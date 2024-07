A kontinensnyi ország gazdaságpolitikáját kritizálta a JPMorgan

Újdelhink újra az eszközeladások bővítésére kellene fókuszálnia, hogy az adókon túl is legyen bevételi forrása a tervezett kiadások finanszírozásához – nyilatkozta a Bloombergnek Sajjid Chinoy, a JPMorgan Chase vezető indiai közgazdásza, aki szerint a kormány csak így tud biztonságos költségvetési pályán maradni.

Narendra Modi kormányának a JPMorgan szerint az adóemlések helyett az eszközeladásokra kellene fókuszálnia / Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

Narendra Modi miniszterelnök, aki múlt hónapban pályafutásának egyik leggyengébb támogatottságával tarthatta meg a hatalmat, most jelentős nyomás alatt áll, hogy többet költsön a lakossági fejlesztésekre – főleg a rá szavazó szegényebb rétegek közelében –, amellyel párhuzamosan most koalíciós partnereinek követeléseit is teljesítenie kell.

A kedden közzétett szövetségi költségvetés azonban kisebb hiányt célzott meg idén, mint az előző években, s bár az indiai jegybank rekordszintű nyeresége és az adóbevételek megugrása ezt akár támogatni is tudná, a tervezett beruházási projektek és fejlesztések mellett ez lehetetlennek tűnik.

Sokan tartanak az adóemeléstől, de egy másik bevételi forrás, az eszközértékesítések bővítése sokkal kézenfekvőbb lenne. A kormány óriási állományt halmozott fel az elmúlt években, amelyből a nemzetközi piac szívesen bevásárolna

– kommentálta a költségvetési tervet Chinoy, kiemelve, hogy egy adóemelési program megnyomorítaná a lassan növekvő keresletet és a fogyasztást is.

Modi célja, hogy idén márciusig 500 milliárd rúpiával emelje a költségvetést, amellyel így hatékonyabban támogathatnák a humán tőkebefektetéseket és elkezdhetnék felszámolni a szegénységet, ami továbbra is a tartós növekedés legnagyobb akadálya a világ legnépesebb országa számára.

Az Economic Times szerint pedig jövőre még tovább csökkentenék a hiányt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy India végre elnyerje a jobb hitelminősítést, ami a külföldi befektetőket is elcsábíthatná; jelenleg ugyanis az államadósságuk a legalacsonyabb szintre van értékelve.

A következő 10 évben a dél-ázsiai országnak hatalmas kiadási kötelezettségei lesznek, ezt pedig csak rugalmas bevételnövekedéssel lehet ellensúlyozni

– figyelmeztetett a JPMorgan közgazdásza.