Kongatja a vészharangot a német akkumulátorgyártók lobbiszervezete, miután a megszorítások áldozata lett az iparágnak szánt 155 millió eurós támogatási csomag is.

A Kompetenciahálózat a lítiumion-akkumulátorokhoz (KliB) nevű szervezet levélben fordult a kormányhoz, melyben a németországi akkumulátorfejlesztések végére figyelmeztet, ami ahhoz vezethet, hogy

Németország megszűnik high-tech gyártási központként létezni.

A Customcells nevű cég vezérigazgatója a helyzetet a német napelemgyártás sorsához hasonlította, és felhívta a figyelmet, hogy a szektornak kiszámíthatóságra és stabilitásra van szüksége a politika oldaláról a fejlődéshez. A KliB levelét Olaf Scholz kancellár, Robert Habeck gazdasági, Bettina Stark-Watzinger kutatási és Christian Lindner pénzügyminiszter kapták meg.

Fotó: AFP

A Volkswagen akkumulátoros leányvállalatát, a PowerCót vezető Frank Blome a támogatások elvesztését súlyos csapásként jellemezte. A német akkumulátorgyártás helyzetét az erős nemzetközi versenyi is nehezíti, miután az amerikai, kínai és dél-koreai cégek törtek az élre a szektorban. Ezek az országok pedig jelentős összegeket áldoznak a szektor támogatására. Az iparág piacvezető cége, a CATL 2022 óta mintegy 2 milliárd eurót költhetett az akkumulátortechnológiák fejlesztésére. A CATL lett egyébként az egyetlen olyan kínai vállalat, amely Industrie 4.0 díjban részesült nemrég Münchenben. A zsűri a cég ningtöi gyárában alkalmazott extrém gyártási technológiákat méltatta, ezen belül is az innovatív ipari megoldásait, amelyekkel Debrecenben is lehet találkozni majd.

A szektort így jelenleg az ázsiai cégek uralják, míg Kína a teljes lítiumértékláncot felölelő kapacitásokat épített ki a nyersanyag bányászatától a finomításáig – írja a Deutsche Wirtschafts Nachtrichten.

Az akkumulátoripar fejlesztésének szükségessége ugyanakkor politikai döntés eredménye: a jövőben betiltanák az új belső égésű motorral szerelt autók piacra dobását.

Ugyanakkor az elektromos autók vásárlását segítő támogatásokat is kénytelen volt megszüntetni a német kormány, ami egyébként a magyar exportadatokon is nyomot hagyott decemberben.

A támogatások megszűnte után az eladások is nagyot estek, ami az egész iparágat lassulással fenyegeti.

Tőzsdei álmok

Mindeközben a Volkswagen is kitolta a határidejét annak, hogy társbefektetőket találjon az akkumulátorok gyártásával foglalkozó PowerCo leányvállalatához, igaz, ezeket az információkat a legnagyobb német autógyártó igyekezett cáfolni, hozzátéve, hogy továbbra is magas a befektetői érdeklődés, és a PowerCo tőzsdei bevezetésének (IPO) terve sem került le a napirendről.

Az IPO időpontját ugyanakkor a cég még nem kommunikálta. A Volkswagen elkezdett megjelenni mára az elektromos autók piacán is, egyre többet gyárt, ám a növekedés nem annyira gyors, mint várták. Ezért sokan aggódnak amiatt is, hogy az elektromos autók gyártásának fokozása érdekében eszközölt beruházások a vártnál lassabban térülnek majd meg. A Renault a közelmúltban halasztotta el saját elektromos autós leánya, az Ampere tőzsdei bevezetését.

A Volkswagen jelenleg három akkumulátorgyárat épít, Salzgritterben, Spanyolországban és Kanadában. A remények szerint ezek lehetővé teszik, hogy az autógyártó az elektromos járművek piacán is megjelenhessen a népautószegmensben.

Kérdés, hogy ezek az üzemek képesek lesznek-e elég olcsón termelni.

A PowerCo ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy jó úton halad tervei elérésében, így az akkumulátorok gyártási költségének lefelezésében. A gyártás azonban a VW saját gyáraiban csak 2025 körül indulhat el.

Érkezik azért még kapacitás

Január közepén pedig a svéd gyártó, a Northvolt jelentette be, hogy Németországban épít új gyárat, Heidében. Az üzem szintén függ az állami és uniós támogatásoktól, azonban a termelés csak 2026-ban kezdődhet meg, és az üzem csak 2029-re éri el teljes kapacitását, akkor már évi 800 ezer-1 millió autóhoz készíthet akkumulátort.

A Northvolt gyára a tervek szerint szélenergiát használ majd, és ügyfelei között lesz a BMW, a VW és a Scania is. Az üzem összesen 902 millió euró támogatásra számíthat, azonban a német költségvetés problémái miatt újabb támogatások nyújtása nehézségekbe ütközhet.