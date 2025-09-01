Peking nem kertel, Hszi milliárdokat ígért a csúcson, amilyenről a Nyugat csak álmodik

Kína kézzelfogható támogatással igyekszik megerősíteni befolyását a Sanghaji Együttműködési Szervezetben (SCO), így Hszi Csin-ping az idei tianjini csúcson bejelentette, hogy országa 2 milliárd jüan – 94 milliárd forint – értékben adományokat biztosít a tagállamoknak, valamint további tízmilliárd jüannyi hitelt nyújt a szervezet bankközi konzorciumának a következő három évben. A csúcstalálkozó résztvevői a világnépesség 40 százalékát képviselik, a nyugati országok G7-csúcsai ehhez képest egytizednyi súlyúak. Utóbbiak a világ-GDP 40-45 százalékát képviselik, ami majdnem duplája az SCO-énak, de a világ legnépesebb államait tagjai közt tudó SCO súlya gyorsan növekszik, és egyre világosabb: Peking az amerikaiak megszállta nemzetközi hatalmi gócok „klónjait” hozza létre és kínálja.

Hszi Csin-ping több milliárd jüan támogatást és hitelt ajánlott fel a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tagjainak, jelezve, hogy Peking a jövőben még aktívabb szerepet vállal a biztonsági tömbben / Fotó: AFP

Hszi Csin-ping pénzesőt zúdítana szövetségeseire

A kínai vezető szerint „a kooperáció tortáját kell nagyobbra sütni”, és a tagországok saját erőforrásait összeadva biztosítani a békét, a stabilitást és a fejlődést a térségben. Hszi egyúttal újra elővette régi tervét egy SCO Fejlesztési Bank felállításáról, amely Kína elképzelései szerint alternatívát jelentene a nyugati dominanciájú pénzintézetekkel szemben.

A csúcs jelentőségét növeli, hogy a résztvevők között ott volt Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai kormányfő, valamint Irán és Pakisztán vezetői is. A fórum így lehetőséget kínált közvetlen egyeztetésekre az ukrajnai háború jövőjéről, valamint a Trump-féle vámháború okozta gazdasági feszültségek kezeléséről.

Bár a mostani összeg messze elmarad attól az 50 milliárd dollártól, amelyet Peking tavaly Afrikának ígért, szakértők szerint a SCO-nak nyújtott támogatás áttörést jelezhet.

Eddig Peking inkább retorikai szinten támogatta a szervezetet, most viszont valódi pénzügyi eszközökkel is hozzájárulna a szövetségesei megerősítéséhez

– Eric Olander elemző a Bloombergnek.

Az SCO 2001-es alapítása óta közel duplájára nőtt: a hat alapító tag mellett ma már 26 ország kapcsolódik hozzá teljes jogú tagként, megfigyelőként vagy párbeszédpartnerként. Törökország és Szaúd-Arábia is érdeklődik a csatlakozás iránt, ami azt jelzi, hogy a szervezet egyre inkább globális szereplővé válik.