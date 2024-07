Szorult helyzetben Ukrajna – fogy a levegő Zelenszkij körül?

Azt fontos hangsúlyozni, hogy ebbe az orosz ellenőrzés alá került területeken élőket is beleszámítják, de a tendenciát még ezzel együtt is jól mutatja. Ehhez hozzá kell tenni: keleti szomszédunk már a fegyveres konfliktus előtt is a világ egyik legjobban fogyatkozó nemzetének számított, amin a háború csak tovább rontott. Ráadásul az is a jövő kérdése, hogy az ukrán menekültek végül hazatérnek-e, vagy pedig végleg új életet kezdenek egy másik országban.

Romokban az energetikai infrastruktúra

Oroszország a tavasszal és a nyár elején újraindította az ukrán energetikai célpontok elleni csapásait, ami országszerte gyakori áramszüneteket okoz. Volodimir Zelenszkij elnök a közelmúltban azt mondta, hogy a támadásokban március vége óta tönkrement országa villamosenergia-termelő kapacitásának a fele.

Ukrajna az Európai Uniótól vásárol energiát, ez azonban nem elég a hiány pótlására. Ezért majdnem mindennap beiktatnak egy tervezett országos áramszünetet a kritikus infrastruktúrák, például kórházak és katonai létesítmények ellátásának védelmében.

Orbán–Zelenszkij csúcstalálkozó: itt vannak a bejelentések – ebben állapodott meg Ukrajna és Magyarország Olyan megállapodáson dolgoznak, amely megoldja és rendezi Ukrajna és Magyarország vitás ügyeit. Orbán Viktor konkrét vállalásokat tett, de kért is kollégájától.

Inoghat a szék?

Látható tehát, hogy Ukrajna helyzete jóformán kilátástalan. Nehéz megmondani, hogy valójában mekkora Zelenszkij elnök támogatottsága, de azt könnyen el lehet képzelni, hogy a társadalom végképp belefáradt a háborúzásba, az anyagi kilátástalanságba, a totális létbizonytalanságba, amit az elesett fiatalok, illetve az esetleges mozgósítás rémképe csak tetéz.

Az esélytelenséget csak tovább erősíti, hogy Zelenszkij – bármi más híján – kizárólag a nemzetközi segítségben bízik, és nem veszi tudomásul, hogy az európai fegyverszállítás és pénzügyi segítség lelassult, és a tengerentúli fogaskerekek sem őrölnek elég gyorsan. Persze a felajánlások továbbra is jelentősek, ugyanakkor ennek további csökkenését borítékolni lehet, részben a brüsszeli erőviszonyok megváltozása, részben a várható, novemberi Trump-győzelem miatt is.