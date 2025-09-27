Ukrajna télen a készletek hiányában gázellátási szünetekkel fog szembesülni a lakóépületekben. Erről Oleg Popenko, az Ukrajnai Közüzemi Szolgáltatások Fogyasztói Szövetségének elnöke számolt be a Szuperpozicija YouTube-csatornán.

A szakértő kevés esélyt lát arra, hogy Ukrajna kibírja a fagyos telet a jelenlegi gáztartalékaival / Fotó: Vémi Zoltán

Alacsony teljesítményen a gáztárolók

Popenko kommentálta a Naftogaz Ukrajina vezetésének nyilatkozatait a fűtési szezon kezdete előtti földgázkészletekről, és rámutatott a források elégtelenségére. Kiemelte, hogy még a viszonylag enyhe időjárás ellenére is 2025 elején Ukrajna földgázkészletei csak február 1-jéig voltak elegendőek. A szakértő véleménye szerint a új fűtési szezonban Kijev még nehezebb helyzetbe kerül.

Korábban az ukrán fegyveres erők (VSU) pilóta nélküli rendszerek ezredének parancsnoka, Achilles fedőnévvel, azt tanácsolta az ukránoknak, hogy készüljenek fel a nehéz télre. Hangsúlyozta, hogy a VSU nem lesz képes megvédeni az energetikai létesítményeket.

Ukrán fűtési szezon: készülnek az energiacégek, készenlétben a hadsereg

Magyarország megmenekült a téli fagyok előtt

Ahogy nemrég beszámoltunk róla, sikertelenek voltak a Mol és a Janaf közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken, a tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték.

A jelek szerint Magyarországnak valóban nincs más alternatívája, amelyet Orbán Viktor és Szijjártó Péter is hangsúlyozott már a nemzetközi sajtóban.

Európa sincsen rózsás helyzetben, a GIE adatai szerint szeptember 13-án Európa föld alatti tárolólétesítményeinek töltöttségi szintje 80,34 százalék volt, ami 6,76 százalékponttal alacsonyabb az elmúlt öt év erre a napra érvényes átlagánál. Egy éve ilyenkor ugyanez a töltöttségi szint 93,3 százalék volt, azóta azonban rengeteg változás történt a világpolitikában és az orosz–ukrán háborúban is.

Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni

– írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán kedd éjjel, reagálva Donald Trump korábbi kijelentésére, amelyben az Európai Uniót kollektíven büntetné, amennyiben a tagállamok nem szabadulnak meg teljesen az orosz olajfüggőségüktől.