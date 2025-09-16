Megszólalt a láncfűrészes: a „legrosszabbnak" vége, csepegtetnek a nyugdíjasoknak, pénzt kap az egészségügy

Jó belátásra bírta a súlyos vereség a helyi választáson Javier Milei argentin elnököt: a megszorítás évei után jövőre már jelentős kiadásokat ígér a nyugdíjasoknak, az egészségügyben és az oktatásban. A 2026-os költségvetés tervezetét televíziós beszédben ismertette az ország népével.
„A legrosszabbnak vége” – jelentette ki a megszorítások éveiről Milei, alig egy héttel azután, hogy a pártja megszégyenítő vereséget szenvedett a Buenos Aires tartományi választáson.
Ez lehet egyébként az első költségvetés, amelyet az elnök hivatalba lépése óta elfogadnak,
emlékeztetett a Buenos Aires Times. Az ellenzék világossá tette, hogy nem fogadja el még egyszer a 2023-as büdzsé továbbgörgetését.
„Róma sem egy nap alatt épült. Megérte az argentinok sok erőfeszítése. Megértjük, hogy ezt még nem mindenki érezte az anyagi helyzetén” – fogalmazott Milei, aki azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az új költségvetés is kiegyensúlyozott legyen.
Az elnök szerint ellenkező esetben a Dél-Amerika második legnagyobb gazdasága „visszazuhan az ellenőrizhetetlen infláció spiráljába, és az ország minden reményének vége”.
Milei 5 százalékos növekedési célt tűzött ki a jövő évre az idei várhatóan 5,4 százalék után. Az argentin gazdaság 2024 harmadik negyedéve óta folyamatosan nő, igaz, egyre lassabb ütemben:
A fogyasztói árak növekedése a kormány előrejelzése szerint 10,1 százalék lesz 2026 végére. Az egykor világbajnok infláció a három számjegyűről augusztusban 33,6 százalékosra lassult éves és 1,9 százalékosra havi összehasonlításban, az év végére pedig éves bázison várhatóan 24,5 százalékra lassul.
A kormányzati előrejelzés szerint a külkereskedelmi deficit 5,751 milliárd dollár lesz jövőre.
A deficit elkerülése érdekében
a költségvetési javaslat tartalmazni fog egy „fiskális stabilitási szabályt”,
ami azt jelenti, hogy ha a költségek meghaladják a várakozásokat, akkor ki kell igazítani a büdzsét. Jövőre Argentína költségvetési többletet, vagy „a legrosszabb esetben” költségvetési egyensúlyt fog elérni – idézte a Reuters az elnököt.
Az argentin költségvetés 14 év után tavaly zárt először többlettel. A kormány jövőre a GDP 1,5 százalékának megfelelő költségvetési és az adósságtörlesztés után 0,3 százalékának megfelelő pénzügyi többletet vár.
Miután Milei nemrég másodszor vétózta meg a nyugdíjasok és rokkantak járandóságának emelését, arra hivatkozva, hogy az felborítaná az ország költségvetését, jövőre a kiadások 85 százalékát erre, illetve az egészségügyre és az oktatásra szánják. Ez az inflációt meghaladóan 17 százalékos emelést jelent az egészségügyben, 8 százalékost az oktatásban és 5 százalékost a nyugdíjakban.
A La Derecha Diario tudósítása szerint Milei üzent a beszédében a magánszektornak is: „a többlet évtizedek óta először lehetővé teszi a közszférának, hogy finanszírozza a magánszektort, infrastrukturális és logisztikai projekteket”. „Ideje elfogadni, hogy ha azt akarjuk, hogy több vállalat fektessen be, akkor nem szabad többé az üzletembereket közellenségnek tekintenünk” – tette hozzá.
Ennek jegyében bejelentette egy egyszerűsített jövedelemadó-nyilatkozati rendszer létrehozását.
„Vége annak az abszurd elképzelésnek, hogy az állam alapértelmezésként minden polgárát bűnözőnek tekintse” – zárta szavait.
