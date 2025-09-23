Lebukott Európa az orosz olajszállító tankerekkel: hiába hozza sorra a szankciókat, valójában teljesen szabadon engedi, hogy hajózzanak – erről beszélt Trump?

Augusztusban az orosz tengeri olajszállítmányok 43,6 százalékát szankcionált tankerek bonyolították le, ami 9,7 millió tonnát jelentett a teljes, 22,2 millió tonnás forgalomból – írta az ukrán Ekonomicsna Pravda a Fekete-tengeri Stratégiai Tanulmányok Intézetének adataira hivatkozva.
A Monitoring Csoport vezetője, Andrij Klymenko szerint az egyetlen mutató, amely valóban növekszik, az a szankciós listán lévő tankerek által szállított olaj mennyisége. A Fekete-tengeren júliusban már a teljes export 46,1 százalékát ilyen hajók vitték, míg a Balti-tengeren augusztusra 34,8 százalékra ugrott a részesedés.
A legnagyobb arányt azonban a távol-keleti és északi kikötők produkálták. Júliusban a Távol-Keleten 69,3 százalékos, míg az északi régióban márciusban 93,8 százalékos csúcsot mértek, azóta pedig tartósan 78 és 94 százalék között mozog az arány. Összesen 190 tanker indult el orosz kikötőkből augusztusban, ebből 83 volt szankcionált.
Klymenko szerint mindez rávilágít arra, hogy az EU és a nyugati országok által alkalmazott szankciós modell alapvetően hatástalan:
a tiltólistás tankerek szabadon áthaladhatnak az európai országok felségvizein, például a dán szorosokon, a Doveri-szoroson vagy Gibraltáron keresztül.
A számok alapján úgy tűnik, hogy a Moszkva elleni tengeri szankciók érdemi gátat nem szabnak az orosz olajexportnak, inkább egy újfajta „szürke flottát” hoztak létre, amely már dominánsan jelen van az orosz nyersanyag-kereskedelemben.
Az Európai Bizottság új kereskedelmi korlátozásokat vezetne be az Oroszországból érkező olajimport további visszaszorítására. A bizottság felülvizsgálja az azon a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállításokat, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia vásárol orosz olajat. A tervezett lépések elsősorban ezeket a szállításokat sújtanák, amennyiben az érintett országok nem vállalják a fokozatos leállást az orosz olaj importjáról.
Emmanuel Macron szerint ugyanakkor elenyésző az az energiamennyiség, amelyet uniós országok még importálnak Oroszországból. Az államfő a CBS Face the Nation című műsorának vasárnapi adásában elmondta, hogy a megmaradt orosz energiaimport „ma már nem kulcsfontosságú tényező, több mint 80 százalékkal csökkentettük az olaj- és gázfogyasztást”.
Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen, ez a nyugati szállítás bázisa: csúcstechnológiával lövik az ukránok
Moszkva és a Lukoil üzeme után Ukrajna dróntámadást hajtott végre Oroszország legnagyobb, balti-tengeri olajkikötője ellen. Primorszk az Uszt-Luga balti terminál mellett stratégiai fontosságú a nyugati olajexport szempontjából. Az ukránok csúcstechnológiát használnak az orosz olajinfrastruktúra ellen, egyes drónjaik egy tonna feletti robbanótöltettel rendelkeznek.
