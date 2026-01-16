Deviza
EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1% EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
infláció elleni harc
Nagy Márton
magyar családpolitika
árrésstop
nyugdíj
árcsökkentés

Megszólalt Nagy Márton: nincs bocsánat, bárhol megjelenhetnek – senki sem emelhet árat, esély sincs kibújni alóla

A hatások már 2026 elejére látványosak a boltok polcain. Nagy Márton szerint az infláció elleni harc nem csak szólam: a kormány eddigi intézkedései az árak kordában tartását, a bérek növelését és a nyugdíjak kiegészítését egyszerre biztosítják.
VG
2026.01.16, 17:19
Frissítve: 2026.01.16, 17:54

Nagy Márton szerint a kormány 2025 márciusa óta folyamatosan lép fel az indokolatlan áremelések ellen, intézkedései már milliók mindennapjait érzékelhetően könnyítik. Az élelmiszerek, drogériák és háztartási termékek árcsökkenése mellett béremelés és adókedvezmények is növelik a családok vásárlóerejét.

NAGY Márton; SZÉLL Kálmán; KISGERGELY Kornél nagy márton
Nagy Márton szerint az infláció elleni harc nem csak szólam: a kormány eddigi intézkedései az árak kordában tartását, a bérek növelését és a nyugdíjak kiegészítését egyszerre biztosítják / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A magyar kormány következetesen lép fel az indokolatlan áremelések ellen, célja, hogy a családok, a nyugdíjasok és a dolgozók zsebében több pénz maradjon

– írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon.

2025. március 17. és 2026. január 13. között országosan 4317 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést a kormányhivatalok: ebből 3365  élelmiszerüzletben és 952 drogériában vizsgálták az árakat és az árréseket.

Nagy Márton: a számok magukért beszélnek

Míg egyes politikai szereplők adóemelésről vagy a tizenharmadik havi nyugdíj eltörléséről beszélnek, a kormány béremelésekkel és adócsökkentéssel erősíti a családok pénzügyi helyzetét:

  • 11 százalékos minimálbér-emelés,
  • adómentesség a negyven év alatti, kétgyermekes édesanyáknak,
  • családi adókedvezmény megduplázása,
  • 14. havi nyugdíj bevezetése.

Az árréscsökkentés hatékony eszköz az infláció mérséklésére. Az intézkedés már 2026. február 28-ig érvényben marad, és újabb 13 termékkategóriára terjed ki. 

Ennek köszönhetően 2025. március 13-ától az érintett termékek árai átlagosan 22 százalékkal csökkentek, ami közvetlenül enyhíti a családok és nyugdíjasok kiadásait.

A program decembertől újabb termékekre is kiterjedt: az új 13 élelmiszer-termékkategóriában az árak átlagosan 23 százalékkal csökkentek 2026. január 12-re. A háztartási, higiéniai és szépségápolási termékek esetében május 19-től már harminc termékkategóriát érint az árréscsökkentés, ahol az árak átlagosan 28,2 százalékkal estek.

A kormány célja világos: megvédeni a magyar családokat, csökkenteni az inflációt és biztosítani a megélhetés biztonságát. A hatékony ellenőrzések, az árcsökkentés és a bérek, valamint a nyugdíjak növelése együttesen biztosítják, hogy a mindennapi élet költségei csökkenjenek, és a pénz tényleg a családoknál maradjon.

Valami bűzlik: a Magyar Nemzeti Bank lebuktatta a boltokat, elszabotálják az árcsökkentést – hiába rekorderős a forint, minden fillért megtartanak maguknak

Annak ellenére, hogy a forint tavaly év eleje óta a világ egyik legjobban teljesítő devizája, és a világpiaci árak is esnek, egyelőre alig látszódnak ennek jelei a hazai fogyasztói árakban. Azaz újra megjelenhetett egy régi ismerős, a kapzsiinfláció. A képlet pedig ugyanaz, mint a 2022-es inflációs sokk idején: a vállalatok azonnal érvényesítik az áraikban a beszerzési költségek emelkedését, ellenkező esetben kivárnak, és lenyelik az így keresett hasznot. Az elemző szerint ebben azonban semmi meglepő nincs, a nagyobb baj pedig, hogy az árak csökkentésében senki nem érdekelt.

 

Infláció

Infláció
564 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu