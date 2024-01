Ön is észrevette? Sorra festik át piros-fehérre a Mol kutakat Magyarországon – ez van a háttérben Az elmúlt hetekben országszerte több Mol benzinkúton is felújítási munkálatok zajlottak, sokak meglepődésére azonban nem pusztán egyszerű ráncfelvarrás történt. Az eddig zöldbe burkolózó töltőállomásokat az Orlenre jellemző piros-fehérre festették át. Az átadás 2024. január 8-tól kezdődően fokozatosan történik, és várhatóan 2024. április végére fejeződik be.