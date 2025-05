Brüsszel visszavágna: autókra és a Boeingre jöhetnek az uniós büntetővámok

Az Európai Unió komoly büntetővámokat fontolgat az Egyesült Államokkal kiéleződő kereskedelmi vitában. Amennyiben nem sikerül enyhíteni a feszültséget Donald Trump amerikai elnök kormányzatával folytatott tárgyalások során, az EU új, célzott vámintézkedéseket vezethet be, melyek amerikai autókat, iparcikkeket, élelmiszereket és a Boeing repülőgépeit sújtanák. A tervezetet várhatóan csütörtökön hozzák nyilvánosságra.

Brüsszel visszavág: autókra és a Boeingre jöhetnek az uniós büntetővámok / Fotó: NurPhoto via AFP

Az új vámcsomag mintegy 100 milliárd euró értékű amerikai exportra terjedne ki, és az egyik legnagyobb súlyt a Boeing repülőgépekre rótt büntetővámok kapnák. Az EU szerint ezek a lépések szükségesek lennének az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében, különösen az Airbus SE védelmében, amely az amerikai piacra exportált repülőgépein jelenleg is vámokat kénytelen fizetni – számolt be róla a Bloomberg.

A Boeingre kivetett vám nem csupán gazdasági ellensúly lenne, hanem politikai üzenet is: az amerikai repülőgépgyártó az Egyesült Államok legnagyobb feldolgozóipari exportőre, így a megsarcolása fájdalmas pont lehet Washington számára. Az EU lépése emellett szimbolikus is, hiszen a Trump-adminisztráció egyoldalú vámintézkedéseire adott közvetlen válasz lenne, amelyek nemcsak az EU-t, hanem több tucat másik amerikai kereskedelmi partnert is sújtanak.

A lehetséges vámintézkedések listáján az amerikai iparcikkek szerepelnek első helyen, de az élelmiszer- és mezőgazdasági termékek is jelentős szerepet kaphatnak.

A különösen érzékeny ágazatok közé tartoznak az amerikai autók is, miután Trump 25 százalékos importvámot vetett ki ezekre, valamint a fémipari termékekre. A Boeing helyzete egyre szorultabb: a cég nemcsak az EU-s vámfenyegetéssel néz szembe, hanem a kínai-amerikai kereskedelmi háború is komoly nyomást gyakorol rá. A kínai hatóságok már utasították légitársaságaikat, hogy ne vegyenek át amerikai gyártású Boeing gépeket, ami még tovább rontja a gyártó globális kilátásait.

Az Európai Bizottság folyamatos egyeztetéseket folytat az amerikai féllel. A cél az, hogy elkerülhető legyen egy újabb kereskedelmi háború, azonban a tárgyalások egyelőre nem vezettek áttöréshez.

A tervezett uniós válaszcsomagot a bizottság csütörtökön teszi közzé – hacsak addig nem születik megegyezés a háttérben.

Bár a vita közvetlenül a Boeing-Airbus és az amerikai autógyártók köré összpontosul, a vámháború közvetetten az európai beszállítói láncokra, így a közép-európai – köztük magyar – iparra is kihatással lehet. Az autóiparban például a gyártási és exportkapcsolatok szorosan összefonódnak az amerikai és nyugat-európai piacokkal, így minden újabb vám kockázatot jelent a magyar gazdaság számára is.