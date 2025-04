Vámháború: az EU is visszaüt, ezek az amerikai termékek kerültek a célkeresztbe

A bizottság emellett a múlt szerdán bejelentett vámok esetében is dolgozik a válaszon, amit a jövő hét elején jelenthetnek be. Bár Berlin és Párizs a lehető legerősebb választ sürgeti, Brüsszel bízik abban, hogy sikerül tárgyalások útján rendezni a kereskedelmi vitát. Azonban Ursula von der Leyen szerint az EU kezében is vannak aduk, így célba vehetik az amerikai szolgáltatásokat és technológiai cégeket is.

Az EU és Kína közelebb kerülhet egymáshoz

Miközben Trump újabb és újabb korlátokat emel a kereskedelem útjába, Li Csiang kínai miniszterelnök kedden telefonon beszélt Von der Leyennel és a kommunikáció és koordináció erősítését, valamint a kölcsönös nyitottság kiterjesztését sürgette, jelezve, hogy

mind a két fél a globalizáció és a kereskedelmi liberalizáció, valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) támogatója.

Li felhívta a figyelmet a Kínát és az EU-t egyaránt sújtó amerikai döntés egyoldalúságára és protekcionista voltára, valamint jelezte, hogy Peking nemcsak a szuverenitása, biztonsága és fejlődése érdekében tett lépéseket, de a nemzetközi jog és igazság érdekében is. A kínai politikus magas szintű Kína-EU tárgyalásokat is sürgetett a stratégia, gazdasági, kereskedelmi, zöld és digitális területeken, amit von der Leyen is üdvözölt.