Kimutatták, hogy mi hozza el az új aranykort az IT szektorba

A Gartner, Inc. friss előrejelzése szerint 2024-re 8 százalékkal fog nőni az információs technológia (IT) szektor világszintű kiadása. Bár a növekedésben egyelőre nem játszanak nagy szerepet a generatív mesterséges intelligenciába (MI) való befektetések, 2025-re már érezhető lesz a hatás.

Fotó: Chaosamran Studio

A Gartner adatai szerint a világ IT kiadásai 2024-ben elérhetik az 5,1 billió dollárt, amely egy 8 százalékos növekedést jelent a 2023-as költségekhez képest. Az előrejelzés szerint a generatív MI még nem gyakorolt akkora hatást az IT kiadásokra, hogy érezhető legyen a hatása, de

a rohamos fejlődés és az új beruházások miatt 2025-re már jelentős szerepet fog vállalni a mutatók kialakításában.

Idén olyan nagy technológiai vállalatok szálltak be az MI versenybe, mint a Microsoft, ami egyenesen a jelenleg vezető chatbotot készítő OpenAI fejlesztéseit támogatja. Az Amazon is jelentős összeget fektet be a feltörekvő Anthropic startupba, ezzel az együttműködéssel akár ők is kulcsfontosságú szereplőjévé válhat az MI piacon. A grafikus processzorairól elhíresült Nvidia is beszállt a versenybe, ők a tajvani Foxconn vállalattal közösen fejlesztenek MI-t.

2023-ban elég kevés IT költség köthető a mesterséges intelligenciához és az előrejelzések szerint 2024-ben is ez lesz megfigyelhető. A vállalatok azonban folyamatosan fektetnek be az automatizáláshoz szükséges MI-kbe, hogy növeljék a működési hatékonyságot és áthidalják a lehetséges hiányosságokat. A generatív MI körüli hírverés ezt a tendenciát támogatja, mivel felismerték, hogy a mai MI-projektek fontos szerepet fognak játszani egy MI stratégia és történet kialakításában, mielőtt az még jelentős szerepet fog játszani a 2025-ös költségvetésekben

– nyilatkozta John-David Lovelock, a Gartner alelnök-elemzője.

A szoftverek és az IT-szolgáltatások szegmensében egyaránt két számjegyű növekedés várható 2024-ben, nagyrészt a felhőalapú kiadások miatt. Az előrejelzések szerint a nyilvános felhőszolgáltatásokra fordított globális kiadások 2024-ben 20,4 százalékkal emelkednek, és

2023-hoz hasonlóan a növekedés forrása a felhőszolgáltatók áremelkedése és a megnövekedett kihasználtság lesz.

Az infláció 2022–2023-ban a fogyasztókra és a vállalkozásokra is jelentős hatást gyakorolt az eszközök piacán, mégis 2024-ben az erre fordított kiadások növekedni fognak mintegy 4,8 százalékkal.

A kiberbiztonsági kiadások a szoftverszegmens növekedését is előmozdítják. A Gartner felmérésében az információs igazgatók 80 százaléka számolt be arról, hogy hogy 2024-ben növelni kívánja a kiber- és információs biztonságra fordított kiadásokat, amely a megnövekedett beruházások legfontosabb technológiai kategóriája.

Az MI egy új biztonsági félelmet keltett a vállalatokban. Emiatt a Gartner kétszámjegyű növekedést vetít előre a vállalati biztonsági kiadások minden szegmensében 2024-re

– mondta Lovelock.

A Microsoft atomenergiával működtetné a mesterséges intelligenciáját A Microsoft maghasadással biztosítaná a mesterséges intelligencia és az adatfelhő igényelte energiát. A számítástechnikai óriásvállalat ennek érdekében atomenergiához értő munkavállalót keres.

Az információs igazgatók sokszor csak felesleges fáradozást látnak az ilyen változtatásokban, ez gyakran azt eredményezi, hogy szkeptikusan fektetnek be új projektekbe és kezdeményezésekbe.

Ez a 2023-as IT-kiadások egy részét 2024-re tolja, amely tendencia várhatóan 2025-ben is folytatódik.

Lovelock szerint sok információs igazgató halogat bizonyos IT kiadásokat a tőkekorlátozások vagy az árrés-aggályok új hulláma miatt. Szerinte a vállalatok a z IT-projektek hangsúlyát a költségkontroll, a hatékonyság és az automatizálás felé helyezik át, miközben visszaszorítják azokat az IT-kezdeményezéseket, amelyek megtérülése tovább tart.