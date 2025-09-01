A németeknek még mindig csak a remény jut, ha Európa ipara meg is mozdult – és Közép-Európában ők szabják a trendet

Először bővült augusztusban a feldolgozóipar aktivitása az euróövezetben 2022 közepe óta a belföldi kereslet és termelés fellendülésének köszönhetően, ami optimizmust kelt a jövőbeli termeléssel kapcsolatban. Különösen jó hír, hogy Németországban a teljesítmény 38 hónapos csúcsra ugrott.

A spanyol és a görög feldolgozóipar teljesített a legjobban az eurózónából augusztusban / Fotó: AFP

A HCOB euróövezeti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) augusztusban több mint hároméves csúcsra, 50,7 pontra emelkedett a júliusi 49,8-ról, vagyis átjutott a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50 pontos határértéken. Magasabb lett az előzetes, 50,5 pontos becslésnél is.

A gyári termelés növekedésének ez a legmagasabb szintje 2022 márciusa óta, a kereslet kulcsfontosságú mérőszámát jelentő új megrendelések pedig közel három és fél éve a legerősebb ütemben bővültek. Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint ez utóbbi

reményt ad a fenntartható fellendülésre.

„A belföldi megrendelések nőttek, és ellensúlyozzák a külföldi kereslet gyengülését. Valójában az amerikai vámok elleni legjobb ellenszer a belföldi kereslet erősítése lehet... Sokan arra számítanak, hogy 12 hónap múlva többet fognak termelni, mint ma” – értékelt az S&P Global gazdaságkutató intézet közleménye szerint.

Az EU és az Egyesült Államok július végén kötött keretkereskedelmi megállapodást, de eddig csak a 15 százalékos alapvámot vezették be.

A görög és spanyol feldolgozóipar az élen

Az euróövezet országai közül

Görögország

és Spanyolország

áll a legjobban 54,5, illetve 54,3 pontos BMI-vel. Franciaország és Olaszország 50 pont fölé jutott, mindkét ország BMI-je 50,4 pont lett a júliusi 48,2, illetve 49,8 után.

Javul a helyzet Németországban / Fotó: AFP

Jó – illetve, pontosabb megfogalmazásban, a korábbiaknál jobb hír érkezett Európa legnagyobb gazdaságából, Németországból is, ahol feldolgozóipari aktivitás 49,8-ra emelkedett, ami csak egy hajszállal marad el az 50 pontos értéktől. A júliusi BMI 49,1 pont volt. Tudni kell azonban: ami 50 alatt van, az még mindig nem élénkülést jelent.

A Reuters tudósítása szerint a növekedést elsősorban az új megrendelések és a kibocsátás hajtotta; előbbi egymás követő harmadik hónapban javul. Az exporteladások azonban némileg visszaestek.