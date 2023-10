Elszabadulóban a pokol: lecsapott Gázára az izraeli hadsereg

Az október 7-én kitört izraeli háború kezdete óta nem volt példa ilyen hevességű "levegőből, szárazföldről és tengerről" intézett csapásra a palesztin térséget uraló iszlamista Hamász szerint, amely "mészárlás előkészítésével" vádolta Izraelt. "Az utóbbi órákban keményen fokoztuk támadásainkat Gázában" - fogalmazott péntek esti sajtótájékotatóján Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője. Már napok óta folyik a találgatás arról, hogy bármelyik pillanatban megindulhat a Gázai övezet elleni izraeli lerohanás – ez az éjszaka izgalmasnak bizonyulhat.

Újabb fokozatra kapcsolt a pusztítás Gázában

Fotó: AFP

Az izraeli csapások helyi idő szerint este hét órakor kezdődtek és még egy órával később sem értek véget. A Kan közszolgálati rádió szintén a háború kezdete óta legnagyobb izraeli csapásokról számolt be a Gázai övezet ellen. Az izraeli hadsereg időközben közölte, hogy

a szárazföldi erők és a légierő fokozzák műveleteiket a Gázai övezetben.

Az utóbbi pár napban végrehajtott támadásokon felül, a szárazföldi erők ma este kiterjesztik műveleteiket - közölte Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője pénteken. Az izraeli Haaretz közép-európai idő szerint röviddel este 9 óra után azt jelentette gázai lakosokra hivatkozva, hogy az izraeli erők beléptek a Gázai övezetbe.

Izraeli cáfolat, szaúdi figyelmeztetés

Frissítés: még az este folyamán az izraeli hadsereg egy másik szóvivője cáfolta, hogy megindult volna a Gázai övezet elleni nagy támadás. Közben a The New York Times arról számolt be: Katasztrofális következményekkel járhat a Közel-Kelet stabilitását tekintve, ha Izrael lerohanja a Gázai övezetet – figyelmeztettek szaúd-arábiai vezetők.

Újabb rakétazáporral reagált nyilatkozata szerint a Hamász

A Gázát uraló Hamász palesztin szervezet katonai szárnya tudatta, hogy válaszul rakétákat lőttek ki Izraelre. "Rakéták sorozatait indítottuk a megszállt területek (Izrael) felé, válaszul a civilek elleni mészárlásra" - közölte az al-Kasszám Brigádok Telegram-oldalán. Az izraeli sajtó szerint a szélsőségesek rakétáikat Tel-Aviv, Izrael központi része és Ciszjordánia megszállás alatt álló északi része ellen indították. Az AFP francia hírügynökség helyszínen lévő újságírói hangos robbanásokat hallottak a ciszjordániai Rámalláh térségéből.

Az iszlamista szervezet arról is beszámolt, hogy a Gázai övezetben

leállt a távközlési és internet-szolgáltatás.

Ez utóbbit az internetes forgalmat figyelő Netblocks is megerősítette, ahogy nem sokkal később a Dzsavvál palesztin távközlési vállalat is a mobiltelefon-szolgáltatás és internet leállásáról számolt be a heves bombázás következtében.

A Hamász fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, több mint 1400 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek, valamint mintegy 230 embert elraboltak és túszként tartanak fogva. A gázai egészségügyi hatóságok szerint az izraeli válaszcsapásokban azóta már több mint 7300 ember halt meg a Gázai övezetben, a sebesültek száma pedig 19 ezerhez közelít.