Nem elég Scholz baja, rekorddrága a német vaj – de mi lesz nálunk?

Vége-hossza nem lenne a felsorolásnak, mitől szenved a német gazdaság, amit alaposan megsínylett Olaf Scholz kancellár baloldali koalíciójának népszerűsége: ha most tartanák a választásokat, nem egy év múlva, hatalmas zakóba futnának bele. A Handelsblatt most egy alapvető árucikk drágulásáról számolt be, amit ugyan könnyebben megvásárol egy német, mint a dráguló autókat, vagy ingatlanokat, de ez van a hírekben – ha alábbszállt is a német infláció a tavaly mért csúcsokról.

A német vaj ára rekord magasra szökött, még mindig náluk van a legtöbb szarvasmarha, de kevesebb, mint volt és a kelleténél / Fotó: AFP

A vaj még sohasem volt olyan drága Németországban, mint jelenleg. Az élelmiszercikk két éve már ütött meg árrekordot, de most ez is megdőlt. Egy 250 grammos csomag német saját márkás vajért az áruházakban és boltokban ma 2,39 eurót kell fizetni.

Ez a valaha volt legmagasabb ár Németországban

– idézte a német lap Kerstin Keunuckét, a bonni Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) tejtermék vezetőjét. Ezt mutatják a Smhaggle árösszehasonlító portál adatai is.

Ez azt jelenti, hogy a vajért 10 eurócenttel többet kell fizetni, mint 2022-ben, amikor a korábbi rekordot mérték. És ennek nincs vége: Hans Foldenauer, a Német Tejtermelől Szövetsége (BDM) elnöke úgy véli, a vajárak tovább emelkednek. A kínálat gyenge, és jön a karácsonyi időszak, amikor a kereslet felszökik. Nem is lehet megjósolni, mikor csökkennek újra az árak: a szállított tej mennyiségétől és minőségétől és a kereslettől függ.

A kiinduló helyzet: a gazdák kevesebb nyers tejet szállítanak, kisebb zsírtartalommal, miközben erős a kereslet a sajtra, ami alapanyagot von el a vajgyártástól. Ráadásul a vajimport is visszaesett – számolt be a Lebensmittel Zeitung. És ami szintén számít: évek óta csökken a szarvasmarhák és a tejtermelő gazdaságok száma Németországban: tavaly 3,7 millió állatot számoltak meg 50 600 farmon.

A vaj ára nem csak Németországban nő, Európában ez a trend

Egyes országok vajárait összemérni a termékárakat böngészve nehéz feladat, van azonban forrás, ahol követhető az európai trend.

Akár hinnénk, akár nem, a vajjal tőzsdén is kereskednek. Talán nem találnánk ki, melyiken: a lipcsei központú Európai Energiatőzsdén (European Energy Exchange, EEX).