A németeknek még mindig csak a remény jut, ha Európa ipara meg is mozdult – és Közép-Európában ők szabják a trendet

Először bővült augusztusban a feldolgozóipar aktivitása az euróövezetben 2022 közepe óta a belföldi kereslet és termelés fellendülésének köszönhetően, ami optimizmust kelt a jövőbeli termeléssel kapcsolatban. Különösen jó hír, hogy Németországban a teljesítmény 38 hónapos csúcsra ugrott.
A HCOB euróövezeti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) augusztusban több mint hároméves csúcsra, 50,7 pontra emelkedett a júliusi 49,8-ról, vagyis átjutott a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50 pontos határértéken. Magasabb lett az előzetes, 50,5 pontos becslésnél is.
A gyári termelés növekedésének ez a legmagasabb szintje 2022 márciusa óta, a kereslet kulcsfontosságú mérőszámát jelentő új megrendelések pedig közel három és fél éve a legerősebb ütemben bővültek. Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint ez utóbbi
reményt ad a fenntartható fellendülésre.
„A belföldi megrendelések nőttek, és ellensúlyozzák a külföldi kereslet gyengülését. Valójában az amerikai vámok elleni legjobb ellenszer a belföldi kereslet erősítése lehet... Sokan arra számítanak, hogy 12 hónap múlva többet fognak termelni, mint ma” – értékelt az S&P Global gazdaságkutató intézet közleménye szerint.
Az EU és az Egyesült Államok július végén kötött keretkereskedelmi megállapodást, de eddig csak a 15 százalékos alapvámot vezették be.
Az euróövezet országai közül
áll a legjobban 54,5, illetve 54,3 pontos BMI-vel. Franciaország és Olaszország 50 pont fölé jutott, mindkét ország BMI-je 50,4 pont lett a júliusi 48,2, illetve 49,8 után.
Jó – illetve, pontosabb megfogalmazásban, a korábbiaknál jobb hír érkezett Európa legnagyobb gazdaságából, Németországból is, ahol feldolgozóipari aktivitás 49,8-ra emelkedett, ami csak egy hajszállal marad el az 50 pontos értéktől. A júliusi BMI 49,1 pont volt. Tudni kell azonban: ami 50 alatt van, az még mindig nem élénkülést jelent.
A Reuters tudósítása szerint a növekedést elsősorban az új megrendelések és a kibocsátás hajtotta; előbbi egymás követő harmadik hónapban javul. Az exporteladások azonban némileg visszaestek.
A viszonylagos javulás reményt ad a német gazdaságnak, amely a múlt negyedévben 0,3 százalékkal zsugorodott, többek közt a legfontosabb kereskedelmi partnere, az Egyesült Államok lassuló kereslete miatt.
Tudjuk azonban: folytatódnak a munkahely-csökkentések Németországban.
Az euróövezetbeli gyártók optimizmust fejeztek ki a következő évre vonatkozóan, bár a hangulat nagyrészt változatlan maradt júliushoz képest. A termelői által árak kissé csökkentek, annak ellenére, hogy a ráfordítási költségek kismértékben emelkedtek.
Ami a közép-európai országokat illeti, Lengyelországból szintén javulást mutat az S&P Global feldolgozóipari BMI-je: az index a júliusi 45,9 pontról 46,6 pontra emelkedett, ami még mindig messze van az 50 ponttól.
Csehországban viszont a többiekkel ellentéte a trend, a BMI 49,4 pontra esett vissza az előző havi 49,7 pontról; az elemzők azt várták, hogy az index eléri az 50 pontot.
A magyar feldolgozóipar augusztusban ismét a kifulladás jeleit mutatja, visszaesett 50 pont alá.
Trump Ázsiában csak a legnagyobbakat nem tudta hátrébb parancsolni
Vannak üdítő kivételek, de a BMI-trend egyértelmű. Az ázsiai feldolgozóipar nehéz közeljövő elé néz az amerikai vámok miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.