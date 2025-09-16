Megszólalt a láncfűrészes: a „legrosszabbnak" vége, csepegtetnek a nyugdíjasoknak, pénzt kap az egészségügy

Jó belátásra bírta a súlyos vereség a helyi választáson Javier Milei argentin elnököt: a megszorítás évei után jövőre már jelentős kiadásokat ígér a nyugdíjasoknak, az egészségügyben és az oktatásban. A 2026-os költségvetés tervezetét televíziós beszédben ismertette az ország népével.

A megszorítások elleni tiltakozásképp az utcán folyt az oktatás, Javier Milei most végre megint ad pénzt az egyetemeknek / Fotó: NurPhoto via AFP

„A legrosszabbnak vége” – jelentette ki a megszorítások éveiről Milei, alig egy héttel azután, hogy a pártja megszégyenítő vereséget szenvedett a Buenos Aires tartományi választáson.

Ez lehet egyébként az első költségvetés, amelyet az elnök hivatalba lépése óta elfogadnak,

emlékeztetett a Buenos Aires Times. Az ellenzék világossá tette, hogy nem fogadja el még egyszer a 2023-as büdzsé továbbgörgetését.

„Róma sem egy nap alatt épült. Megérte az argentinok sok erőfeszítése. Megértjük, hogy ezt még nem mindenki érezte az anyagi helyzetén” – fogalmazott Milei, aki azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az új költségvetés is kiegyensúlyozott legyen.

Az elnök szerint ellenkező esetben a Dél-Amerika második legnagyobb gazdasága „visszazuhan az ellenőrizhetetlen infláció spiráljába, és az ország minden reményének vége”.

Javier Milei további gazdasági növekedésre számít

Milei 5 százalékos növekedési célt tűzött ki a jövő évre az idei várhatóan 5,4 százalék után. Az argentin gazdaság 2024 harmadik negyedéve óta folyamatosan nő, igaz, egyre lassabb ütemben:

4,28,

1,4,

illetve 0,8 százalékkal.

Rendszeresek voltak a tüntetések az elnök megszorításai ellen / Fotó: Anadolu via AFP

A fogyasztói árak növekedése a kormány előrejelzése szerint 10,1 százalék lesz 2026 végére. Az egykor világbajnok infláció a három számjegyűről augusztusban 33,6 százalékosra lassult éves és 1,9 százalékosra havi összehasonlításban, az év végére pedig éves bázison várhatóan 24,5 százalékra lassul.

A kormányzati előrejelzés szerint a külkereskedelmi deficit 5,751 milliárd dollár lesz jövőre.

Egyensúlyban kell tartani a költségvetést

A deficit elkerülése érdekében

a költségvetési javaslat tartalmazni fog egy „fiskális stabilitási szabályt”,

ami azt jelenti, hogy ha a költségek meghaladják a várakozásokat, akkor ki kell igazítani a büdzsét. Jövőre Argentína költségvetési többletet, vagy „a legrosszabb esetben” költségvetési egyensúlyt fog elérni – idézte a Reuters az elnököt.