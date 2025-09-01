Tesz még egy utolsó kétségbeesett kísérletet a menekülésre a francia kormányfő

Francois Bayrou francia kormányfő egyeztetéseket kezd a parlamenti pártokkal, hogy próbálja megmenteni kisebbségi kabinetjét a biztosnak látszó bukástól. „A kompromisszum szép dolog, de nem vagyok biztos benne, hogy lehetséges” – ismerte el őszintén a francia tévéknek adott vasárnapi interjújában.

Emmanuel Macron és Francois Bayrou – az elnök kiáll a francia kormányfő mellett / Fotó: Hans Lucas via AFP

A kormányfő a múlt héten meglepetésre bizalmi szavazást hirdetett szeptember 8-ra a költségvetésről. A kormány 2026-ra 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tervez a költségvetési hiány mérséklésére és az államadósság stabilizálására. A terv része két hivatalos munkaszüneti nap eltörlése is.

A megszorítócsomag azonban roppant népszerűtlen, és az ellenzéki pártok jelezték is, hogy meg fogják buktatni a kabinetet, Bayrou így az elődje, Michel Barnier sorsára juthat.

A francia részvényindexek és kötvénypiacok nagy zuhanásba kezdtek a bizalmi szavazás hírére, hétfőre azonban nagyjából magukhoz tértek. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, korábbi francia pénzügyminiszter szerint

az eurózóna második legnagyobb gazdasága szilárd,

de mindig aggodalomra ad okot, ha a közös európai valutaunió egyik tagjánál fennáll a kormánymegbukásának a kockázata.

A francia kormányfő a kommunistákkal kezd

Bayrou a kommunista párttal kezdi az egyeztetést, és sorban tárgyal majd a héten a többi parlamenti csoporttal is. Olivier Faure, a Szocialista Párt főtitkára azonban a hétvégén közölte, hogy a döntésük végleges, Bayrou ellen fognak szavazni. Szerinte ugyanis a kormányfő megbízhatatlan, és csak az ország intézményei iránti tiszteletből ül le vele a héten tárgyalni. „Most már csak egy szót várok hallani tőle: azt, hogy viszlát” – nyilatkozta a BFM televíziónak.

Sztrájkkal kezdték a tanévet a pedagógusok / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Reuters ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a szocialisták alternatív költségvetési javaslattal álltak elő, amelyik csak 21,7 milliárd eurós kiadáscsökkentést tartalmaz a jövő évre – a felét annak, amire Bayrou szerint szükség van. Emellett emelné a vagyonosok és a nagyvállalatok adóterheit.

A miniszterelnök ellen fog szavazni a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés, ahogy a baloldali Engedetlen Franciaország és a zöldek is.