válság és recesszió fenyegeti az Egyesült Királyságot.

Az óceán túlpartján a Federal Reserve ugyan a legutóbb tartotta az irányadó kamatát, viszont Jerome Powell, a jegybank elnöke azóta is folyamatosan hangoztatja, hogy további kamatemelések következhetnek. A világgazdaság strukturális átalakulása – a globális ellátási láncok szűkebbre húzása, a geopolitikai fragmentáció és a klímaváltozás – hosszú távon is magasabb inflációs környezetet idéz elő. Így nagyon alacsony a valószínűsége annak, hogy a jövőben vissza lehetne térni a pandémiát megelőző időszak ultralaza, gyakran negatív kamatokkal tarkított monetáris politikájához.