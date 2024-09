A lakbérszabályozás eltörlése miatt virágzik az argentin ingatlanpiac

Nem mindenki örül az argentin reformoknak

Sok új szerződés – amely most már dollárban és pesóban is megköthető – most háromhavonta írja elő a bérleti díj emelését, ami megfizethetetlenné tette a lakhatási költségeket néhány ember számára, akik már így is a magasabb élelmiszer- és közüzemi árak miatt szenvednek.

A már meglévő bérlők is hasonló problémákkal küzdenek, mivel az ő szerződéseik akár a korábbi összegek többszörösét tartalmazhatják, hála a korlátozások feloldásának, így sokan kénytelenek elköltözni a túl drágává vált otthonaikból.

A bérleti díjak azonban már most elkezdtek stabilizálódni: a Zonaprop, Argentína legnagyobb ingatlanpiaci honlapja szerint a havi áremelkedés 2021 óta a legalacsonyabb szinten van, mivel egyre több lakás válik elérhetővé.

Egyelőre a ingatlanpiac virágzik. Az árszabályozás ellenzői szerint Argentína figyelmeztető lecke az Egyesült Államoktól Európáig minden olyan tisztviselő számára, aki a lakbérek szabályozásával próbálja megfékezni a lakásárak emelkedését

– jelentette ki Malbrán, aki arra számít, hogy a most látható rekordárak pár hónapon belül el fognak tűnni a piacról, hála a szabad versenynek.