Egyre nagyobb problémákat okoz Ukrajna számára, hogy kezd kifogyni az emberekből, egész egyszerűen nincs elég katona, aki részt tudna vedni az ország védelmében, ráadásul Kijev továbbra sem hajlandó a kötelező mozgósítás korhatárát 25 év alá vinni. Így az ukrán hadsereg egyre inkább elöregszik, de a fiatalokat továbbra sem sorozzák be, hanem inkább az átlagnál jóval magasabb fizetéssel igyekeznek őket a frontra csábítani.

Az ukrán hadsereg kénytelen zsoldosokat is bevetni/Fotó: NurPhoto via AFP

Zsoldosokat is bevet Ukrajna

Az élőerő pótlásának azonban egy másik lehetséges módja zsoldosok bevetése, bár ez feltehetően szintén költséges dolog, különösen, ha olyan országokból érkeznek, ahol az életszínvonal magasabb, mint Ukrajnában. Sajtóhírek szerint az ukrán fiatalokat évi egymillió hrivnyás (közel 10 millió forint) fizetéssel csábítják a hadseregbe, ám arról nincsenek adatok, hogy a zsoldosoknak mekkora összeget fizetnek.

Az évi egymillió hrivnya óriási pénz az országban, ahol a minimálbér mindössze havi 8 ezer hrivnyát tesz ki, de könnyen lehet, hogy a külföldi zsoldosok számára már nem elegendő. Különösen, hogy

az ukrán fiatalok számára indított program számos előnye erősen ahhoz kötődik, hogy a résztvevők Ukrajnában éljenek, hiszen például a leszerelés után elutazhatnak külföldre, vagy épp nem kell tartaniuk a későbbi mozgósítástól, illetve kamatmentes jelzáloghitelt vehetnek fel.

Bár a háború kezdetén gyakran voltak beszámolók nemzetközi önkétesek érkezéséről is, a harcok kezdete után három és fél évvel a lelkesedés alighanem elapadt ezen a téren.

Az oroszok szerint a zsoldosok fabatkát sem érnek

Mindenesetre az orosz Ria Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozó egyik rohamosztagos arról számolt be, hogy Ukrajnában lengyel és román zsoldosokkal keveredett tűzharcba, lehetett hallani, hogy lengyelül és külföldi nyelven beszélnek. A Dnyeper hadseregcsoport katonája azonban nem volt elragadtatva az ukrán oldalon harcoló zsoldosok teljesítményétől, és arról számolt be, hogy köztük a morál nagyon alacsony.

Az orosz katona szerint ez nem meglepő, hiszen a zsoldosok pusztán a pénzért harcolnak, amivel szembe állította az oroszok motivációját, akik véleménye szerint a hazájukért ontják a vérüket és azért, hogy "ne legyen nácizmus és nacionalizmus". Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy Oroszország nem vet be sorkatonákat a fronton, ám anyagi ösztönzőket Moszkva is szívesen használ a hadsereg soraink a feltöltésére.