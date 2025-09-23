Lebukott Európa az orosz olajszállító tankerekkel: hiába hozza sorra a szankciókat, valójában teljesen szabadon engedi, hogy hajózzanak – erről beszélt Trump?

Augusztusban az orosz tengeri olajszállítmányok 43,6 százalékát szankcionált tankerek bonyolították le, ami 9,7 millió tonnát jelentett a teljes, 22,2 millió tonnás forgalomból – írta az ukrán Ekonomicsna Pravda a Fekete-tengeri Stratégiai Tanulmányok Intézetének adataira hivatkozva.

Az orosz tengeri olajexport közel felét már olyan hajók szállítják, amelyek EU-, amerikai vagy brit szankció alatt állnak / Fotó: Marcelo del Pozo / Bloomberg

Hiába a szankciók, nem áll le az orosz tengeri olajexport

A Monitoring Csoport vezetője, Andrij Klymenko szerint az egyetlen mutató, amely valóban növekszik, az a szankciós listán lévő tankerek által szállított olaj mennyisége. A Fekete-tengeren júliusban már a teljes export 46,1 százalékát ilyen hajók vitték, míg a Balti-tengeren augusztusra 34,8 százalékra ugrott a részesedés.

A legnagyobb arányt azonban a távol-keleti és északi kikötők produkálták. Júliusban a Távol-Keleten 69,3 százalékos, míg az északi régióban márciusban 93,8 százalékos csúcsot mértek, azóta pedig tartósan 78 és 94 százalék között mozog az arány. Összesen 190 tanker indult el orosz kikötőkből augusztusban, ebből 83 volt szankcionált.

Klymenko szerint mindez rávilágít arra, hogy az EU és a nyugati országok által alkalmazott szankciós modell alapvetően hatástalan:

a tiltólistás tankerek szabadon áthaladhatnak az európai országok felségvizein, például a dán szorosokon, a Doveri-szoroson vagy Gibraltáron keresztül.

A számok alapján úgy tűnik, hogy a Moszkva elleni tengeri szankciók érdemi gátat nem szabnak az orosz olajexportnak, inkább egy újfajta „szürke flottát” hoztak létre, amely már dominánsan jelen van az orosz nyersanyag-kereskedelemben.

Végképp elhatározta magát az EU, elszakítja Magyarországot és Szlovákiát az olcsó orosz olajtól

Az Európai Bizottság új kereskedelmi korlátozásokat vezetne be az Oroszországból érkező olajimport további visszaszorítására. A bizottság felülvizsgálja az azon a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállításokat, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia vásárol orosz olajat. A tervezett lépések elsősorban ezeket a szállításokat sújtanák, amennyiben az érintett országok nem vállalják a fokozatos leállást az orosz olaj importjáról.