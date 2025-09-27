Ukrajna télen a készletek hiányában gázellátási szünetekkel fog szembesülni a lakóépületekben. Erről Oleg Popenko, az Ukrajnai Közüzemi Szolgáltatások Fogyasztói Szövetségének elnöke számolt be a Szuperpozicija YouTube-csatornán.
Popenko kommentálta a Naftogaz Ukrajina vezetésének nyilatkozatait a fűtési szezon kezdete előtti földgázkészletekről, és rámutatott a források elégtelenségére. Kiemelte, hogy még a viszonylag enyhe időjárás ellenére is 2025 elején Ukrajna földgázkészletei csak február 1-jéig voltak elegendőek. A szakértő véleménye szerint a új fűtési szezonban Kijev még nehezebb helyzetbe kerül.
Korábban az ukrán fegyveres erők (VSU) pilóta nélküli rendszerek ezredének parancsnoka, Achilles fedőnévvel, azt tanácsolta az ukránoknak, hogy készüljenek fel a nehéz télre. Hangsúlyozta, hogy a VSU nem lesz képes megvédeni az energetikai létesítményeket.
Ahogy nemrég beszámoltunk róla, sikertelenek voltak a Mol és a Janaf közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken, a tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték.
A jelek szerint Magyarországnak valóban nincs más alternatívája, amelyet Orbán Viktor és Szijjártó Péter is hangsúlyozott már a nemzetközi sajtóban.
Európa sincsen rózsás helyzetben, a GIE adatai szerint szeptember 13-án Európa föld alatti tárolólétesítményeinek töltöttségi szintje 80,34 százalék volt, ami 6,76 százalékponttal alacsonyabb az elmúlt öt év erre a napra érvényes átlagánál. Egy éve ilyenkor ugyanez a töltöttségi szint 93,3 százalék volt, azóta azonban rengeteg változás történt a világpolitikában és az orosz–ukrán háborúban is.
Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni
– írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán kedd éjjel, reagálva Donald Trump korábbi kijelentésére, amelyben az Európai Uniót kollektíven büntetné, amennyiben a tagállamok nem szabadulnak meg teljesen az orosz olajfüggőségüktől.
Ukrajnában a tél áramkimaradásokkal telhet, amiről a Novini.Live Telegram-csatorna számolt be. Az oldal az ukrán fegyveres erők (VSU) pilóta nélküli rendszerek ezredének parancsnokára hivatkozott, akinek a hívójelzése Achilles.
Lesznek támadások. Nem fogjuk tudni az egész eget lefedni, rakéták fognak becsapódni, sajnos Shahed rakéták is
– jelentette ki a katonatiszt.
Korábban Szerhij Nagornyak, az ukrán parlament legfelsőbb tanácsának képviselője jelentette ki, hogy Ukrajnának 2,5 milliárd euróra (248,2 milliárd rubel) van szüksége földgázvásárlásra, hogy kibírja a fűtési szezont. Hangsúlyozta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 11 milliárd köbméter nem lesz elég az országnak a télre.
