Magyarország új olajvezetéket épít 300 millió euróból: felgyorsultak az események, a Barátság ukrán megtámadása miatt nem lehet tovább várni – videó

Egész biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Magyarország új olajvezetéket épít 300 millió euróból: felgyorsultak az események, a Barátság ukrán megtámadása miatt nem lehet tovább várni / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsel folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta Oroszországban, korábban pedig lezárt egy szintén kritikus fontosságú földgázvezetéket.

Ezek az ukrán lépések az energiaszállítások korlátozására megnövelték a jelentőségét a magyar-szerb stratégiai energetikai együttműködésnek

– hangsúlyozta. Majd kiemelte, hogy az utóbbi napok eseményeit figyelembe véve abban állapodott meg a két ország, hogy az eddigieknél is szorosabb energetikai együttműködést fognak folytatni annak érdekében, hogy tovább javítsák Magyarország, Szerbia és az egész közép-európai térség energiabiztonságát.

Szijjártó Péter jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető, Török Áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. „Ennek nyomán tegnapelőtt átléptük az ötmilliárd köbméternyi szállítást az év elejétől kezdve. Ez azt jelenti, hogy az idei esztendő végére új rekord dől meg. Soha annyi földgáz a Török Áramlat vezetéken nem érkezett még egy esztendő alatt Magyarországra, mint az idei esztendőben fog” – szögezte le.

„Ez egyrészt biztosítja az energiaellátásunk biztonságát, másrészt pedig biztosítja az alacsony rezsiárak fenntartásának lehetőségét, azaz a rezsicsökkentés vívmányait fenn tudjuk tartani a nagy mennyiségű, Szerbián keresztül a Török Áramlat vezetéken érkező földgázszállítással” – tette hozzá.

A miniszter arra is kitért, hogy kollégájával áttekintették a közös kőolajvezeték építésének állását, és a legfrissebb ukrajnai fejlemények fényében a munkálatok felgyorsításáról egyeztek meg.

Magyarországon a Mol hamarosan lezárja az előkészítő munkálatok első fázisát, zajlik az engedélyezés és a környezetvédelmi előkészítés. A magyarországi szakasza ennek a kőolajvezetéknek 190 kilométer hosszú lesz. Minél több helyen, minél nagyobb távolságon próbálunk a már meglévő vezetékek mellé építkezni majd, hogy az engedélyezés szempontjából és a műszaki szempontokból a lehető legegyszerűbb legyen ez a folyamat

– tudatta. Kifejtette, hogy 2027 végéig egészen biztosan elkészül a vezeték magyarországi szakasza, és arra is rámutatott, hogy minél több energiaszállítási útvonal jön létre, annál biztosabb lesz a térség ellátása. „Az elmúlt hetek, hónapok regionális eseményei fényében a magyar-szerb energetikai együttműködés talán soha nem volt olyan fontos, mint most, és ennek a még szorosabbá, még stratégiaibbá tételében állapodtunk meg” – összegzett.