Őrlődik a Fed, kamatcsökkentést áraznak a piacok - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Gyengült az ázsiai kereskedelemben is a részvénypiac, követve a a Wall Street esését, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke kevés jelzést adott a kamatlábak jövőbeli alakulásáról, és a gazdasági adatok erősítették a növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmakat.

A bátor kislány szobra a New York-i tőzsde épülete előtt – megijesztette a Fed a részvénypiac befektetőit / Fotó: robertharding via AFP

Powell lehűtötte a részvénypiac hangulatát

Az MSCI legátfogóbb ázsia–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal csökkent.

Az S&P 500 index 0,6 százalékkal esett az amerikai kereskedés során, ami az elmúlt három hét legnagyobb egynapos vesztesége volt.

Az ausztrál részvények vezették a régiós visszaesést, 1 százalékkal csökkentek, miután az augusztusi fogyasztói árak a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek.

Az amerikai részvényindexek határidős ügyletei nem mutattak érdemi változást.

A dollár kétnapos gyengülés után stabilizálódott:

a dollárindex 0,1 százalékkal 97,301 pontra emelkedett,

a jen ellenében a dollár szintén 0,1 százalékkal 147,735-re erősödött.

Powell elnök beszédében hangsúlyozta, hogy a rövid távú inflációs kockázatok felfelé, a foglalkoztatási kockázatok pedig lefelé mutatnak, kiemelve a Fed kettős mandátumának egyensúlyozásával járó nehézségeket a jelenlegi környezetben

– idézi a Reuters a Westpac elemzőit.

További Fed-kamatcsökkentéseket áraz a piac

Az ázsiai részvények lélegzetvételnyi szünetet tartanak, miután négyéves csúcsot értek el, és ebben a hónapban továbbra is egy éve a legjobb havi teljesítmény felé tartanak. Ezt a dollár gyengülése, a régiós technológiai részvények szárnyalása és a Fed lazítási ciklusának újraindulása támogatta.

A japán Nikkei index 0,5 százalékkal gyengült, miután szeptemberben a feldolgozóipari aktivitás hat hónap óta a leggyorsabb ütemben esett vissza, főként az új megrendelések további csökkenése miatt.

A piac arra számít, hogy az amerikai jegybank tovább csökkenti kamatait; a Fed funds határidős jegyzések

93 százalék esélyt jeleznek egy októberi kamatcsökkentésre,

szemben a keddi 89,8 százalékkal.

Az amerikai államkötvények iránt a hozamgörbe teljes skáláján erős kereslet mutatkozott:

a 10 éves referenciahozam 4,1061 százalékra csökkent a keddi 4,118 százalékról,

a kétéves hozam, amely érzékenyebb az amerikai kamatvárakozásokra, 3,5673 százalékra süllyedt a keddi 3,592 százalékról.

Gyenge kereslettel és erősödő versennyel küzdenek az amerikai vállalatok

Az Egyesült Államokban kedden közzétett gazdasági adatok erősítették a növekedési aggodalmakat: az S&P Global beszerzési menedzser indexe (PMI) szerint a gazdasági aktivitás szeptemberben második hónapja lassult.

Az S&P PMI-k gyengébbek voltak a szeptemberi előzetes adatokban, de továbbra is bővülést jeleznek, és az elmúlt hónapok sávjában maradnak

– írták a Citi elemzői. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a részletek, az alindexek több gyengeségre is utaltak az amerikai gazdaságban. „A termelési árindex április óta a legalacsonyabb szintre esett, a vállalatok pedig arról számoltak be, hogy nehezebben tudják továbbhárítani a magasabb költségeket a gyenge kereslet és az erősödő verseny miatt” – tették hozzá.