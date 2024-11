Több, mint barátság – de valódi-e Moszkva és Peking nagy összeborulása Ukrajna kapcsán?

Noha stratégiai partnerek, miközben a két elnök, Vlagyimir Putyin, illetve Hszi Csin-ping szoros kapcsolatban is áll egymással, de a vetélkedés Oroszország és Kína között – beleértve a két légierőt is – mégis folytatódik. A két nagyhatalom közötti barátság ellenére folytatott versengésnek jelentős hatása van az ukrajnai háborúra is, melyben az oroszországi légi fölény egyre erősödik.