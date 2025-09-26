Németország az űrbe megy, feltámad a katonai szuperhatalom és nukleáris csillagháborúra készül

Deja vu érzése keletkezik a hosszú emlékezetűeknek a német védelmi miniszter, Boris Pistorius csütörtöki bejelentését olvasva, másoknak science fiction filmes emlékeik ébrednek fel. Németország, a feléledőben lévő egykori katonai szuperhatalom űrfegyverkezésbe fog, indulnak az eurómilliárdok, sőt tízmilliárdok, és a tekintélyes kormánytag a NATO-t is sürgeti, hogy vegye fontolóra „támadóképességek” kiépítését a világűrben. Ki ellen, könnyen kitalálhatjuk.
A „kilövési pont”: Pistorius osztja a NATO főtitkára, Mark Rutte közelmúltban megfogalmazott aggodalmait, miszerint Oroszország nukleáris műholdellenes fegyvereket telepíthet az űrbe – erről a miniszter egy berlini űripari konferencián beszélt a Bloomberg jelentése szerint.
Németország eurómilliárdokat költ majd műholdjai védelmére, és a NATO-szövetségeseknek is fontolóra kell venniük, hogy támadóképességekre tegyenek szert a kozmoszban – mondta Pistorius, azt ígérve: az európai hatalom 2030-ig 35 milliárd eurót (41 milliárd dollárt) fordít űrprojektekre, azzal a céllal, hogy ellenállóbbá tegye a katonai űrrendszereket a zavarásokkal és támadásokkal szemben.
A műholdhálózatok ma a modern társadalmak Achilles-sarkát jelentik. Támadásuk egész országokat képes megbénítani. Tudjuk, hogy a jövő konfliktusai már nem fognak a Földre korlátozódni. Nyíltan zajlanak majd a világűrben is
– indokolt.
Konkrét példát is hozott. Két IntelSat-műholdat említett, amelyeket a német fegyveres erők használnak, és amelyeknek a mozgását szerinte orosz felderítő műholdak követték. Megjegyezte: kétségei vannak afelől, hogy ez az orosz műholdas tevékenység békés célú. „Ez megmutatja, milyen közel vagyunk ma már a valós fenyegetésekhez” – vonta le a konklúziót, az űrfegyverkezés szükségességét igazolva. A szervezeti kereteket is megkezdik kiépíteni: az ország a fegyveres erők űrparancsnokságán belül saját katonai műholdműveleti központot hoz létre – közölte.
Pistorius nyomvonalán: blöff vagy komoly ügy a Csillagháború 2.0, tényleg rakétarajtot vesz a világ és Európa a science fiction veszélyes világába?
Szó szerinti blöffnek a német védelmi miniszter víziója több okból sem vehető.
Ami mégis elgondolkodtató:
Ronald Reagan csillagháborús programjára érdemes külön is kitérni.
A program, hivatalos nevén Stratégiai Védelmi Kezdeményezés (Strategic Defense Initiative, SDI), amelyet Reagan hirdetett meg 1983-ban, egy olyan rakétavédelmi rendszer kiépítését célozta, amely képes az interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM-ek) megsemmisítésére, akár az űrből is.
Technikai kivitelezhetősége már ekkor is erősen kérdéses volt, és nem is sok valósult meg belőle. Hozzátehetjük: azóta elképesztő mértékben fejlődött a technológia. Illetve mire komolyan felpöröghetett volna a program, összeomlott a Szovjetunió.
Pont az utóbbi fejlemény miatt volt mégis világra szóló siker a Csillagháború 1.0. Ez egy rendkívül költséges és technológiaigényes program volt, amelyet a Szovjetunió kénytelen volt komolyan venni, és pont akkor kényszerítette bele egy megnyerhetetlen versenybe, amikor Moszkva erőforrásai kimerülőben voltak. A program tehát megvalósítása nélkül is csillaghulláshoz vezetett: felgyorsította a Szovjetunió bukását.
Azóta Oroszország megerősödött. A történelmi párhuzam nyomán felvetődik: a német kezdeményezés nem a valamikori haditett megismétlését célozza valójában? Az erőben azonban a 80-as évek óta hatalmas zavar keletkezett. Pistorius az oroszokra hivatkozik, de a technológiai versenyben a kozmoszt illetően is a Nyugatnak azóta másik fő versenytársa támadt: a Moszkvával barátkozó Kína.
Mindettől függetlenül az amerikai űradat-szolgáltató Planet Labs bejelentette, hogy új berlini telephelyén kezdi meg új generációs, nagy felbontású műholdak gyártását. A műholdak polgári célokat szolgálnak majd – például a klímaváltozás megfigyelését és a közlekedési adatok gyűjtését –, de katonai és hírszerzési felhasználásra is készülnek.
Will Marshall, a Planet Labs vezérigazgatója újságíróknak elmondta: az amerikai cég több mint tízmillió eurót tervez befektetni új berlini műholdgyártó telephelyébe, azzal a céllal, hogy megduplázza Pelican műholdjainak gyártási kapacitását. A Bloomberg idézi Marshallt:
Egyszerűen fogalmazva: Európának szüksége van a saját szemeire – és most azonnal szüksége van rájuk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.