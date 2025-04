Sorra perlik be az államok Donald Trumpot a vámok miatt: van köztük olyan, akire nem gondolt senki

Tizenkét amerikai állam keresetet nyújtott be New Yorkban az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságán Donald Trump elnök vámpolitikája ellen. A szövetségi bíróságra benyújtott keresetben a felperesek azt állítják, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi politikája most az elnök „szeszélyeitől” függ.

Több állam szerint káoszt okoz Donald Trump gazdaságpolitikája / Fotó: Win McNamee

„Azzal a felhatalmazással, hogy hatalmas és folyamatosan változó vámokat szabhat ki az Egyesült Államokba belépő árukra, és bármilyen okból kifolyólag vészhelyzetet hirdet, az elnök felforgatta az alkotmányos rendet és káoszt hozott az amerikai gazdaságba” – áll a keresetben.

A felperesek azzal érvelnek, hogy az amerikai alkotmány szerint csak a Kongresszusnak van hatásköre adók, vámok és illetékek kivetésére, az elnöknek nincs. A keresetet a demokrata kormányzás alatt álló

Oregon,

Colorado,

Connecticut,

Delaware,

Illinois,

Maine,

Minnesota,

Új-Mexikó,

New York

és Vermont nyújtotta be,

valamint a republikánus vezetésű Arizona és Nevada állam is csatlakozott.

A felperesek azt követelik, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a vámokat, arra hivatkozva hogy „az elnöknek nincs felhatalmazása arra, hogy önkényesen vámokat vezessen be” – áll a keresetlevélben.

A múlt héten Kalifornia állam indított pert az amerikai elnök által kivetett különvámok ellen a szövetségi bíróságon.

Az amerikai elnök április 2-án jelentette be az Egyesült Államokba irányuló behozatalra a csaknem általános 10 százalékos vám kivetését, egyben több országra ennél is magasabb vámokat helyezett kilátásba,

Kínával szemben pedig már 145 százalékos a behozatalt sújtó vámteher.

Bár a magasabb vámok többségét 90 napra felfüggesztették, hogy lehetővé tegyék a tárgyalások lefolytatását, a kereskedelmi lépések és az azokat övező bizonytalanság jelentős zavarokat okozott a részvény- és pénzpiacokon.