Hivatalos: világrekordot döntött a Szegeden gyárat építő BYD, erre egyetlen másik elektromos autó sem képes – videó

Hivatalosan is megdöntötte a villanyautók sebességrekordját a Szegeden gyárat építő BYD luxusmárája, a Yangwang, melynek U9 Track Edition modellje augusztus 8-án 472,41 km/h-val száguldott a németországi Papenburg ATP tesztpályán, Marc Basseng német autóversenyzővel a volán mögött.

A BYD Yaangwang U9-nél nincs gyorsabb villanyautó/Fotó: NurPhoto via AFP

Elképesztő teljesítményre képes a BYD autója

A BYD autóját korábban magyar rendszámmal fotózták le Nürnburgringen, most pedig már a világ leggyorsabb elektromos autója lett az e-cars.hu beszámolója szerint. Nem akármilyen járműről van szó, hiszen a Yangwang U9 a világ első, sorozatgyártású 1200 voltos padlólemezére épül, amely különleges hőmérsékletszabályozással biztosítja a folyamatos extrém teljesítményt.

Az autóban négy, egyenént 555 kW teljesítményű motor kapott helyett, mi együtt közel 3 ezer lóerőt jelent.

Ennél a sebességnél kulcsfontosságú a stabilitás is, amit a DiSus-X aktív felfüggesztés és a négy kerék nyomatékát függetlenül szabályozó rendszer biztosít, mely századmásodperces pontossággal reagál a vezetési helyzetekre. A rekordhoz azonban az olyan aerodinamikai fejlesztések is hozzájárultak, mint a szénszálas első légterelő.

Az autó kerekein pedig a kifejezetten nagy sebességre fejlesztett fél-slick Giti abroncsok kaptak helyet, melynek egyedi gumikeveréke és speciális peremrögzítési technikája csökkentette a nyomatékveszteséget, javította a stabilitást, és mérsékelte a kopást a szélsőséges igénybevétel mellett is.

Marc Basseng a siker után így nyilatkozott: „Úgy hittem, tavaly elértem a maximumot, felértem a csúcsra. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar megdöntöm a saját rekordomat. De itt vagyunk, ugyanazon a pályán, új technológiával, amely képes volt erre a teljesítményre.”

A BYD Magyarországon nemcsak a szegedi gyárával van jelen, de itt lesz az autógyártó európai fejleszési központja is.