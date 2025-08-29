Deviza
Európa
ukrajna
újjáépítés
orosz-ukrán háború
Von der Leyen

Ursula von der Leyen megtalálta a pénzt, miből építsék újjá Ukrajnát: ehhez Putyinnak is lesz egy-két szava

A külügyminiszterek a hét végén megvitatják a pénzeszközök átcsoportosításának tervét. A befagyasztott vagyonok évek óta európai bankoknál stagnálnak.
VG
2025.08.29, 10:56
Frissítve: 2025.08.29, 11:10

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a háború végén a befagyasztott orosz vagyontárgyak után keletkezett közel 200 milliárd eurót átutalnak Ukrajna újjáépítésére — értesült a Politico.

Ursula Von Der Leyen, vagyon, orosz, befagyasztott, otp,President Of The European Commission At The European Council
Von der Leyen újratárgyalja az európai vezetőkkel az orosz vagyon újraosztását / Fotó: NurPhoto via AFP

Brüsszel teszteli Európa vezetőinek hajlandóságát arra, hogy a háború elején befagyasztott orosz vagyont kockázatosabb befektetésekbe helyezze át. Ez a módszer több nyereséget hozhatnak Ukrajnának és fokozhatja a nyomást Oroszországra, amely nem hajlandó leállítani a háborús tevékenységet. A terv támogatói ezt a lépést egyben annak a lehetőségnek is tekintik, hogy a vagyont lefoglalják és átadják Ukrajnának, büntetésként azért, hogy Oroszország nem hajlandó kifizetni a háború utáni kártérítést.

Német és belga nem a befagyasztott orosz vagyon elkobzására: tartsuk meg az aranytojást tojó tyúkot

A vagyonok újraosztása

„Előrehaladunk az orosz befagyasztott vagyonok ügyében, hogy hozzájáruljunk Ukrajna védelméhez és újjáépítéséhez” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke eddigi legerőteljesebb nyilatkozatában a témában.

Ez azonban nem jelenti a vagyonok azonnali elkobzását, hiszen azt az EU-országok többsége pénzügyi és jogi aggályok miatt ellenzi. A tárgyalások szombaton érnek véget, amikor az EU 27 külügyminisztere először vitatja meg a befagyasztott vagyonok újraosztásának lehetőségét Koppenhágában.

Magyarország nem állt kötélnek

Magyarország beperelte az Európai Uniót a több milliárd eurós befagyasztott orosz vagyon Ukrajna támogatására való felhasználásáért. Az Európai Békealap (EPF) ellen benyújtott keresetet eredetileg az EU Bírósága elé terjesztették, azóta már törvényszékhez is került.

A tanács tavaly úgy döntött, hogy a befagyasztott orosz központi banki eszközök után járó kamatfizetések 99,7 százalékát Ukrajnának adja át az EPF-n keresztül egy olyan pénzügyi programban, amely megkönnyíti a szövetséges országoknak nyújtott katonai segítségnyújtást.

Ukrajna jelenleg évente 3–5 milliárd eurót kap az EPF-program keretében.

Újabb ezermilliárdot vágott Ukrajnához Brüsszel: vödörrel öntik az uniós pénzt a feneketlen gödörbe

