Több éve ellopott luxusautót kerített elő a ChatGPT – a mesterséges intelligencia pontosabb volt, mint a rendőrség

Amikor két éve nyoma veszett Andrew Garcia vadonatúj Lamborghini Huracán EVO-jának, a kaliforniai férfi azt hitte, soha többé nem látja viszont. A százmilliót érő szuperautó eltűnése nemcsak őt, hanem több más tulajdonost is érintett: egy szervezett, luxusautókra szakosodott bűnbanda bérelte ki a járműveket, majd trükkös papírmunkával egyszerűen átíratták a tulajdonjogot. A kocsikat ezekkel a hamis iratokkal továbbértékesítették, jellemzően több ezer kilométerre eredeti otthonuktól.

Luxusautó-tolvajok vs. ChatGPT: elképesztő módon került elő egy két éve ellopott Lamborghini Huracán EVO / Fotó: CBS 8 San Diego

Garcia számára a történet azonban nem ott ért véget, ahol a legtöbb áldozaté. Bár másoknak sikerült visszaszerezni autójukat, az ő Lamborghinije két évre nyomtalanul eltűnt. Aztán idén nyáron váratlan fordulat következett: egy idegen üzenet érkezett az Instagramjára. „Eladta ezt az autót?” – állt a rövid szövegben, mellékelve friss képeket a sportkocsiról. A feladó feltehetően a járműben talált névjegykártya alapján jutott el hozzá abban a hiszemben, hogy Garcia még mindig kapcsolatban állhat a szuperautók piacával. A sztorinak ez a része kicsit ködös, ugyanis az nem derült ki, hogy kicsoda vette fel Garciával a kapcsolatot.

A férfi nem hagyta annyiban a dolgot. Úgy döntött, saját kezébe veszi a nyomozást.

A képeket feltöltötte a ChatGPT-be, és megkérte a csetbotot, hogy ne a Lamborghinire, hanem a háttér részleteire koncentráljon.

Az elemzés során a mesterséges intelligencia a Google Maps és Google Earth adataival kiegészítve pontosan meghatározta, hol készülhettek a fotók. A nyom Denverig, Colorado államig vezette Garciát – több mint 1600 kilométerre a lopás helyszínétől.

A férfi ezután értesítette a rendőrséget, akik még aznap rajtaütöttek a helyszínen. Nemcsak a régóta keresett Huracán EVO került elő, hanem több más nagy értékű sportautó is, amelyeket visszaszolgáltattak jogos tulajdonosaiknak. Néhány gyanúsítottat a helyszínen letartóztattak, de a teljes hálózat felszámolása még folyamatban van. A hatóságok szerint a banda több tucat luxusautót tüntethetett el az évek során, és nem kizárt, hogy további lopott járművek után kell kutatni.