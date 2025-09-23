Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.43 -0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.42 -0.03% RON/HUF76.67 -0.01% CZK/HUF16.06 +0.01% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.43 -0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.42 -0.03% RON/HUF76.67 -0.01% CZK/HUF16.06 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
árnyékflotta
tengeri olajexport
szankciócsomag
orosz olaj

Lebukott Európa az orosz olajszállító tankerekkel: hiába hozza sorra a szankciókat, valójában teljesen szabadon engedi, hogy hajózzanak – erről beszélt Trump?

A fekete-tengeri és távol-keleti kikötőkben rekordarányt értek el a tiltólistás tankerek, miközben a korlátozások hatástalannak bizonyulnak. Az orosz tengeri olajexport közel felét már olyan hajók szállítják, amelyek EU-, amerikai vagy brit szankció alatt állnak.
VG
2025.09.23., 05:30
Fotó: Bloomberg

Augusztusban az orosz tengeri olajszállítmányok 43,6 százalékát szankcionált tankerek bonyolították le, ami 9,7 millió tonnát jelentett a teljes, 22,2 millió tonnás forgalomból – írta az ukrán Ekonomicsna Pravda a Fekete-tengeri Stratégiai Tanulmányok Intézetének adataira hivatkozva.

Oil Tanker HP SOCIAL ukrán dróntámadás orosz tengeri olaj
Az orosz tengeri olajexport közel felét már olyan hajók szállítják, amelyek EU-, amerikai vagy brit szankció alatt állnak / Fotó: Marcelo del Pozo / Bloomberg

Hiába a szankciók, nem áll le az orosz tengeri olajexport

A Monitoring Csoport vezetője, Andrij Klymenko szerint az egyetlen mutató, amely valóban növekszik, az a szankciós listán lévő tankerek által szállított olaj mennyisége. A Fekete-tengeren júliusban már a teljes export 46,1 százalékát ilyen hajók vitték, míg a Balti-tengeren augusztusra 34,8 százalékra ugrott a részesedés.

A legnagyobb arányt azonban a távol-keleti és északi kikötők produkálták. Júliusban a Távol-Keleten 69,3 százalékos, míg az északi régióban márciusban 93,8 százalékos csúcsot mértek, azóta pedig tartósan 78 és 94 százalék között mozog az arány. Összesen 190 tanker indult el orosz kikötőkből augusztusban, ebből 83 volt szankcionált.

Klymenko szerint mindez rávilágít arra, hogy az EU és a nyugati országok által alkalmazott szankciós modell alapvetően hatástalan: 

a tiltólistás tankerek szabadon áthaladhatnak az európai országok felségvizein, például a dán szorosokon, a Doveri-szoroson vagy Gibraltáron keresztül.

A számok alapján úgy tűnik, hogy a Moszkva elleni tengeri szankciók érdemi gátat nem szabnak az orosz olajexportnak, inkább egy újfajta „szürke flottát” hoztak létre, amely már dominánsan jelen van az orosz nyersanyag-kereskedelemben.

Végképp elhatározta magát az EU, elszakítja Magyarországot és Szlovákiát az olcsó orosz olajtól

Az Európai Bizottság új kereskedelmi korlátozásokat vezetne be az Oroszországból érkező olajimport további visszaszorítására. A bizottság felülvizsgálja az azon a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállításokat, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia vásárol orosz olajat. A tervezett lépések elsősorban ezeket a szállításokat sújtanák, amennyiben az érintett országok nem vállalják a fokozatos leállást az orosz olaj importjáról.

Emmanuel Macron szerint ugyanakkor elenyésző az az energiamennyiség, amelyet uniós országok még importálnak Oroszországból. Az államfő a CBS Face the Nation című műsorának vasárnapi adásában elmondta, hogy a megmaradt orosz energiaimport „ma már nem kulcsfontosságú tényező, több mint 80 százalékkal csökkentettük az olaj- és gázfogyasztást”.

Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen, ez a nyugati szállítás bázisa: csúcstechnológiával lövik az ukránok

Moszkva és a Lukoil üzeme után Ukrajna dróntámadást hajtott végre Oroszország legnagyobb, balti-tengeri olajkikötője ellen. Primorszk az Uszt-Luga balti terminál mellett stratégiai fontosságú a nyugati olajexport szempontjából. Az ukránok csúcstechnológiát használnak az orosz olajinfrastruktúra ellen, egyes drónjaik egy tonna feletti robbanótöltettel rendelkeznek.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12026 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Swatch

Ezt a pechet: közösen intézte el a világ egy leggazdagabb országát Amerika és Kína – ilyen mélységet még nem látott

Beütött a Washington által Svájcra kivetett 39 százalékos vám, továbbá a kínai kereslet is gyenge. A svájci óragyártók exportja soha nem látott mértékben zuhant augusztusban.
10 perc
Karaganov

Tettre készek koalíciója: a saját gazdaságuk romokban, de Ukrajnát mentenék meg – Putyin főtörténésze kimondta, az európai kaland véget ért

Az európai hatalmak nem képesek tartósan finanszírozni Ukrajnát, miköben Putyin főtörténésze arról beszél, hogy Oroszország háromszáz éves európai kalandja véget ért.
2 perc
orosz vadászgép

Ukrajna elveszítette a türelmét: az egész világ előtt szólította fel a NATO-t – lője le az orosz vadászgépeket

Andrij Sibiga az ENSZ Biztonsági Tanácsában hangsúlyozta: a légvédelmi rendszer összehangolása elengedhetetlen, különben Európa egyre közelebb sodródik a nyílt konfliktushoz.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu