Nagyot hibázott az EU, a bíróság mondta ki: fizethet Putyin milliárdos oligarchájának, mert kitiltotta – még sincs köze Ukrajna lerohanásához

Az Európai Unió Bírósága Luxemburgban úgy döntött, hogy megszünteti a szankciókat az orosz milliárdos Dmitrij Pumpjanszkij ellen. A testület kötelezte az Európai Unió Tanácsát, hogy térítse meg a tárgyalás során felmerült költségeket – írja az Epravda.

Dmitrij Pumpjanszkij orosz üzletember / Fotó: AFP

Pumpjanszkij az ingatlanfejlesztéssel, vasúti szállításokkal és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó Sinara csoport társtulajdonosa volt és tavaly szeptemberben már megnyert egy pert Luxemburgban, így ő lett az első orosz üzletember, akinek ez sikerült. Márciusban azonban az EU ismét hat hónappal meghosszabbította a büntető intézkedéseket.

Mivel a vállalkozó nem fellebbezett az ellen, továbbra is az EU szankciós listáján maradt. Idén áprilisban Pumpjanszkij újfent megnyerte a jogi csatározást, de ez a 2024 márciusától 2024 szeptemberéig tartó időszakra vonatkozott. Így a vállalkozóval szembeni korlátozások, amelyeket az EU félévente meghosszabbít, továbbra is érvényben maradtak.

A bíróság döntése alapján érvénytelenítik a szankciók meghosszabbítását, amelyek 2025. szeptember 15-ig voltak érvényben.

Korábban is töröltek magánszemélyeket a szankciós listáról

Az EU több ezer személyt, céget és szervezetet szankcionált az orosz–ukrán háború kirobbanása óta. Az uniónak félévente kell a szankciókat megújítania, amihez a blokk mind a 27 tagállamának egyhangú támogatására van szükség. A büntetőintézkedések között szerepel az utazási tilalom és a vagyonbefagyasztás is.

Érdemes megemlíteni, hogy Dmitrij Pumpjanszkij esete nem egyedülálló: a szankciókat többtucatnyi orosz mágnás és rokona támadta meg az Európai Bíróságon, emiatt 2023-ban az olaj- és gázszektorban tevékenykedő, azeri származású Farkhad Akmedov, valamint a médiában, az infrastruktúra-építésben és az energetikában érdekelt Grigorij Berezkin is lekerült a feketelistáról.

Alekszandr Sulgin, az orosz Amazonnak is hívott online kiskereskedelmi platform, az Ozon korábbi vezetője ellen sem hosszabbították meg a büntetőintézkedéseket, továbbá Mihail Fridman volt feleségét és Aliser Uszmanov egy másik testvérét is törölték a listáról korábban. Az EU akkor azért döntött a törlés mellett, mert attól tartott, hogy a jogilag nehezen védhető, gyenge indoklás miatt a bíróságon nem tudják megvédeni a szankciókat.