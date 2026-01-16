Megszólalt Nagy Márton: nincs bocsánat, bárhol megjelenhetnek – senki sem emelhet árat, esély sincs kibújni alóla
Nagy Márton szerint a kormány 2025 márciusa óta folyamatosan lép fel az indokolatlan áremelések ellen, intézkedései már milliók mindennapjait érzékelhetően könnyítik. Az élelmiszerek, drogériák és háztartási termékek árcsökkenése mellett béremelés és adókedvezmények is növelik a családok vásárlóerejét.
A magyar kormány következetesen lép fel az indokolatlan áremelések ellen, célja, hogy a családok, a nyugdíjasok és a dolgozók zsebében több pénz maradjon
– írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon.
2025. március 17. és 2026. január 13. között országosan 4317 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést a kormányhivatalok: ebből 3365 élelmiszerüzletben és 952 drogériában vizsgálták az árakat és az árréseket.
Nagy Márton: a számok magukért beszélnek
Míg egyes politikai szereplők adóemelésről vagy a tizenharmadik havi nyugdíj eltörléséről beszélnek, a kormány béremelésekkel és adócsökkentéssel erősíti a családok pénzügyi helyzetét:
- 11 százalékos minimálbér-emelés,
- adómentesség a negyven év alatti, kétgyermekes édesanyáknak,
- családi adókedvezmény megduplázása,
- 14. havi nyugdíj bevezetése.
Az árréscsökkentés hatékony eszköz az infláció mérséklésére. Az intézkedés már 2026. február 28-ig érvényben marad, és újabb 13 termékkategóriára terjed ki.
Ennek köszönhetően 2025. március 13-ától az érintett termékek árai átlagosan 22 százalékkal csökkentek, ami közvetlenül enyhíti a családok és nyugdíjasok kiadásait.
A program decembertől újabb termékekre is kiterjedt: az új 13 élelmiszer-termékkategóriában az árak átlagosan 23 százalékkal csökkentek 2026. január 12-re. A háztartási, higiéniai és szépségápolási termékek esetében május 19-től már harminc termékkategóriát érint az árréscsökkentés, ahol az árak átlagosan 28,2 százalékkal estek.
A kormány célja világos: megvédeni a magyar családokat, csökkenteni az inflációt és biztosítani a megélhetés biztonságát. A hatékony ellenőrzések, az árcsökkentés és a bérek, valamint a nyugdíjak növelése együttesen biztosítják, hogy a mindennapi élet költségei csökkenjenek, és a pénz tényleg a családoknál maradjon.
Valami bűzlik: a Magyar Nemzeti Bank lebuktatta a boltokat, elszabotálják az árcsökkentést – hiába rekorderős a forint, minden fillért megtartanak maguknak
Annak ellenére, hogy a forint tavaly év eleje óta a világ egyik legjobban teljesítő devizája, és a világpiaci árak is esnek, egyelőre alig látszódnak ennek jelei a hazai fogyasztói árakban. Azaz újra megjelenhetett egy régi ismerős, a kapzsiinfláció. A képlet pedig ugyanaz, mint a 2022-es inflációs sokk idején: a vállalatok azonnal érvényesítik az áraikban a beszerzési költségek emelkedését, ellenkező esetben kivárnak, és lenyelik az így keresett hasznot. Az elemző szerint ebben azonban semmi meglepő nincs, a nagyobb baj pedig, hogy az árak csökkentésében senki nem érdekelt.