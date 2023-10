A kínai fiatalok munkanélkülisége soha nem látott szintre emelkedett az elemzők szerint, az ázsiai nagyhatalom termelékenységének csökkenése pedig olyan nagyobb gazdaságokra is hatással lehet, mint Németország vagy az Egyesült Államok. Peking azonban eddig nem jelezte, hogy változtatni fog a hibás politikáján – írta az Insider.

Fotó: AFP

Kína gazdasága ingatag lábakon áll: a koronavírus-járvány hatásai még mindig érezhetők, az ingatlanpiac az összeomlás szélén, a kereskedelem drámaian lelassult, az ország pedig mintegy 9 ezermilliárd dollárnyi adóssággal rendelkezik.

Ezt a helyzetet Kína gigászi munkaerejének bevetésével lehetne megoldani, de itt is problémák vannak, ugyanis Peking egyszerűen nem tudja munkára bírnia a fiatalokat.

A 16 és 24 év közötti fiatalok munkanélküliségi rátája 2023 májusára rekordmagasra, 21,3 százalékra nőtt.

A májusi, kellemetlenül magas számok nyomán a kínai kormány bejelentette, hogy többé nem teszi közzé ezeket az adatokat, mivel Nemzeti Statisztikai Hivatal szóvivője szerint a gyűjtéséhez használt felméréseket „tovább kell fejleszteni és optimalizálni”.

Azonban ezt sokan egy átlátszó hazugságnak nevezték, a kínai lakosság és a gazdasági elemzők pedig egyaránt úgy gondolják, hogy a statisztikák azóta tovább romlottak, amit Peking nem mer beismerni.

Ez tovább csökkentené a termelékenységet az ázsiai országban, ami a világgazdaságra is hatalmas nyomást helyezhet. Ugyanis hiába próbál meg a Nyugat elszakadni Kínától, még mindig az ott gyártott fogyasztói áruktól és szolgáltatásoktól függenek – 2022-ben például az Egyesült Államokba irányuló exportjuk 565,6 milliárd dollár volt.

A fiatalok tartós munkanélküliségének súlyos társadalmi és politikai következményei lehetnek, egy forradalmi hangulat pedig destabilizálhatja a kereskedelmet és az ellátási láncokat

– figyelmeztetett Christian Yao, a Wellingtoni Victoria Egyetem vezető oktatója.

A kínai kormány májusban adott ki utoljára munkanélküliségi adatokat. Egyes elemzők szerint jelenleg akár az 50 százalékot is elérheti.

Mi okozza a rekordszintű munkanélküliséget?

Yao szerint a legnagyobb probléma, hogy a diplomás fiatalok túlnyomórészt a szolgáltatási szektorban, például a számítástechnikában szeretnének elhelyezkedni, nem pedig a feldolgozóiparban. Az előbbi területen azonban nincs elég szabad munkahely, az utóbbi pedig nem fizet megfelelően egy túlképzett dolgozónak.

Kevés szolgáltatói állás van, mivel a kormány szinte kizárólag a gyártásra és az építőiparra fókuszál, és elhanyagolta a magasabb képzettséget igénylő iparágakat. A jelenlegi helyzet kizárólag Peking rossz politikájának az eredménye

– Benn Steil, a Council on Foreign Relations vezető munkatársa és a nemzetközi gazdaságért felelős igazgatója.

A világjárvány idején a kormány nem tett erőfeszítéseket az átalakuló munkaerőpiac kiszolgálására, a zéró Covid-politika három évig tartó lezárásai pedig nemcsak gazdasági, hanem társadalmi károkat is okozott, és sok fiatalnak megingott a bizalma a rendszerben.

Kínában is hasonló helyzet alakulhat ki, mint Japánban a 90-es években: az „elveszett évtized” irányvesztéshez, kiábrándultsághoz és az álláskeresők csökkenéséhez vezetett a fiatalok körében, amely nemcsak a belső, hanem a nemzetközi piacon is károkat okozott. Az elemzői előrejelzések azonban sokkal negatívabbak Kínával szemben, és az ország kereskedelmi súlya miatt a válság globális hatásai is súlyosabbak lesznek.

Ha pedig a kínai fiatalok nem kapnak produktív lehetőségeket az országon belül, az egy tömeges kivándorlást robbanthat ki, tovább rombolva az ország gazdasági fejlődésének a lehetőségeit.