Őrlődik a Fed, kamatcsökkentést áraznak a piacok - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Gyengült az ázsiai kereskedelemben is a részvénypiac, követve a a Wall Street esését, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke kevés jelzést adott a kamatlábak jövőbeli alakulásáról, és a gazdasági adatok erősítették a növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmakat.
A dollár kétnapos gyengülés után stabilizálódott:
Powell elnök beszédében hangsúlyozta, hogy a rövid távú inflációs kockázatok felfelé, a foglalkoztatási kockázatok pedig lefelé mutatnak, kiemelve a Fed kettős mandátumának egyensúlyozásával járó nehézségeket a jelenlegi környezetben
– idézi a Reuters a Westpac elemzőit.
Az ázsiai részvények lélegzetvételnyi szünetet tartanak, miután négyéves csúcsot értek el, és ebben a hónapban továbbra is egy éve a legjobb havi teljesítmény felé tartanak. Ezt a dollár gyengülése, a régiós technológiai részvények szárnyalása és a Fed lazítási ciklusának újraindulása támogatta.
A japán Nikkei index 0,5 százalékkal gyengült, miután szeptemberben a feldolgozóipari aktivitás hat hónap óta a leggyorsabb ütemben esett vissza, főként az új megrendelések további csökkenése miatt.
A piac arra számít, hogy az amerikai jegybank tovább csökkenti kamatait; a Fed funds határidős jegyzések
Az amerikai államkötvények iránt a hozamgörbe teljes skáláján erős kereslet mutatkozott:
Az Egyesült Államokban kedden közzétett gazdasági adatok erősítették a növekedési aggodalmakat: az S&P Global beszerzési menedzser indexe (PMI) szerint a gazdasági aktivitás szeptemberben második hónapja lassult.
Az S&P PMI-k gyengébbek voltak a szeptemberi előzetes adatokban, de továbbra is bővülést jeleznek, és az elmúlt hónapok sávjában maradnak
– írták a Citi elemzői. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a részletek, az alindexek több gyengeségre is utaltak az amerikai gazdaságban. „A termelési árindex április óta a legalacsonyabb szintre esett, a vállalatok pedig arról számoltak be, hogy nehezebben tudják továbbhárítani a magasabb költségeket a gyenge kereslet és az erősödő verseny miatt” – tették hozzá.
