Nagyot hibázott az EU, a bíróság mondta ki: fizethet Putyin milliárdos oligarchájának, mert kitiltotta – még sincs köze Ukrajna lerohanásához

Dmitrij Pumpjanskij orosz milliárdost az Európai Unió Bírósága felmentette az ellene 2022 márciusa óta érvényben lévő szankciók alól. Pumpjanszkij esete annyiban nem egyedülálló, hogy korábban is töröltek magánszemélyeket a szankciós listáról.
VG
2025.09.11, 06:25
Frissítve: 2025.09.11, 09:00

Az Európai Unió Bírósága Luxemburgban úgy döntött, hogy megszünteti a szankciókat az orosz milliárdos Dmitrij Pumpjanszkij ellen. A testület kötelezte az Európai Unió Tanácsát, hogy térítse meg a tárgyalás során felmerült költségeket – írja az Epravda.

Nagyot hibázott az EU, a bíróság mondta ki: fizethet Putyin milliárdos oligarchájának, mert kitiltotta – mégsincs köze Ukrajna lerohanásához
Dmitrij Pumpjanszkij  orosz üzletember / Fotó: AFP

Pumpjanszkij  az ingatlanfejlesztéssel, vasúti szállításokkal és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó Sinara csoport társtulajdonosa volt és tavaly szeptemberben már megnyert egy pert Luxemburgban, így ő lett az első orosz üzletember, akinek ez sikerült. Márciusban azonban az EU ismét hat hónappal meghosszabbította a büntető intézkedéseket. 

Mivel a vállalkozó nem fellebbezett az ellen, továbbra is az EU szankciós listáján maradt. Idén áprilisban Pumpjanszkij újfent megnyerte a jogi csatározást, de ez a 2024 márciusától 2024 szeptemberéig tartó időszakra vonatkozott. Így a vállalkozóval szembeni korlátozások, amelyeket az EU félévente meghosszabbít, továbbra is érvényben maradtak.

A bíróság döntése alapján érvénytelenítik a szankciók meghosszabbítását, amelyek 2025. szeptember 15-ig voltak érvényben.

Korábban is töröltek magánszemélyeket a szankciós listáról

Az EU több ezer személyt, céget és szervezetet szankcionált az orosz–ukrán háború kirobbanása óta. Az uniónak félévente kell a szankciókat megújítania, amihez a blokk mind a 27 tagállamának egyhangú támogatására van szükség. A büntetőintézkedések között szerepel az utazási tilalom és a vagyonbefagyasztás is.

Érdemes megemlíteni, hogy Dmitrij Pumpjanszkij esete nem egyedülálló: a szankciókat többtucatnyi orosz mágnás és rokona támadta meg az Európai Bíróságon, emiatt 2023-ban az olaj- és gázszektorban tevékenykedő, azeri származású Farkhad Akmedov, valamint a médiában, az infrastruktúra-építésben és az energetikában érdekelt Grigorij Berezkin is lekerült a feketelistáról.

Alekszandr Sulgin, az orosz Amazonnak is hívott online kiskereskedelmi platform, az Ozon korábbi vezetője ellen sem hosszabbították meg a büntetőintézkedéseket, továbbá Mihail Fridman volt feleségét és Aliser Uszmanov egy másik testvérét is törölték a listáról korábban. Az EU akkor azért döntött a törlés mellett, mert attól tartott, hogy a jogilag nehezen védhető, gyenge indoklás miatt a bíróságon nem tudják megvédeni a szankciókat.

Idén márciusban négy ember került le a listáról, így Magyarország és Luxemburg végül nem vétózott, amikor a szankciók meghosszabbításáról tárgyaltak az EU tagállamai.

Belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán pilóta – lezuhant a MiG–29-es vadászgép

Újabb ukrán MIG–29-es vadászgép semmisült meg, a pilóta meghalt. Az ukrán légierő sorra veszti el vadászgépeit, köztük nemcsak az orosz gyártmányú gépeket, amelyeket az orosz légvédelem jól ismer, de a nyugati-amerikai harci gépeket is. Az okok között gyakran említik a karbantartás hiányát, illetve a kiképzés hiányosságait. 

