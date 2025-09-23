El se hiszik az olaszok, végre nevethetnek a franciákon: Meloni büszke lehet magára, Macront eszi a penész

Gúnyos elégedettséggel fogadják Olaszországban, hogy többé nem ők, hanem Franciaország az eurózóna robbanáspontja, amelyet a tartós politikai válság pénzügyi káoszba taszított. Emmanuel Macron elnök az ötödik miniszterelnökét „fogyasztja” nem egészen két év alatt, és egyelőre kevés esély látszik a következő költségvetés elfogadására.

Giorgia Meloni örülhet, már Franciaország az eurózóna legnagyobb gondja, nem Olaszország / Fotó: AFP

Eközben a régebben instabilitásáról hírhedt Olaszországban meglepően hosszú ideje, majdnem három éve van kormányon Giorgia Meloni, hatékonyan csökkenti a masszív államadósságot, és gond nélkül kitölti majd a hivatali idejét.

A két ország közötti különbség a hitelminősítésben is egyértelműen megmutatkozik: a múlt héten a Fitch után a Morningstar DBRS is leminősítette a franciákat, miközben az előbbi 2021 óta először javította Olaszország kilátásait.

Na, hol van most a híres francia nagyság, a grandeur?

– gúnyolódott a BBC beszámolója szerint az Il Messaggero című olasz lap.

Évtizedek óta érnek Franciaország gondjai

Bár az immár két kormányfő bukását okozó költségvetési mizériával, a tavalyi előrehozott választás nyomán működésképtelenül megosztott törvényhozással és az országot megbénító tüntetésekkel és a sztrájkokkal felgyorsultak az események, a jelenlegi problémákat okozó gondok már évtizedek óta halmozódnak – emlékeztetett elemzésében a Bloomberg.

A globális pénzügyi válság indította különböző utakra a két országot. A hitelminősítő cégek Olaszország magas államadósságára és krónikusan alacsony növekedésére 2011-től kezdődően egy sor leminősítéssel reagáltak.

Sztrájkok és tüntetések bénítják Franciaországot / Fotó: AFP

Franciaország körülbelül ugyanakkor vesztette el legmagasabb hitelminősítését, de nem esett ugyanolyan mélyre,

és 2016-tól kezdődően stabilizálódott.

Emmanuel Macron 2017-es megválasztása pedig meghosszabbította ezt a stabil időszakot, mivel a hitelminősítők és a befektetők üdvözölték növekedés- és üzletbarát terveit.

Hasonló képet mutatott a kötvénypiac is: Olaszország más dél-európai gazdaságokkal együtt az euró adósságválságának középpontjába került, Franciaország viszont meg tudta őrizni központi státuszát, amelyet Németországgal, Belgiummal, Hollandiával és esetenként Dániával együtt élvez.