kereskedelmi háború
arany
vámháború
Fed
devizapiac
olaj
részvénypiac
PMI
Powell

Őrlődik a Fed, kamatcsökkentést áraznak a piacok - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az amerikai jegybankelnök szerint a rövid távú inflációs kockázatok felfelé, a foglalkoztatási kockázatok pedig lefelé mutatnak. Jerome Powell beszédére eséssel reagált a további kamatcsökkentésekre számító részvénypiac.
D. GY.
2025.09.24., 07:21

Gyengült az ázsiai kereskedelemben is a részvénypiac, követve a a Wall Street esését, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke kevés jelzést adott a kamatlábak jövőbeli alakulásáról, és a gazdasági adatok erősítették a növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmakat.

részvénypiac New York Stock Exchange
A bátor kislány szobra a New York-i tőzsde épülete előtt – megijesztette a Fed a részvénypiac befektetőit / Fotó: robertharding via AFP

Powell lehűtötte a részvénypiac hangulatát

  • Az MSCI legátfogóbb ázsia–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal csökkent. 
  • Az S&P 500 index 0,6 százalékkal esett az amerikai kereskedés során, ami az elmúlt három hét legnagyobb egynapos vesztesége volt. 
  • Az ausztrál részvények vezették a régiós visszaesést, 1 százalékkal csökkentek, miután az augusztusi fogyasztói árak a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek. 
  • Az amerikai részvényindexek határidős ügyletei nem mutattak érdemi változást. 

A dollár kétnapos gyengülés után stabilizálódott: 

  • a dollárindex 0,1 százalékkal 97,301 pontra emelkedett, 
  • a jen ellenében a dollár szintén 0,1 százalékkal 147,735-re erősödött. 

Powell elnök beszédében hangsúlyozta, hogy a rövid távú inflációs kockázatok felfelé, a foglalkoztatási kockázatok pedig lefelé mutatnak, kiemelve a Fed kettős mandátumának egyensúlyozásával járó nehézségeket a jelenlegi környezetben

idézi a Reuters a Westpac elemzőit. 

További Fed-kamatcsökkentéseket áraz a piac

Az ázsiai részvények lélegzetvételnyi szünetet tartanak, miután négyéves csúcsot értek el, és ebben a hónapban továbbra is egy éve a legjobb havi teljesítmény felé tartanak. Ezt a dollár gyengülése, a régiós technológiai részvények szárnyalása és a Fed lazítási ciklusának újraindulása támogatta.

A japán Nikkei index 0,5 százalékkal gyengült, miután szeptemberben a feldolgozóipari aktivitás hat hónap óta a leggyorsabb ütemben esett vissza, főként az új megrendelések további csökkenése miatt. 

A piac arra számít, hogy az amerikai jegybank tovább csökkenti kamatait; a Fed funds határidős jegyzések 

  • 93 százalék esélyt jeleznek egy októberi kamatcsökkentésre, 
  • szemben a keddi 89,8 százalékkal. 

Az amerikai államkötvények iránt a hozamgörbe teljes skáláján erős kereslet mutatkozott: 

  • a 10 éves referenciahozam 4,1061 százalékra csökkent a keddi 4,118 százalékról, 
  • a kétéves hozam, amely érzékenyebb az amerikai kamatvárakozásokra, 3,5673 százalékra süllyedt a keddi 3,592 százalékról. 

Gyenge kereslettel és erősödő versennyel küzdenek az amerikai vállalatok

Az Egyesült Államokban kedden közzétett gazdasági adatok erősítették a növekedési aggodalmakat: az S&P Global beszerzési menedzser indexe (PMI) szerint a gazdasági aktivitás szeptemberben második hónapja lassult. 

Az S&P PMI-k gyengébbek voltak a szeptemberi előzetes adatokban, de továbbra is bővülést jeleznek, és az elmúlt hónapok sávjában maradnak

– írták a Citi elemzői. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a részletek, az alindexek több gyengeségre is utaltak az amerikai gazdaságban. „A termelési árindex április óta a legalacsonyabb szintre esett, a vállalatok pedig arról számoltak be, hogy nehezebben tudják továbbhárítani a magasabb költségeket a gyenge kereslet és az erősödő verseny miatt” – tették hozzá.

Stagnált az olaj, lefelé korrigált az arany

Az olajpiacon 

  • a Brent 0,4 százalékkal 67,87 dolláron stagnált, miután hírek érkeztek arról, hogy elakadt az iraki Kurdisztánból történő export újraindításáról szóló megállapodás, enyhítve néhány befektető azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy az export felerősíti a globális túlkínálat miatti félelmeket. 
  • Az arany enyhén gyengült az azonnali piacon, miután kedden történelmi csúcsot ért el: a sárga fém ára 0,2 százalékkal 3757,49 dollárra mérséklődött unciánként. 
Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
733 cikk

 

