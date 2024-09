Nem kérnek a négynapos munkahétből a japánok

A szorgalomról és a brutális munkakultúrájáról hírhedt Japánban állami szinten indítottak el egy kedvezményezést, amelybe eddig Nyugaton csak vállalati szinten kóstolhattunk bele, ám három év után úgy tűnik, kudarcot vallott a négynapos munkahét. A világ harmadik legnagyobb gazdaságában ugyanis a dolgozók nem akarják, hogy kevesebb időt kelljen munkával tölteniük – írta az Insider.

A Nyugattal ellentétben a japán dolgozók nem kérnek a négynapos munkahétből / Fotó: AFP

A japán kormány először 2021-ben javasolta az ipari vezetőknek a rövidebb munkahét bevezetését. S bár a kezdeményezés lassan indult – 2022 elején az Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium szerint a vállalatoknak csak mintegy 8 százaléka engedélyezte ezt –, mára rengeteg állás van, ahol a dolgozók háromnapos hétvégére számíthatnak.

A probléma az, hogy nem kérnek belőle, és inkább a hosszabb munkaidőt választják.

A Panasonic, Japán egyik legnagyobb vállalata, 2022 elején döntött úgy, hogy bevezeti ezt a lehetőséget, ám több mint két év elteltével a 63 ezer jogosult alkalmazottja közül mindössze 150-en fogadták el az új munkarendet.

Hasonló helyzetről számolt be az Uniqlo anyavállalata, a Fast Retailing, az elektronikai óriás Hitachi és a Mizuho pénzügyi cég is: a munkáltatók mintegy 85 százaléka számolt be arról, hogy a szokásos heti két szabadnapot adják a dolgozóknak, az ő kérésükre.

A pluszszabadnap kivételétől való vonakodás nagy része annak a kultúrának köszönhető, amelyben a munkavállalók a vállalatokat maguk elé helyezik, hogy csapatjátékosnak és keményen dolgozónak tűnjenek. Ez Japán háború utáni korszakából származik, amikor a gazdaság fellendítése érdekében Josida Sigeru akkori miniszterelnök arra kérte a nagyvállalatokat, hogy ajánlják fel alkalmazottaiknak az élethosszig tartó munkahelyi biztonságot, és csak annyit kértek, hogy a dolgozók hűséggel hálálják meg.

Japán rémálom: túlmunka és népességfogyás

A négynapos munkahét bevezetésével a kormány az ország több súlyos problémáját próbálta meg egyszerre enyhíteni:

a túlterhelt munkavállalók gyorsan kiégnek, nehezen alapítanak családot és korán halnak meg;

a népességfogyás pedig hamarosan súlyos munkaerőhiányt fog okozni a japán gazdaság számára.

Ez összhangban van más gazdag országokkal, amelyek a demográfiai összeomlás irányába haladnak. Áprilisban Szingapúr, amely hasonló népesedési problémával küzd, bejelentette, hogy a munkavállalók hamarosan rövidebb munkahetet és rugalmas munkaidőt kérhetnek. Izland, Írország, az Egyesült Királyság és Spanyolország pedig szintén kísérletezik négynapos munkahét bevezetésével.

Ez látszólag sikeresnek tűnik: a 61 brit vállalatból, amely 2022-ben részt vett a négynapos munkahét hat hónapos kísérletében, 54 egy évvel később is folytatta a rövidített hetet, 31 pedig tartósan bevezetné a munkarendet.

Görögország viszont éppen ellenkező irányba indult el a népességfogyás és az alacsony termelékenység elleni küzdelemben, amikor júniusban bevezette a hatnapos munkahetet egyes iparágak számára.