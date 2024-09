A választás másnapján beismerték: a vártnál is rosszabb az osztrák gazdaság állapota

Osztrák gazdaság: az ÖVP-nek ez rosszul jön, a Szabadságpártnak kevésbé

A vasárnapi választások után még nem tudni, ki alakítja a következő kormányt, miután történelmi sikert aratva győzött a radikális jobboldali Szabadságpárt (FPÖ), maga mögé szorítva az (eddig a Zöldekkel együtt kormányzó) Osztrák Néppártot (ÖVP), miközben a szociáldemokraták (SPÖ) eddigi legrosszabb eredményüket érték el.

Annyi azonban tiszta, hogy akinek a gazdasági kilátások elborulása nem árt az alkudozás közben sem, az az ellenzéki, szuverenista Szabadságpárt, az európai színtéren a magyar kormánypárt Fidesz szövetségese. A kátyúba ragadt szekér képzetének választási győzelmükben is szerepe lehetett, és a most következő alkudozásban is a kezükre játszhat, ha egyáltalán részt vehetnek benne – hiszen a többi párt eddig elszigetelésükre törekedett.

Semmiképp sem jön jól az eddigi vezető kormánypártnak, amelyet a kialakult erőviszonyok alapján aligha lehet kihagyni a jövendő kormánykoalícióból, sőt még arra is van esély, hogy a vereség ellenére megint Karl Nehammer lesz az osztrák kancellár. De jelenleg a helyzet teljesen bizonytalan, nem tudni, ki fog kormányozni.

Tekintve, hogy Ausztriának célzott intézkedésekre van szüksége a strukturális kihívások kezelésére és a versenyképesség javítására, ez a helyzet különösen rosszkor állt elő

– összegezték jegyzetükben az ING szakértői.