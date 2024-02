Szingapúr a koncertgazdaságban keresi a növekedés hajtóerejét, több százmillió dolláros turisztikai bevételt remélnek ettől, ez akár a városállam GDP-jének 10 százalékát is kiteheti Jun Liu, az HSBC ASEAN-nal foglalkozó közgazdásza szerint.

Taylor Swift szingapúri koncertjeire villámgyorsan elfogytak a jegyek.

Fotó: AFP

Az év a brit Coldplay hat koncertjeivel kezdődött, a kétszázezer jegyet órák alatt elkapkodták, ami rekordnak számít, mert ennyi belépőt még sosem adtak el egyetlen nap alatt. A jegyárak 68 és 1098 szingapúri dollár között mozogtak. (Egy szingapúri dollár 267 forint.)

Szingapúr volt a Coldplay Music of the Spheres World Tourjának legfőbb ázsiai állomása, és hatalmas lökést adott a helyi turisztikai iparnak, amely hagyományosan inkább az üzleti utazásokra alapult – emlékeztetett a CNBC. Tegyük hozzá, hogy a Coldplay szakmányban nyomja a koncerteket, idén júniusban Azahriah-hoz hasonlóan három koncertet is ad a Puskás Ferenc stadionban.

Az Agoda utazási platform „hatalmas növekedést” regisztrált a Coldplay koncertdátumai idején a szingapúri szálláshelyek keresési forgalmában,

az érdeklődés a 8,7-szeresére nőtt, miután a zenekar tavaly júniusban megkezdte a jegyértékesítést. Az Agoda adatai szerint nagyrészt a szomszédos Malajziából és Indonéziából érkeztek a rajongók.

Ez mind semmi Taylor Swifthez képest

A hétvégén kezdődik a világ talán legnagyobb jelenlegi sztárjának, a bakelitlemezeivel rekordokat döntő, a Time magazinban az év emberének választott Taylor Swiftnek a koncertsorozata a városban, és ez lesz az igazi üzlet. Becslések szerint Swift Eras Tourja tavaly az Egyesült Államokban 4,6 milliárd dolláros fogyasztói költést generált, és valami hasonlóra számítanak Szingapúrban is, annál is inkább, mert a szerződésben kikötötték, hogy a sztár sehol máshol nem lép fel Délkelet-Ázsiában.

A Coldplay már megadta a kezdőlökést adott a szingapúri (koncert)gazdaságnak.

Fotó: AFP

Az eddig teljesítménye alapján Taylor Swifttől is jelentős gazdasági fellendülést várnak

– hangsúlyozta Liu, és az előjelek biztatók. A koncertidőpontok bejelentése után azonnal 10 százalékkal megugrottak a szállodafoglalások március elejére, ahogy a repülőjegyek iránti érdeklődés is. A Singapore Airlines és a fapados Scoot is arról számolt be, hogy jelentősen nőttek a jegyfoglalások, elsősorban Délkelet-Ázsiából. A Jestar Asia 20 százalékos ugrást regisztrált a thaiföldi, a Fülöp-szigeteki és az indonéz fővárosból.

Swift koncertjei a várakozások szerint 350–500 millió szingapúri dollár turisztikai bevételt generálnak majd, feltételezve, hogy a jegyvásárlók 70 százaléka külföldi – prognosztizálta Erica Tay, a Maybank makrokutatási vezetője.

A koncertekre a legolcsóbb jegy 88 szingapúri dollár (23,5 ezer forint) – olyan helyre, ahonnan szinte semmit sem látni –, a legdrágább VIP-belépő 1228 dollár (328 ezer forint), és

mind a hat fellépése telt házas lesz.

Ráadásul elkíséri Szingapúrba a barátja, Travis Kelce, a Super Bowl-győztes Kansas City Chiefs játékosa is.

A sztárok tartósan felkelthetik az érdeklődést a város iránt.

Fotó: Shutterstock

Sorra jönnek a sztárok

A Coldplay és Taylor Swift csak folytatja a sort, előttük is léptek fel Szingapúrban olyan sztárok, mint Ed Sheeran, Bruno Mars vagy a Blackpink, és a koncertek új célközönség számára teszik turisztikai célponttá a városállamot, amely inkább üzleti találkozókról, konferenciákról, kiállításokról ismert.

Az üzleti turizmus a 10 százalékát adja, ami nem kevés, figyelembe véve, hogy Szingapúr igen erős a technológiai iparban és pénzügyi szolgáltatásban is. Ehhez akarják felzárkóztatni a koncertturizmust, amelynek a közvetlen bevételek generálása mellett tartós pozitív hatása is lesz, mert felteszi Szingapúrt a térképre egy új érdeklődő kör számára, amely később visszatér egyszerűen csak nyaralni is.