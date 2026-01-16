Megszólalt Nagy Márton: nincs bocsánat, bárhol megjelenhetnek – senki sem emelhet árat, esély sincs kibújni alóla

Nagy Márton szerint a kormány 2025 márciusa óta folyamatosan lép fel az indokolatlan áremelések ellen, intézkedései már milliók mindennapjait érzékelhetően könnyítik. Az élelmiszerek, drogériák és háztartási termékek árcsökkenése mellett béremelés és adókedvezmények is növelik a családok vásárlóerejét.

Nagy Márton szerint az infláció elleni harc nem csak szólam: a kormány eddigi intézkedései az árak kordában tartását, a bérek növelését és a nyugdíjak kiegészítését egyszerre biztosítják / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A magyar kormány következetesen lép fel az indokolatlan áremelések ellen, célja, hogy a családok, a nyugdíjasok és a dolgozók zsebében több pénz maradjon

– írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon.

2025. március 17. és 2026. január 13. között országosan 4317 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést a kormányhivatalok: ebből 3365 élelmiszerüzletben és 952 drogériában vizsgálták az árakat és az árréseket.

Nagy Márton: a számok magukért beszélnek

Míg egyes politikai szereplők adóemelésről vagy a tizenharmadik havi nyugdíj eltörléséről beszélnek, a kormány béremelésekkel és adócsökkentéssel erősíti a családok pénzügyi helyzetét:

11 százalékos minimálbér-emelés,

adómentesség a negyven év alatti, kétgyermekes édesanyáknak,

családi adókedvezmény megduplázása,

14. havi nyugdíj bevezetése.

Az árréscsökkentés hatékony eszköz az infláció mérséklésére. Az intézkedés már 2026. február 28-ig érvényben marad, és újabb 13 termékkategóriára terjed ki.

Ennek köszönhetően 2025. március 13-ától az érintett termékek árai átlagosan 22 százalékkal csökkentek, ami közvetlenül enyhíti a családok és nyugdíjasok kiadásait.

A program decembertől újabb termékekre is kiterjedt: az új 13 élelmiszer-termékkategóriában az árak átlagosan 23 százalékkal csökkentek 2026. január 12-re. A háztartási, higiéniai és szépségápolási termékek esetében május 19-től már harminc termékkategóriát érint az árréscsökkentés, ahol az árak átlagosan 28,2 százalékkal estek.

A kormány célja világos: megvédeni a magyar családokat, csökkenteni az inflációt és biztosítani a megélhetés biztonságát. A hatékony ellenőrzések, az árcsökkentés és a bérek, valamint a nyugdíjak növelése együttesen biztosítják, hogy a mindennapi élet költségei csökkenjenek, és a pénz tényleg a családoknál maradjon.