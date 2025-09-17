Ma este nyolckor az egész világ az amerikai jegybankra figyel

A Federal Reserve tisztviselői várhatóan kamatcsökkentéssel igyekeznek a gyengélkedő amerikai munkaerőpiac segítségére szerdán, ezzel fordulatot jelezve azután, hogy az év során a vámok által kiváltott inflációs aggodalmak miatt változatlanul tartották a rátát.
A gazdaságpolitikai irányváltás Donald Trump elnök kitartó nyomása közepette történik, aki ezen a héten „nagy vágást” sürgetett. További feszültséget okozott, hogy egyáltalán kik lesznek jelen a heti kamatdöntő ülésen: a névsor vélhetően hétfő este véglegesült, amikor a szenátus megerősítette az új Fed-kormányzót, és egy késő esti bírósági döntés ideiglenesen hivatalában hagyott egy másik tisztviselőt.
A Fed körüli politikai csatározásoknál azonban jelenleg sokkal fontosabb, hogy Jerome Powell Fed-elnök miként vélekedik a gazdasági kilátásokról, és milyen előrejelzéseket tesz közzé a jegybank. Az előrejelzések magyar idő szerint délután 8 órakor jelennek meg a döntés mellett, Powell sajtótájékoztatója pedig fél órával később kezdődik.
Elemzői vélemények szerint az eltérő vélemények a foglalkoztatásról és az inflációról megakadályozzák, hogy a döntéshozók agresszívebb kamatcsökkentési pályát ígérjenek.
Minden egyes vágás nehezebb, mint az előző, hacsak a munkaerőpiac nem mutat további romlást
– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Aditya Bhave, a Bank of America vezető amerikai közgazdásza.
Bár a kamatdöntés áll a figyelem középpontjában, a döntéshozó testület, a Federal Open Market Committee (FOMC) összetételét övező rendkívüli körülmények uralták a híreket az ülés előtt.
Elemzők szerint a várható negyed százalékpontos kamatcsökkentés ellen mindkét oldalról érkezhet ellenvélemény: egyes tisztviselők mélyebb vágást támogatnának, míg mások inkább változatlanul hagynák a rátát. A nézetkülönbségek azon múlnak, hogy a döntéshozók inkább attól tartanak-e, hogy a munkaerőpiac hirtelen gyengül, vagy attól, hogy a vámok miatt gyorsulhat az infláció.
Az amerikai munkahelyteremtés lassulása recessziós félelmeket kelt. Két Fed-kormányzó, Christopher Waller és Michelle Bowman a júliusi változatlan kamattartás ellen szavazott, a munkaerőpiac miatt aggódva. Mindkettőt Trump nevezte ki első elnöki ciklusában. Azóta közzétett adatok szerint a munkahelyteremtés élesen lassult, ami szélesebb körű aggodalmakhoz vezetett a recesszió lehetőségéről.
Ugyanakkor az infláció továbbra is a cél felett van, bár a vámok hatása a fogyasztói árakra mérsékeltebb volt a vártnál – tette hozzá Bostjancic. Ha három tisztviselő ellenezné a döntést, az 2019 szeptembere óta először fordulna elő, hogy kettőnél több ellenszavazat érkezik.
A Bloomberg News felmérése szerint a közgazdászok többsége arra számít, hogy a döntéshozók idén összesen két kamatcsökkentést jeleznek előre, összhangban a júniusi prognózisokkal. Ez azt jelentené, hogy
a mostani után már csak egy vágás maradna hátra, októberben vagy decemberben.
A júniusi inflációs és munkanélküliségi előrejelzések jól tartják magukat, így a döntéshozóknak kevés okuk van további csökkentéseket beépíteni az alapforgatókönyvükbe – mondta Bhave.
Ugyanakkor a megkérdezett közgazdászok jelentős kisebbsége – több mint 40 százalék – három kamatcsökkentést vár 2025-re. Az előrejelzésekből az is kiderül majd, mekkora lazítást várnak jövőre a tisztviselők, és hogyan látják az infláció és a munkanélküliség alakulását.
Az Európai Központi Bank kész módosítani a politikáján, ha a gazdasági helyzet változik, még akkor is, ha a kamatszint egyelőre megfelelőnek tűnik – mondta Luis de Guindos alelnök. „Mindannyian egyetértünk abban, hogy minden lehetőséget nyitva kell hagynunk” – mondta a spanyol jegybankár a Die Weltnek egy szerdán megjelent interjúban.
Ha változik a helyzet, ennek megfelelően fogjuk alakítani az álláspontunkat. És teljesen őszintén: ha talál valakit, aki biztosan meg tudja mondani, mi fog történni a következő hat hónapban, azonnal alkalmaznunk kellene
– tette hozzá. Mivel az infláció közel van a célhoz, és a gazdaság eddig ellenállt a háborúk és az amerikai vámok jelentette ellenszélnek, az EKB a múlt héten második alkalommal is változatlanul hagyta a kamatokat. A legtöbb közgazdász és befektető nem számít további lépésekre.
Az EKB igazgatótanácsának egy másik tagja,
Amikor a francia költségvetési kiadáscsökkentési nehézségekről kérdezték, Guindos megismételte: az EKB nem tárgyalt arról, hogy bevetné válságkezelő eszközét, amely lehetővé tenné számára államkötvények vásárlását.
„A pénzpiacok, beleértve az államkötvénypiacokat is, nyugodtak és rendezettek – mondta. – Nincs jele likviditási feszültségnek, és a mi nézőpontunkból az euróövezeti államkötvények közötti felárak jelenleg nem adnak okot aggodalomra.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.