Argentína azt kéri a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF), hogy a hónap végére tervezett 7,5 milliárd dollár folyósítást toldja meg valamennyivel – értesült a Bloomberg egy magas rangú kormánytisztviselőtől, miután a központi bank kénytelen volt kamatot emelni és leértékelni a peso hivatalos árfolyamát.

Fotó: Novikov Aleksey

A központi bank drasztikusan, 18 százalékkal leértékelte a peso hivatalos árfolyamát, miután a másodlagos (fekete) piacokon rekordalacsony szintre nyomták le az árfolyamot, mivel Javier Milei szélsőjobboldali elnökjelölt váratlanul túl jól szerepelt a vasárnapi előválasztáson.

A jegybanknak kifogyóban vannak a dollártartalékai, képtelen tartani a hivatalos árfolyamot.

A peso-dollár átváltási ráta így most 350 lett, a pénteki 287-es szint után.

Az IMF a közelmúltban állapodott meg az argentin kormánnyal egy 10,8 milliárd dolláros hitelkeretről, a tárgyalásokat az előválasztáson csúfosan leszerepelő Sergio Massa gazdasági miniszter vezette. Az áthidaló, refinanszírozási célú hitelkeret első, 7,5 milliárd dolláros részletét augusztus végén tervezi folyósítani az IMF, de ehhez szükség van még az igazgatósági jóváhagyásra.

Alberto Fernandez elnök kormánya ellenállt a valuta jelentős leértékelésére irányuló nyomásnak, hogy elkerülje a még gyorsabb inflációt (és a még nagyobb népszerűségvesztést) az októberben esedékes elnökválasztás előtt.

A fogyasztói árak már most is több mint 115 százalékkal emelkednek éves szinten.

A piacok az elmúlt hetekben nagyjából beáraztak egy 20 százalékos leértékelést. A hivatalos és a feketeárfolyam közötti különbség azonban továbbra is nagy (665-670 peso egy dollár a hivatalos 350-es szinthez képest), vagyis a későbbiekben újabb kiigazításra lehet szükség.

Az előválasztásokon nyertes szélsőjobboldali jelölt erősen megkurtítaná a jegybank jogosítványait, és a peso leváltásával dollarizálná a gazdaságot. A meglepetés nagy volt, mert a piacok a mérsékelt politikai pártok előretörésére számítottak. Ugyanakkor vannak, akik jó beszállási lehetőséget látnak.

Úgy gondoljuk, hogy az argentin dollárkötvények vonzó kockázatmegtérülési profilt mutatnak, tekintettel a nyomott értékelésre, a nyersanyagárakkal való pozitív korrelációra és a lehetséges politikai rezsimváltásra

– mondta Alejo Czerwonko, a UBS Global Wealth Management amerikai feltörekvő piacokért felelős igazgatója a Reutersnek. Mások szerint viszont kockázatokat hordoz magában, hogy a regnáló vezetés az eddigi kvázi csúszóleértékelés helyett a választásokig stabilan szeretné tartani az árfolyamot – túlértékeltté válik a deviza a következő hónapokban.

Gyengülésre van ítélve a peso a dollárral szemben

A JPMorgan „piaci súlyon” tartja továbbra is az argentin dollárkötvényeket, mivel véleménye szerint a helyzet tovább romlik. A Goldman Sachs úgy véli:

A jövőben követendő árfolyampolitika sokkal fontosabb, mint a hétfői, leértékelésről hozott döntés.

Hasonló választási sokkra már volt példa 2019-ben, akkor összeomlott az árfolyam és a kötvénypiac is. Argentína Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdasága, az infláció az egekben, a jegybanki tartalékok összeomlóban.

A bruttó devizatartalék a hivatalos közlés szerint 23,8 milliárd dollár, elemzők szerint azonban, ha ebből levonjuk a kötelezettségeket, 8 milliárdos hiány mutatkozik

– ezért is kér több pénzt a kormány most az IMF-től. Az ország a valutaalap legnagyobb adósa, összesen 44 milliárd dollárral tartozik. Hitelei visszafizetéséhez már kínai és katari kölcsönöket is igénybe kellett vennie.