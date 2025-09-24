Olaszország megállítaná az időt: befagyaszthatják a nyugdíjkorhatárt

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány fontolgatja, hogy befagyasztja a nyugdíjkorhatárt 67 évnél. A mediterrán ország jelenleg a korhatárt az élettartam növekedéséhez köti, és kétévente felülvizsgálatot ír elő – valamint automatikus emelést, ha az indokolt.

Az olasz kormány leállíthatja a nyugdíjkorhatár automatikus emelését / Fotó: Sergio Capuzzimati / Shutterstock

Az olasz szakszervezetek azonban az automatikus emelések leállítását és a nyugdíjtörvény átdolgozását követelik. A kormánykoalíción belül is feszültségeket kelt a jogszabály, mivel a Liga már régóta bírálja a törvényt és támogatja a korhatár 67 évnél történő rögzítését.

A jogszabályt még az európai adósságválság idején fogadtak el, amikor Róma a piac bizalmának helyreállítására törekedett. Olaszországban a nyugdíjkorhatár magasabb, mint más országokban, de népességének csökkenése az egyik leggyorsabb Európában. Tavaly az olaszországi nyugdíjköltségek a GDP körülbelül 15,9 százalékát tették ki.

Ez az arány a jövőben várhatóan növekedni fog és 2036-ban tetőzhet 17,3 százalékkal.

A költségvetési hivatal becslése szerint, ha befagyasztanák a korhatárt, akkor a nyugdíjkiadások a GDP 0,4 százalékával emelkednének 2040-ig. Az ország államadósságának aránya a bruttó hazai termékhez képest 139 százalékra nőhetne 2031-re, ami hét százalékponttal magasabb, mint a jelenlegi előrejelzések.

A közgazdászok szerint egy ilyen lépés veszélyes jelzést küldene a befektetőknek, akik már így is idegesek az egyre nagyobb bajban lévő francia gazdaság miatt. Franciaországban ugyanis erős a társadalmi ellenállás a nyugdíjkorhatár emelése ellen, miközben zsinórban buknak meg a miniszterelnökök.

Az olasz kormányt eddig dicsérték a befektetők

Giorgia Meloni kormánya 2022 végén történt hivatalba lépése óta elnyerte a befektetők bizalmát a fiskális fegyelmezettségéért, ami hozzájárult ahhoz, hogy az olasz és a német 10 éves kötvényhozamok közötti különbség a múlt hónapban először az euróövezeti adósságválság előtti szintre, 0,8 százalékpont alá csökkenjen.

Olaszország hitelfelvételi költségei körülbelül 3,6 százalékon mozognak, ami nagyjából megegyezik Franciaországéval. Ez hatalmas fordulatot jelent egy olyan gazdaságnak, amelyet korábban a pazarlás szinonimájaként tartottak számon. A Fitch hitelminősítő ügynökség a múlt héten egy fokozattal, BBB+ szintre emelte Olaszország szuverén adósságának minősítését.