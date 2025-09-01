Tesz még egy utolsó kétségbeesett kísérletet a menekülésre a francia kormányfő

Francois Bayrou francia kormányfő egyeztetéseket kezd a parlamenti pártokkal, hogy próbálja megmenteni kisebbségi kabinetjét a biztosnak látszó bukástól. „A kompromisszum szép dolog, de nem vagyok biztos benne, hogy lehetséges” – ismerte el őszintén a francia tévéknek adott vasárnapi interjújában.
A kormányfő a múlt héten meglepetésre bizalmi szavazást hirdetett szeptember 8-ra a költségvetésről. A kormány 2026-ra 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tervez a költségvetési hiány mérséklésére és az államadósság stabilizálására. A terv része két hivatalos munkaszüneti nap eltörlése is.
A megszorítócsomag azonban roppant népszerűtlen, és az ellenzéki pártok jelezték is, hogy meg fogják buktatni a kabinetet, Bayrou így az elődje, Michel Barnier sorsára juthat.
A francia részvényindexek és kötvénypiacok nagy zuhanásba kezdtek a bizalmi szavazás hírére, hétfőre azonban nagyjából magukhoz tértek. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, korábbi francia pénzügyminiszter szerint
az eurózóna második legnagyobb gazdasága szilárd,
de mindig aggodalomra ad okot, ha a közös európai valutaunió egyik tagjánál fennáll a kormánymegbukásának a kockázata.
Bayrou a kommunista párttal kezdi az egyeztetést, és sorban tárgyal majd a héten a többi parlamenti csoporttal is. Olivier Faure, a Szocialista Párt főtitkára azonban a hétvégén közölte, hogy a döntésük végleges, Bayrou ellen fognak szavazni. Szerinte ugyanis a kormányfő megbízhatatlan, és csak az ország intézményei iránti tiszteletből ül le vele a héten tárgyalni. „Most már csak egy szót várok hallani tőle: azt, hogy viszlát” – nyilatkozta a BFM televíziónak.
A Reuters ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a szocialisták alternatív költségvetési javaslattal álltak elő, amelyik csak 21,7 milliárd eurós kiadáscsökkentést tartalmaz a jövő évre – a felét annak, amire Bayrou szerint szükség van. Emellett emelné a vagyonosok és a nagyvállalatok adóterheit.
A miniszterelnök ellen fog szavazni a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés, ahogy a baloldali Engedetlen Franciaország és a zöldek is.
Bayrou bukása után még kétségesebbé válik majd, képes-e bármilyen francia kormány féken tartani a deficitet, amely a legmagasabb az eurózónában: az idén elérheti a GDP 5,4 százalékát , ami messze meghaladja az Európai Unió 3 százalékát.
A miniszterelnök azonban nem adja fel, folytatja a harcot, és úgy véli, van még esélye a sikerre. „A probléma, a kérdés nem a miniszterelnök vagy Francois Bayrou sorsa. Még csak nem is a kormányé. A kérdés Franciaország sorsa” – próbálta emelni a tétet.
További nyomást jelentenek
a szeptemberre meghirdetett nagyszabású sztrájkok, amelyek gyakorlatilag egész hónapban tartanak majd.
A Connexion összeállítása szerint beszüntetik a munkát többek között
Az ellenzéki pártok egy része előre hozott törvényhozási, sőt elnökválasztást akar, Emmanuel Macron azonban megmakacsolta magát: kitart Bayrou mellett és feltett szándéka kitölteni 2027-ig tartó elnöki mandátumát.
