Részvénypiac: az amerikai jegybankon a világ szeme, Powell este irányt szabhat

Az amerikai részvénypiac emelkedéssel nyitottak szerdán, miután a befektetőket bizakodással töltötte el a hír, hogy az Egyesült Államok és Kína a hétvégén kereskedelmi tárgyalásokat kezdenek. A befektetők az amerikai jegybank kamatdöntésére várnak, elsősorban Jay Powell jegybankelnök vámháborúról alkotott véleményére kíváncsiak.

A részvénypiac egyelőre kivár, bár óvatosan optimista – Powell este irányt szabhat / Fotó: AFP

A New York-i tőzsdenyitás után, a vezető indexek enyhe pluszban álltak, továbbra is közel vannak az 50 és a 200 napos mozgóátlagokhoz. Folytatódott a gyorsjelentés-cunami is.

A Walt Disney a második pénzügyi negyedévben a várakozásokat meghaladó eredményeket közölt, és megemelte éves előrejelzését.

Ezzel szemben az Uber Technologies a vártnál gyengébb adatokról számolt be, ami rögtön megnyomta a befektetőknél a vészcsengőt: a romló gazdasági hangulatban ismét recessziót vizionálnak.

A fogyókúrás programjairól ismert WeightWatchers – amelyet korábban több híresség, köztük Oprah Winfrey is támogatott – csődvédelmet kért, mivel nem tudta felvenni a versenyt az olyan fogyasztószerekkel, mint az Ozempic.

A piacokat optimizmussal töltötte el, hogy He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes a hétvégén Svájcba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer kereskedelmi képviselővel.

A találkozó várhatóan enyhíti a feszültségeket, és végül tárgyalásokhoz vezet

– mondta a Bloombergnek Ivan Feinseth, a Tigress Financial Partners befektetési igazgatója. „Az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások előrehaladása lesz a legfontosabb piaci mozgatórugó” – tette hozzá.

Powellre vár a részvénypiac

Mindezek mellett a figyelem középpontjában Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke magyar idő szerint este fél 9-kor tartandó sajtótájékoztatója áll. A piaci várakozások szerint a jegybank nem változtat irányadó kamatain, viszont nagyban befolyásolhatja a hangulatot kommunikációjával. A Bloomberg Economics közgazdásza, Anna Wong szerint Powell „határozottan szigorú hangnemet” üthet meg.

A Bespoke Research adatai szerint bár a részvénypiacok egész napos teljesítménye vegyes képet mutat a Fed-ülések napján, egy dolog rendkívül következetes: a nap végi eladási hullám.

Az S&P 500 az elmúlt tíz Fed-ülés során átlagosan 0,49 százalékkal esett az utolsó órában, és

az utóbbi nyolc alkalomból mindegyiknél csökkenést mértek az utolsó órában.

Dennis DeBusschere, a 22V Research elemzője azonban úgy véli, hogy Powell a vártnál enyhébb hangot üt majd meg.

Ha Powell ismerteti a legutóbbi inflációs adatokat, és ismételten hangsúlyozza, hogy a Fed a vámok inflációs és növekedési hatásaira reagál, az a befektetők számára enyhülést hozó üzenetként hatna

– mondta a közgazdász.