Így kemény lesz a tél: nincs elég gáz betárolva Európában, pedig jön a hideg

Az európai föld alatti gáztárolók (UGS) jelenlegi töltöttségi szintje valamivel 80 százalék fölötti az őszi-téli időszakra, az európai gáztárolók szövetsége, a GIE adatai alapján, ami elmarad az egy évvel korábbitól és az elmúlt öt év átlagától — közölte az UGS.

Az európai gáztárolók így is több mint félig fel vannak töltve / Fotó: NurPhoto via AFP

A GIE adatai szerint szeptember 13-án Európa föld alatti tárolólétesítményeinek töltöttségi szintje 80,34 százalék volt, ami 6,76 százalékponttal alacsonyabb az elmúlt öt év erre a napra érvényes átlagánál. Egy éve ilyenkor a töltöttségi szint 93,3 százalék volt.

Az Európai Unió felelőssége

Az Európai Bizottság új előírásai szerint az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy tárolólétesítményeik minden év október 1. és december 1. között 90 százalékban legyenek feltöltöttek gázzal.

Hétfőn az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, októberi jegyzésében a kereskedés kezdete után másfél órával 0,80 százalék csökkenést jelzett: 1 megawattóra 32,40 euróba került. A gázjegyzés három hónapja 38,92 eurón, egy éve 35,31 eurón, két éve 44,22 eurón zárt.

Ahogy korábban megírtuk, a szervezet adatai szerint az európai UGS-létesítmények töltöttségi szintje 49,5 milliárd köbméterre süllyedt 2025 elejére, ennek ellenére a gázmennyiség így is az ötödik legmagasabb februári szint az adat kezelése óta. A 2024. október 29-én kezdődött folyó európai fűtési szezonban, ami az egy évvel korábbihoz képest 10 nappal előbb kezdődött, az EU több mint 59 milliárd köbmétert vont ki a föld alatti gáztárolókból.

Az európai föld alatti gáztárolók (UGS) töltöttségi szintje 50 százalék alá, 44,61 százalékra csökkent a GIE adatai szerint.