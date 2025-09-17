Ma este nyolckor az egész világ az amerikai jegybankra figyel

A Federal Reserve tisztviselői várhatóan kamatcsökkentéssel igyekeznek a gyengélkedő amerikai munkaerőpiac segítségére szerdán, ezzel fordulatot jelezve azután, hogy az év során a vámok által kiváltott inflációs aggodalmak miatt változatlanul tartották a rátát.

Jerome Powell, a Fed elnöke – a kamatvágást biztosra veszik, a lényeg a hogyan tovább / Fotó: AFP

A gazdaságpolitikai irányváltás Donald Trump elnök kitartó nyomása közepette történik, aki ezen a héten „nagy vágást” sürgetett. További feszültséget okozott, hogy egyáltalán kik lesznek jelen a heti kamatdöntő ülésen: a névsor vélhetően hétfő este véglegesült, amikor a szenátus megerősítette az új Fed-kormányzót, és egy késő esti bírósági döntés ideiglenesen hivatalában hagyott egy másik tisztviselőt.

Megosztott a Fed

A Fed körüli politikai csatározásoknál azonban jelenleg sokkal fontosabb, hogy Jerome Powell Fed-elnök miként vélekedik a gazdasági kilátásokról, és milyen előrejelzéseket tesz közzé a jegybank. Az előrejelzések magyar idő szerint délután 8 órakor jelennek meg a döntés mellett, Powell sajtótájékoztatója pedig fél órával később kezdődik.

Elemzői vélemények szerint az eltérő vélemények a foglalkoztatásról és az inflációról megakadályozzák, hogy a döntéshozók agresszívebb kamatcsökkentési pályát ígérjenek.

Minden egyes vágás nehezebb, mint az előző, hacsak a munkaerőpiac nem mutat további romlást

– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Aditya Bhave, a Bank of America vezető amerikai közgazdásza.

Szavazói összetétel

Bár a kamatdöntés áll a figyelem középpontjában, a döntéshozó testület, a Federal Open Market Committee (FOMC) összetételét övező rendkívüli körülmények uralták a híreket az ülés előtt.

Trump szövetségese, Stephen Miran, akit az elnök a központi bank egyik üres helyére jelölt, kedden reggel tette le esküjét, éppen időben ahhoz, hogy részt vegyen az ülésen. Mirant sok kritika érte, amiért nem mondott le a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének elnöki posztjáról. Ehelyett fizetés nélküli szabadságot vett ki, ami kérdéseket vet fel függetlenségével kapcsolatban.

Közben egy megosztott fellebbviteli bíróság hétfő este úgy döntött, hogy Lisa Cook Fed-kormányzó egyelőre a helyén maradhat, amíg folytatódik a pere Trump elmozdítási kísérlete ellen. A Trump-adminisztráció a Legfelsőbb Bírósághoz akar fordulni, hogy az elnök elmozdíthassa őt, jelzálogcsalási vádakra hivatkozva, amelyeket Cook tagad.

A szavazók pontos összetétele – és az, hogy Cook maradhat-e – a következő hónapok kamatpályáját valószínűleg nem befolyásolja – mondta Kathy Bostjancic, a Nationwide vezető közgazdásza. Hosszabb távon azonban számíthat, ha Trump sikeresen lecseréli Cookot, akinek mandátuma 2038-ig tart.

Trump májusban új Fed-elnököt is kinevezhet Powell helyére. Miran mandátuma január végén jár le, de újra kinevezhetik hosszabb időre, vagy maradhat addig, amíg Trump másik jelöltet nevez ki.

Ellenvélemények

Elemzők szerint a várható negyed százalékpontos kamatcsökkentés ellen mindkét oldalról érkezhet ellenvélemény: egyes tisztviselők mélyebb vágást támogatnának, míg mások inkább változatlanul hagynák a rátát. A nézetkülönbségek azon múlnak, hogy a döntéshozók inkább attól tartanak-e, hogy a munkaerőpiac hirtelen gyengül, vagy attól, hogy a vámok miatt gyorsulhat az infláció.