Deviza
EUR/HUF394.79 -0.47% USD/HUF336.81 -0.74% GBP/HUF455.58 -0.59% CHF/HUF421.23 -0.59% PLN/HUF92.81 -0.27% RON/HUF77.85 -0.42% CZK/HUF16.17 -0.34% EUR/HUF394.79 -0.47% USD/HUF336.81 -0.74% GBP/HUF455.58 -0.59% CHF/HUF421.23 -0.59% PLN/HUF92.81 -0.27% RON/HUF77.85 -0.42% CZK/HUF16.17 -0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,075.68 +0.51% MTELEKOM1,942 +0.93% MOL2,906 -0.28% OTP29,800 +0.91% RICHTER10,320 +0.48% OPUS573 -1.22% ANY7,820 -1.02% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,279.29 +0.07% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,131.17 +0.12% BUX103,075.68 +0.51% MTELEKOM1,942 +0.93% MOL2,906 -0.28% OTP29,800 +0.91% RICHTER10,320 +0.48% OPUS573 -1.22% ANY7,820 -1.02% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,279.29 +0.07% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,131.17 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Hszi Csin-ping
többpólusú világ
Sanghaji Együttműködési Szervezet
Oroszország
Vlagyimir Putyin
Kína

Peking nem kertel, Hszi milliárdokat ígért a csúcson, amilyenről a Nyugat csak álmodik

Kína gazdasági és geopolitikai üzenet is küldött, amely az amerikai befolyással szembeni alternatív nemzetközi rendet erősíti. Hszi Csin-ping több milliárd jüan támogatást és hitelt ajánlott fel a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tagjainak, jelezve, hogy Peking a jövőben még aktívabb szerepet vállal a biztonsági tömbben.
VG
2025.09.01., 10:29

Kína kézzelfogható támogatással igyekszik megerősíteni befolyását a Sanghaji Együttműködési Szervezetben (SCO), így Hszi Csin-ping az idei tianjini csúcson bejelentette, hogy országa 2 milliárd jüan – 94 milliárd forint – értékben adományokat biztosít a tagállamoknak, valamint további tízmilliárd jüannyi hitelt nyújt a szervezet bankközi konzorciumának a következő három évben. A csúcstalálkozó résztvevői a világnépesség 40 százalékát képviselik, a nyugati országok G7-csúcsai ehhez képest egytizednyi súlyúak. Utóbbiak a világ-GDP 40-45 százalékát képviselik, ami majdnem duplája az SCO-énak, de a világ legnépesebb államait tagjai közt tudó SCO súlya gyorsan növekszik, és egyre világosabb: Peking az amerikaiak megszállta nemzetközi hatalmi gócok „klónjait” hozza létre és kínálja. 

Hszi Csin-ping Vlagyimir Putyin
Hszi Csin-ping több milliárd jüan támogatást és hitelt ajánlott fel a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tagjainak, jelezve, hogy Peking a jövőben még aktívabb szerepet vállal a biztonsági tömbben / Fotó: AFP

Hszi Csin-ping pénzesőt zúdítana szövetségeseire

A kínai vezető szerint „a kooperáció tortáját kell nagyobbra sütni”, és a tagországok saját erőforrásait összeadva biztosítani a békét, a stabilitást és a fejlődést a térségben. Hszi egyúttal újra elővette régi tervét egy SCO Fejlesztési Bank felállításáról, amely Kína elképzelései szerint alternatívát jelentene a nyugati dominanciájú pénzintézetekkel szemben.

A csúcs jelentőségét növeli, hogy a résztvevők között ott volt Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai kormányfő, valamint Irán és Pakisztán vezetői is. A fórum így lehetőséget kínált közvetlen egyeztetésekre az ukrajnai háború jövőjéről, valamint a Trump-féle vámháború okozta gazdasági feszültségek kezeléséről.

Bár a mostani összeg messze elmarad attól az 50 milliárd dollártól, amelyet Peking tavaly Afrikának ígért, szakértők szerint a SCO-nak nyújtott támogatás áttörést jelezhet. 

Eddig Peking inkább retorikai szinten támogatta a szervezetet, most viszont valódi pénzügyi eszközökkel is hozzájárulna a szövetségesei megerősítéséhez

– Eric Olander elemző a Bloombergnek.

Az SCO 2001-es alapítása óta közel duplájára nőtt: a hat alapító tag mellett ma már 26 ország kapcsolódik hozzá teljes jogú tagként, megfigyelőként vagy párbeszédpartnerként. Törökország és Szaúd-Arábia is érdeklődik a csatlakozás iránt, ami azt jelzi, hogy a szervezet egyre inkább globális szereplővé válik.

Ez egy újabb jelentős lépés egy párhuzamos nemzetközi rend építésében, amely Kína és Oroszország köré szerveződhet. Ha a pénzügyi támogatások valóban megérkeznek, az SCO hosszabb távon a NATO és a nyugati szövetségi rendszer ellenpólusává válhat – gazdasági és politikai értelemben egyaránt.

Vörös szőnyeggel várták Vlagyimir Putyint Kínában

Közel egy hétig lesz Hszi Csin-ping vendége az orosz elnök. Vlagyimir Putyinnak ezalatt lesz alkalma számos bizalmas megbeszélést folytatni a kínai államfővel.

 

Világrend

Világrend
656 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Hegyi Zsolt

Felülmúlta a várakozásokat a MÁV: a nyári menetrend olyan jól teljesített, hogy százmilliókat spórolhat meg a vasúttársaság

A közlekedésinfón elhangzott, hogy a 20 perc feletti késések száma, ahol érvényesítik a késési biztosítást az 1-2 százalék közötti tartományban maradhat.
2 perc
KözlekedésInfó

Közlekedésinfó: nagy bejelentés érkezett az új vonatokról – Pécs, Zalaegerszeg és mások hatalmas változásra készülhetnek

A cél a vasúti ülőhelyek bővítése és a közlekedési flotta megújítása.
6 perc
Otthon Start Program

3 százalékos hitel: Orbán Viktor nem csodálkozik, hogy megmozdult az ország, a bankok egymásra licitálnak

Hétfőn elstartolt Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu