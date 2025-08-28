Beindult az európai védelmi ipar finanszírozása - a bankok hatalmas üzletet szimatolnak

Az első, Európa védelmi kiadásainak finanszírozására tervezett, úgynevezett védelmi kötvény csütörtökön kerül piacra. A kibocsátó egy francia bank, amely az ágazat iránti élénk befektetői érdeklődést kívánja kihasználni.
A BPCE bank 500 millió euró értékű kötvényt bocsát ki az Euronext új rendszere alapján, amely a „European Defence Bond” (Európai Védelmi Kötvény) névre hallgat – közölte a Bloomberggel egy, az ügyet ismerő személy. A formátum hasonló a zöldkötvényekhez: a bevételt elkülönítve használják fel, csakhogy ebben az esetben a pénz nem környezetbarát projektekre, hanem hadiipari vállalatok finanszírozására fordítják.
Ez a mérföldkőnek számító termék szemléletváltást jelez az iparág finanszírozásához való hozzáállásban Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta.
A hadiipari cégek mára a legkeresettebb befektetések közé tartoznak az európai piacokon,
mivel a gyártóknak teljesíteniük kell a kormányoktól beérkező több milliárd eurós megrendeléseket. Még olyan fenntartható alapok is, amelyek korábban tiltólistára tették a szektort, most beszállnak.
A bevételfelhasználási vállalás jól mutatja, milyen óriási feladat áll Európa előtt
– mondta Maureen Schuller, az ING Groep NV pénzügyi szektorra szakosodott stratégiavezetője. „Úgy gondolom, a jövőben egyre több ilyen kibocsátást fogunk látni, ahogy a bankok beszállnak Európa védelmi törekvéseinek finanszírozásába.” (A védelmi vagy környezetvédelmi kötvények kibocsátásakor a kibocsátó írásos ígéretet tesz a felhasználás módjára.)
A kezdeti hozamelképzelések szerint az ötéves futamidejű kötvény körülbelül 105–110 bázisponttal az ötéves euró-swap kamatlábak felett forog majd – közölte az ügyet ismerő forrás.
Miközben a háború az EU határaihoz közel dúl, és Donald Trump amerikai elnök a támogatás megvonásával fenyeget, az uniós vezetők azon dolgoznak, hogy elrettentő erejű katonai kapacitást hozzanak létre Oroszország ellen. Júniusban a NATO-tagok megegyeztek, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5 százalékára emelik, miután Trump ismételten bírálta európai szövetségeseit a biztonságra fordított alacsony költések miatt.
A vagyonkezelők és bankok egymással versenyezve próbálnak hasznot húzni a kiadások felfutásából. Ez a hadiipari cégek részvényeit is az egekbe repítette:
az Euro Stoxx 600 index idei öt legjobban teljesítő vállalata közül négy védelmi ipari cég.
Még a csak érintőlegesen a szektorhoz kötődő cégek is befektetők tömegeit vonzzák.
A BPCE kötvénye a legújabb próbálkozás ennek a befektetési láznak a kihasználására. A bank a védelmi ipar finanszírozását már két és félszeresére, a francia hadiipari exportfinanszírozást pedig több mint hétszeresére növelte – derül ki egy befektetői prezentációból.
A kibocsátás ugyanakkor feszült időszakban érkezik a francia adósság számára a politikai bizonytalanság miatt. Az ország hitelfelvételi költségei emelkedtek a többihez képest, mióta Francois Bayrou miniszterelnök bejelentette, hogy jövő hónapban bizalmi szavazást kezdeményez. Ez a feszültség a francia banki kötvények felárát is növelte.
